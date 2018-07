Inhalt Seite 1 — Tiere in der Tiefsee Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Pettersson, Göteborg

Der Versuch Professor Piccards, mit seiner Tauchkugel, dem "Batiscaph", die Regionen der Tiefsee zu erreichen, scheiterte. Jetzt ist es jedoch dem amerikanischen Tiefseetaucher Barton gelungen, seinen eigenen Weltrekord im Tiefseetauchen zu überbieten. Er drang mit seiner stählernen Taucherglocke bis zu 1370 Meter unter dem Meeresspiegel vor. "Meiner Ansicht nach ist das Tief seeleben in 700 Meter Tiefe viel interessanter als bei 1300 Meter", äußerte er nach seinem gelungenen Experiment. Bei 1370 Meter war es so kalt, daß er sich in Jacken und Decken hüllen mußte und durch das Telefon an der Wasseroberfläche das Klappern seiner Zähne gehört werden konnte. – Der bekannte schwedische Meeresforscher Professor Hans Pettersson. über dessen Albatros-Expedition wir bereits in der "Zeit" vom 14. Juli berichteten, schildert das rätselhafte Leben in der Tiefsee, wie es sich nach denForschungsergebnissen darstellt.

Noch vor einem Jahrhundert leugnete die eben erst den Kinderschuhen entwachsene Biologie jegliches Leben in großer Meerestiefe. Der englische Biologe Edward Forbes zog eine Grenze, gewissermaßen eine Null-Linie des Lebens, unterhalb der es keine lebenden Wesen geben könne. Schon 550 Meter unter der Wasserfläche sollte diese azoische Zone beginnen. Die Forscher der folgenden Jahrzehnte haben diese Linie tiefer und tiefer gelegt. Der Zweifel der Biologen am Vorkommen organischen Lebens in großen Tiefen war verständlich; man wußte ja, daß dort unten Eiseskälte und völliger Mangel an Tageslicht herrschen. Die letzten Sonnenstrahlen erlöschen schon oberhalb der Forbesschen Linie. Aber noch lebensfeindlicher scheint der enorme Wasserdruck zu wirken.

Von einem Pflanzenleben in so großer Tiefe kann nicht die Rede sein, denn Tageslicht ist für Pflanzen eine Lebensnotwendigkeit. Licht ist gewissermaßen der Betriebsstoff in ihrer grünen Fabrik, in der sie als die einzigen aller Geschöpfe das Wunder vollbringen, Steine in Brot zu verwandeln, das heißt aus unorganischen Stoffen, aus Wasser, Kohlensäure und Salzen, organischer Stoffe zu bilden –: Nahrungsmittel nicht nur für sich selbst, sondern auch für die ganze Hierarchie des Tierreiches. Die Tierwelt der großen Tiefen kann dort, wo es an Pflanzen fehlt, unmöglich sich selbst versorgen, sie muß im wahrsten Sinne des Wortes von den Brocken leben, die vom gedeckten Tisch der Oberschicht des Ozeans fallen. Aus dieser dicht bewachsenen und bevölkerten oberen Schicht sinkt ein ständiger Schneefall von toten und sterbenden Organismen zum Meeresboden hinab. Dort lassen die Skelette oder Schalen aus Kalk oder Kiesel von Myriaden kleiner Planktonorganismen einen langsam immer dicker werdenden Teppich von Bodensediment entstehen: Nahrung für die dort lebenden Tiere. Aber auch in den mittleren Wasserschichten, in einer Tiefe von 200 Meter unterhalb der Oberfläche, häufen sich nahrungsreiche, niedersinkende, winzige, organische Bestandteile. Ihr tieferes Hinabsinken wird durch das höhere spezifische Gewicht des kalten Tiefseewassers aufgehalten: es entsteht hier eine Weide für eine reiche Fauna, also eine dritte Schicht, die zwischen dem von Leben wimmelnden Oberflächenwasser und den Schlammfressern am dunklen Meeresboden liegt.

Fürst Albert I. von Monako bewahrte in seinem palastähnlichen Musée Océanographique die Trophäen auf, die er auf seinen zahlreichen Expeditionen mit seinen Jachten erbeutet hatte. Einige der größten Kostbarkeiten dieser Sammlungen hatte er dank der unfreiwilligen Beihilfe von Pottwalen erworben. Das sind gewaltige Zahnwale, die man die Feinschmecker des Meeres nennen könnte, denn sie tauchen bis zu 1000 Meter hinab und jagen dort den besten Bissen nach, die das Meer ihnen bietet, den Kraken. Nicht selten sieht man es den Narben an den Köpfen von harpunierten Pottwalen an, daß sie mit jenen Tiefseegespenstern gekämpft haben, deren mehr als sechs Meter lange Arme mit Hunderten von kräftigen Saugwarzen ausgerüstet sind. Der Fürst wohnte einmal dem Todeskampf eines harpunierten Pottwale bei, der dabei seine letzte Mahlzeit wieder von sich gab. Es war einer der Wissenschaft noch unbekannter Tintenfisch. Seitdem, benutzte der Fürst die Pottwale als unfreiwillige Materialsammler für sein Museum. Er machte mit Harpunen Jagd auf sie und ließ ihnen den Magen aufschneiden, um dort nach Vertretern einer marinen Fauna zu suchen, an die man sonst nicht herankommt.

