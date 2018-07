Von Jan Molitor

Am schmerzhaften Krankheitsfall formt sich das Bild der Gesundheit, die krankhafte Wucherung läßt Schlüsse zu auf im Organismus wirksame Kräfte – das gilt für den Bereich des Sozialen wie für die Medizin. Aus diesem Motiv entstand Jan Molitors neuer Tatsachenbericht, der das gefährliche Gebiet jenseits von Gesetz und Ordnung auszuleuchten trachtet. Andere Zeiten – andere Gefahren – andere Verbrechen! Die Reportage – das Ist die wirklichkeitsgetreue Schilderung ohne Leidenschaft und ohne vorwegnehmendes Urteil – hat sich als eines der hervorragendsten Mittel erwiesen, Kräfte und Gegenkräfte, mit denen wir in unserem Dasein zu rechnen haben, anschaulich zu machen. Die nüchterne Sprache der Tatsachen ist erregender als manches Produkt der Phantasie; was wichtiger ist, sie legt den Grund zu Erkenntnis und Urteil. Jan Molitor hat in der Ausgabe vom 1. September mit der Schilderung eines sehr typischen Falles begonnen, in dem zwei junge Männer als Schieber auf die schiefe Bahn gerieten und als Mörder endeten.

Nichts ließ daran zweifeln, daß sie gutbürgerliche Männer waren! Anständig, keineswegs auffällige Kleidung, tadellose Ehe, liebe Kinder, kleine Autos – noch aus der Vorkriegszeit, aber intakt. Ohne Fleiß kein Preis! Ihre Geschäftsräume und Büros in der Innenstadt, obwohl einst von Bomben weggeputzt oder arg beschädigt, waren bereits wiederaufgebaut oder hergerichtet. Und daheim, in den Wohnungen gab es noch oder wieder die Klubsessel, die Glasvitrine, das Büfett, den Bücherschrank mit den Klassikern und das Klavier mit den Nippfiguren. Ihre Namen standen auf Firmenschildern und in Telefonbüchern. Sie beherrschten die Geschäftssprache vollkommen. Aber wer hätte gedacht, daß sie auch noch andere Ausdrücke kannten! Zum Beispiel solche wie "Trampeltour" ... So ein – dem Äußeren und seiner Vergangenheit nach – gutbürgerlicher Mann, wohnhaft im Industriegebiet, von Beruf Kaufmann, besaß also ein Auto und die dazu gehörige Garage. Darin befand sich eines Tages nicht nur der Kraftwagen, sondern es befanden sich dort: vier Zentner Schmalz deutscher Herkunft und einhundertzwanzigtausend Zigaretten amerikanischer Provenienz. Es war die Zeit vor der Geldreform, und es waren offensichtlich die Geschäftssitten den "Verhältnisssen angepaßt". So erschien ein "Geschäftsfreund", der sich ebenfalls Kaufmann nannte, der aber (wie sich später herausstellen sollte) mit glatten Umgangsformen nicht hinlänglich vertraut war.

"Kommen Sie bei Anbruch der Dunkelheit in meine Garage. Ich werde Ihnen das ‚Lager‘ zeigen. Sie müssen es selbst abfahren, wenn Sie Interesse haben." – Er nannte eine hübsche runde Geldsumme; hübsch und rund selbst vor der Geldreform. Der "Geschäftsfreund" fand den Preis sogar noch niedrig, besichtigte die Garage, das Schmalz, die amerikanischen Zigaretten, und ließ sich willig in die Wohnung des Kaufmanns führen, wo er aufgefordert wurde, im Klubsessel zu sitzen, ein Schnäpschen zu trinken und zu zahlen, was er schuldig war. Er zahlte. Darauf erhielt er den Schlüssel zu Garage, damit er seine neuerstandene Ware in später Nacht abholen konnte. Sie tranken noch ein Gläschen und immer noch eins, bis die geeignete Stunde da war. Der Gastherr hatte das Geld, der Gastfreund den Schlüssel, worauf er denn – auch er natürlich im eigenen Auto, das samt dem Chauffeur unten auf der Straße gewartet hatte – prompt zur bewußten Garage fuhr. Sie öffneten das Tor... der Raum war leer. Keine Schmalzfässer, keine Zigarettenpakete mehr; sogar das Auto, das in der Garage "wohnte", war auf und davon...

Sie machen schleunigst kehrt, rasen zurück zur beachtlichen Wohnung des "achtsamen" Kaufmanns. Oh, der bekommt gleich einen riesigen Schreck. Alles gestohlen? Sein eigenes Auto dazu? Er ist ganz fassungslos. Und er bedauert natürlich seinen "Geschäftsfreund" über alle Maßen. Aber wie die Dinge nun liegen – im Kriege hat man ja schließlich noch tollere Stücke erlebt! – nein, er kann da nicht helfen! Dies ist nun einmal das Risiko bei solchen Geschäften in solchen Zeiten! Das Geld für die Ware soll er zurückgeben? Das kann doch wohl kein Mensch verlangen! Wie käme er dazu? Er hat das Geld erhalten und behält es! Und sich mehr und mehr erregend erwidert er dem "Geschäftsfreund" etwas wie: Wer spricht hier überhaupt von Geld? Wo ist. die Rechnung? Wo ist die Quittung? Und jener möchte nicht so viel Lärm schlagen, die lieben Kinder, schlafen; und es ist nach Mitternacht. Und da der "Geschäftsfreund" keine Ruhe gibt, setzt der Hausherr ihn vor die Tür, höflich, aber bestimmt, wobei er deutlich das Wort "Hausfriedensbruch" betont. Verschließt die Tür und geht friedlich schlafen.

Dies nennt man die "Trampeltour". Man nimmt das Geld des lieben Nächsten, nachdem man ihm die "Ware" offiziell übereignet hat; man läßt die Ware "stehlen", bevor der Gegenpart zugreift. Organisation ist alles. Und dann trampelt man ihn zur Tür hinaus, setzt ihn seelenruhig auf die Straße. Wo will jener sein Leid hintragen? Zum Gericht? Zur Polizei? Wer selber "Dreck am Stecken hat", der bleibt fein stille. Wer selbst im Glashaus sitzt, der ...

In diesem Falle ging die Rechnung freilich nicht nach erprobter Weise auf. Anderen Tages – der Kaufmann war in seinem Büro – erschien der Geprellte und brachte seinerseits zwei "Geschäftsfreunde" mit, die, wie er, mit dicken Knüppeln bewaffnet waren. Und während die Hausfrau die Hände überm Kopf zusammenschlug, schlugen sie ihr in der Küche das Geschirr zusammen, zertrümmerten auch im Herrenzimmer die Glasvitrine und die Nippsachen auf dem Klavier, den Bücherschrank mit den Klassikern, stießen mit den Füßen ins Büfett und mit Messern in die schönen Klubsessel, stöhnten – außer Atem wie sie waren – noch entsetzliche Drohungen und gingen ohne Gruß davon.