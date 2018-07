Habana (Cuba), im August

Die Boy Scouts, die internationalen Pfadfinder, gibt es auch in Habana, und unser Junge, zehn Jahre alt, gehört ebenfalls dazu. – Neulich hatten die Boy Scouts ein Fest, Eltern und Freunde wurden eingeladen. "Weißt da", sagte unser Junge, "was ich dabei bin? William Teil! Wir führen William Teil auf."

Das Fest fand auf einem weiten Grasplatz statt. Palmen und Gummibäume standen am Rande, und in der Mitte unter einer riesigen Zeder war ein Feuer kunstvoll aufgeschichtet, das die einzige Beleuchtung war. Um das Feuer herum saßen in weitem Kreis die Boy Scouts in ihren bunten Hemden auf dem Gras, dahinter auf Stühlen die Zuschauer. Erst wurde gesungen. Schließlich kam unser Junge, hatte des Köcher mit zwei Pfeilen auf dem Rücken und den Bogen in der Hand. Dann erzählte ein schlankes Mädel in Uniform die Geschichte des Teil. Ein Hut wurde in die Mitte gelegt, und rechts und links davon standen zwei Jungen mit Stahlhelm und Stöcken, das waren die Wachen. Ein paar von den Jungen standen auf und machten ihren Diener vor dem Hut, hinter dem auf der Erde der Landvogt Geßler saß mit zwei Begleitern, die waren nicht weiter kostümiert, nur Geßler hatte einen weißen Schnurrbart an einem schwarzen Gummiband unter der Nase, Dann kam Teil. Er schubste die Wachen beiseite und wollte keinen Diener vor dem Hut machen, worauf er festgenommen und vor Geßler geführt wurde. Der befahl den Apfelschuß, und ein Bübchen, nicht viel kleiner als unser Junge, spielte den Sohn und wurde mit einem Apfel auf dem Kopf vor seinem "Vater" aufgestellt. Der schoß begeistert, aber gottlob flog der Pfeil weit über den Sohn hinweg, and der Apfel fiel herunter. Dann stand er wieder vor Geßler, der ihn auf spanisch fragte, wozu er noch einen zweiten Pfeil im Köcher hätte. Da nahm unser Bub strahlend den zweiten Pfeil und schoß kurzerhand den bösen Geßler tot, der zwischen seinen beiden Begleitern die Arme gen Himmel warf und lang auf den Rücken fiel... A. M. Sarre