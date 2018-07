Auf dem Ostufer des Kieler Hafens ist man jetzt sehr fleißig. Wenn auch in den Trümmern der Werftanlagen, der Verwaltungsgebäude- und der Werkhallen-Ruinen nichts von einem produktiven Schaffen gespürt werden kann, so detonieren dafür Tag für Tag nachmittags Sprengladungen. In Kiel wackeln dann die Winde, Scheiben klirren, Trümmer und Schritt Segen umher, und die Kieler stehen kopfschüttelnd über so viel Eifer am anderen Hafenkai.

Dieser Tage gab es aber in Kiel immerhin eine stattliche Reihe von Männern, die (obwohl sie sich in unmittelbarer Nähe der Sprengstätten vereint hatten und oft fürchteten, daß ihnen ihr Sitzungssaal einstürze) nicht nur ihres Kopf schüttelten. Es war der Beirat Fischwirtschaft der VELF, der sich zu einer Tagung im Seefischmarkt Kiel versammelt hatte. Unter den Teilnehmern saßen als Leiter Dr. Meseck, der Fischereireferent der VELF, und – sozusagen als Gastgeber – Professor Dr. Thiede als Fischereireferent der Landesregierung Schleswig-Holstein. Natürlich schüttelten auch sie über diese Sprengungen den Kopf. Zugleich rieben sie sich aber die Hände aus Freude darüber, daß sie das mitten im Sprengungsfeld liegende Gebäude des modernsten deutschen Fischereihafens und jüngsten deutschen Hochseefischmarktes rechtzeitig den Sprengungsabsichten der Besatzungsbehörden entreißen konnten. Hier herrscht nun längst produktives Schaffen, wovon sich die Mitglieder des Beirates, der die repräsentative Vertretung der deutschen Fischwirtschaft von der Produktion bis zum Verbraucher (einschließlich Gewerkschaften und Hausfrauen) darstellt, leicht überzeugen konnten.

Die Tagung befaßte sich mit den drängenden aktuellen Problemen der deutschen Fischwirtschaft, ohne sie allerdings der Lösung viel näher bringen zu können. Dazu fehlt es noch an wichtigen Voraussetzungen. Ohne die Gepflogenheit überholter Zwangsmaßnahmen rekonstruieren zu wollen, will man für die Fischwirtschaft eine gewisse Marktordnung erreichen, um diesen bedeutsamen Wirtschaftszweig vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Die ersehnte Marktordnung wird erst möglich sein, wenn wir über die zugewiesenen Frischfischimporte selbst verfügen können. Das ist bisher von den Besatzungsmächten nicht gewünscht worden. Ziel muß es aber werden, deutschen Stellen die Verantwortung der Frischfischimporte in die Hand zu legen, zumal die deutsche Fischdatmpferflotte wahrscheinlich schon im kommenden Jahr in der Lage sein wird, die Frischfisch Versorgung Westdeutschlands ans eigenen Fängen zu übernahmen. Dann wären Frischfischimporte nur noch in der Zeit der Heringssaison notwendig.

Ein weiterer Wunsch der Fischwirtschaft ist ihre Erwähnung in der Bezeichnung des künftigen Bundesernährungsministeriums, um sie ihrer Bedeutung gemäß aus dem Dasein eines Referats herauszuheben. Dieser Wunsch sollte leicht erfüllbar sein, zumal die nordischen Nachbarstaaten als Fischereiländer dafür längst ein Beispiel gegeben haben. Für Schleswig-Holstein sagte Ministerpräsident Diekmann anläßlich eines Empfangs der Tagungsteilnehmer im viel kritisierten (und doch so bescheidenen) Möwen-Haus seine Unterstützung jedenfalls zu.

Willy Wenzke