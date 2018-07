Zugegeben, es war den Beamten und Angestellten der Wirtschaftsämter in den R-Mark-Zeiten nicht leicht gemacht, ehrlich zu bleiben. Gerade, daß ihr Gehalt zum Kauf von einem oder höchstens zwei Pfund "schwarzer" Butter reichte! Dabei saßen sie vor den Kästen, in denen die Lebenmittelkarten aufbewahrt waren. Sie brauchten nur zuzugreifen. Und manche griffen zu. Dennoch! Man darf nicht sagen, diese Beamten und Angestellten hätten die "großen Dinge gedreht"! Es ist bewunderungswürdig, wie getreu die meisten Angestellten ihren Dienst versehen haben. Sie hungerten und blieben ehrlich.

Aber nach dem vernünftigen Satz, man möge dafür sorgen, daß Gelegenheit nicht Diebe mache, beschloß man in Düsseldorf, die Ernährungsämter sollten für die Nacht die Kisten mit den Lebensmittelkarten beim Polizeirevier in Aufbewahrung geben. Sö geschah es an einem Termin kurz vor Beginn einer neuen "Kartenperiode". Es war 1946. Hungerzeit. Und was da verpackt in den Kisten auf dem Polizeirevier lag, waren abgezählte 20 000 Lebensmittelkarten, ein ungeheurer Wert. Morgens, bevor das Ernährungsamt die Amtszimmer fürs Publikum öffnete, kam ein kleiner Lieferwagen mit einem Anhänger. Die Kisten wurden auf den Anhänger geladen. Der Begleiter setzte sich zum Fahrer. So rollten sie gemütlich zur Scharnhorststraße. Dort großes Erstaunen –: "Die Kisten waren weg."

Katastrophe! Wer rief nicht alles bei der Kriminalpolizei an, den neuesten Stand der Dinge zu erfahren! Das Wirtschaftsamt, der Oberstadtdirektor, der Oberbürgermeister, das Ministerium! – Was erfuhr die Polizei? Nichts anderes, als daß die Frau eines Tankstellenwärters beobachtet haben wollte, wie zur fraglichen Zeit, da jener Kraftwagen mit seinem offenen Anhänger hier vorübergekommen sein mußte, ein englisches Fahrzeug dicht am Straßenrand geparkt hatte, dessen Fahrer auffallend nervös war. Guckte nach allen Seiten, strich sich übers Haar, Die Frau meinte, daß hier etwas nicht stimme und notierte sich die Nummer des Wagens; "für alle Fälle", wie sie sagte.

Die Polizei erkundigte sich bei der Militärregierung, was für ein Wagen eben diese Nummer trüge. Die englische Stelle erwiderte, das sei nicht so schnell zu klären, sie müsse sich zu diesem Zweck nach Bünde wenden. Das geschah. Nebenbei: auf eine Antwort würde man vielleicht noch heute warten, wenn der Fall nicht längst geklärt wäre; die Antwort erfolgte nie.