Einer anderen Methode, die Fauna der mittleren Wasserschichten zu studieren, hat sich der amerikanische Tiefseebiologe William Beebe bedient. Überzeugt davon, daß seine Netze und Travels ihm nur dürftige Proben von den Reichtümern der Tiefsee gaben, faßte er den Entschluß, mit einer Tiefseekugel selbst hinunterzusteigen und sich die Wunder dieser verborgenen Welt mit eigenen Augen anzuschauen. Dabei schloß sich die sonnenbeleuchtete Wasseroberfläche ihm wie ein flatternder Baldachin von grüner Seide; er sah die Planktonorganismen der Oberschicht wie einen Schneesturm kleiner Lebewesen vorüberwirbeln. Je tiefer er gelangte, desto öfter wechselte die Beleuchtung. Sie wurde zuerst gelblichgrün, dann grün, dann blaugrün; die Lichtstärke nahm ständig ab. Bevor das Licht völlig schwand, herrschte ein magisches, tiefes Blau. Dieser Farbenwechsel entsteht, weil das Meerwasser zuerst die roten Strahlen des Tageslichtes absorbiert, darauf die orangefarbenen, die gelben, die grüßten und zuletzt die blauen, die völlig klares Meerwasser am besten durchdringen. Bereits in einer Tiefe von einigen zehn Metern, wo die roten Strahlen so gut wie ganz fehlen, erscheint eine rote Krabbe vor dem Fenster sammtschwarz.

Der Wechsel der Lichtstärke und Farben, hat eine merkwürdige Einwirkung auf die Färbung der Tiere und auf deren Sehorgane. Die Farbe der Fische in den oberen Wasserschichten ist oft himmelblau, tiefer lebende Tiere sind in der Regel wasserklar, offenbar, damit sie für Feinde wie auch für die von ihnen ausersehene Beute unsichtbar bleiben. Die Augen werden größer, je dunkler es ist. Viele Bewohner der Tiefsee haben geradezu Teleskopaugen, Stielaugen in der wahren Bedeutung des Wortes. Aber unterhalb der Zone der Dämmerung, dort, wo das ewige Dunkel beginnt, werden die Augen der Tiere kleiner und kleiner, und bei einigen Tiefseefischen verschwinden sie ganz. Eigentlich ist es überraschend, daß nicht alle Tiere der Tiefsee die Sehfähigkeit verloren haben, denn die Natur pflegt nicht Organe zu erhalten, die keine nützliche Funktion mehr haben. Aber auch in den großen Tiefen gibt es Licht; nur kommt es nicht von oben her, sondern wird in der Tiefe selbst erzeugt. Schon in der Oberflächenschicht des Meeres sind Tiere fähig, im Dunklen zu leuchten. Man kennt das funkelnde Feuerwerk, das man auf nächtlichen Bootfahrten beim Hinabblicken in die Tiefe herbstlicher Fjorde gewahrt, wenn das Kielwasser zwei Mondscheinstreifen über die Wasserfläche zieht und fliehende Fische einen Meteorschweif von Elmsfeuer hinter sich lassen. In der Tiefe des Meeres ist die Fähigkeit, Licht auszusenden, weit größer. Viele Lichtträger sind mit Sehorganen von raffinierter Konstruktion versehen; oft haben sie vor sich eine Linse und hinter der Lichtquelle einen Reflektor. Das Licht selbst entsteht durch eine Drüsenabsonderung, die unter Mitwirkung von Lichtbakterien mit Sauerstoff gespeist wird. Im Sekret derartiger Drüsen ist ein organischer Lichtstoff nachgewiesen worden, das Luciferin, ferner auch ein Ferment, Luciferas, das die lichterzeugende Oxydation vermittelt. Die Zusammensetzung dieses biologischen Lichtes stellt eine Wunscherfüllung unserer Techniker dar. Hier entsteht nämlich sogenanntes kaltes Licht, das heißt mehr als 90 v. H. der verbrauchten chemischen Energie wird in sichtbare Lichtstrahlen umgesetzt, während unsere Strom sparenden Lampen knapp 10 v. H. der Energie in Licht verwandeln können. Der Rest von 90 v. H. wird zu unsichtbaren infraroten Wärmestrahlen,