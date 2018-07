Der Kongreß tanzt nicht. Der Kongreß zankt sich. Denn obgleich der amerikanische Senat die Verlängerung der ersten Sitzungsperiode des 81. Kongresses angeordnet hatte, ging das Repräsentantenhaus, dem dieses "Nachsitzen" in der sommerlichen Hitze nicht behagte, Mitte August auf einen Monat in Urlaub. Und was das schlimmste ist –: Niemand kann offiziell dagegen protestieren. Zurückgelassen wurde nämlich eine "Wache" aus einigen wenigen Abgeordneten, die sowieso in Washington zu tun haben, und die nun verfassungsgemäß alle drei Tage zu einer Sitzung zusammentreten. Ein Abgeordneter präsidiert, ein zweiter hält das Zepter. Man betet gemeinsam zu Morgen, danach beantragt ein dritter die Vertagung. Der Präsident stimmt zu. Die Sitzung ist geschlossen. "Wanderer kommst du in den Senat", so soll es auf einem Zettel zwischen den leeren Bänken zu lesen gewesen sein, "verkündige dorten, du habest uns hier tagen gesehen, wie das Gesetz es befahl..." C. J.