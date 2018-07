Von Erika Müller

Wer innerlich im Rokoko lebt, wird sich am wohlsten zwischen den Möbeln dieser Epoche fühlen, und wer Plüsch liebt, muß sehen, daß er wieder zu einem Sofa mit Umbau und Spitzendeckchen kommt. Die kompletten Zimmereinrichtungen, auf Hochglanz poliert, stehen wieder zum Verkauf da, und auch die Leute sind vorhanden, die damit liebäugeln. "Das hatten wir früher auch, nur viel schöner", ist ihr oft wiederholter Ausspruch. Möbel aus "kaukasisch Nußbaum" und anderen schönen Hölzern werden selbstverständlich immer Liebhaber finden, die auch das nötige Geld dafür mitbringen.

Für Millionen aber handelt es sich nicht darum, stilgerecht in vergangenen Zeitaltern zu wohnen oder "so wie früher"; sie suchen ein Dach über den Kopf und die ersten Anfänge eines neuen eigenen Heims. Das wird vorläufig noch auf Jahre -hinaus die Vier-Wände-Wohnung eines Zimmers bedeuten, und daher sind Begriffe wie "Kombinationsmöbel" oder "Aufbaumöbel", "Einbaumöbel", "Mehrzwecketypen" rasch modern geworden. Aufbaumöbel bieten den Vorteil, daß im Laufe der Zeit nach Wahl und Mitteln die Wohnungseinrichtung vervollkommnet werden kann; sie tragen dem augenblicklichen Wohnraummangel Rechnung und lassen sich bei möglichen Erweiterungen leicht ergänzen. Die Entwerfer bemühen sich darum, daß diese neuen Möbel etwas "Freundlich-Stilles" haben, sie sollen keinen modischen Geschmack ausdrücken, sie sollen in der Größenordnung so sein, daß sie in kleine Zimmer passen, aber, wenn einmal mehr Raum zur Verfügung steht, durch Beistellen in den Maßen entsprechender Ergänzungsstücke, auch dann harmonisch wirken. Sie werden auch in den Maßen der Türen und Seitenteile und so weiter möglichst genormt sein müssen, damit diese nachgekauften Stücke immer wieder passen, und das hat den Vorteil, daß es die Fabrikation verbilligt.

Für Individualisten bleibt dann noch genügend Spielraum, Initiative und persönlichen Geschmack zu entwickeln. Wir sollten glücklich sein, daß wir – wenn auch der Not gehorchend – von der schlechten Angewohnheit der letzten Jahrzehnte wieder abkommen, die gesamte Wohnungseinrichtung als Aussteuer "von der Stange" zu kaufen wie Kartoffeln vom Wagen. Wir haben gottlob weder Geld noch Besitzgier genug, um mit günstig gekauften Dingen, die Effekt machen, unsere Behausung vollzustellen. Wir können wieder lernen, welche sich immer wieder erneuernde Freude es machen kann, überlegt und wählerisch für diesen und jenen Gegenstand zu sparen. Es kann ein antiker Schreibsekretär sein, mit dem wir das "Freundlich-Stille" unserer wachsenden Möbeleinrichtung unterbrechen oder eine Truhe aus besonders edlen Hölzern. Es kann ein einziges, aber besonders wertvolles Bild sein, eine Plastik, ein Teppich in leuchtenden Farben oder nur ein Zinnkrug von klarer Form, an einem Platz aufgestellt, der den Metallglanz besonders spielen läßt.

Bis es so weit ist, ist es am klügsten, in der Vorfreude zu leben und weiter zu improvisieren. Ehe die Industrie uns mit wirklich preiswerten Mehrzweckemöbeln hilft, müssen wir uns selbst helfen. Man kann mit sauber gemauerten Ziegelsteinsäulen und dazwischengelegten Brettern – wie es ein bedeutender Hamburger Architekt in seinem behelfsmäßigen Haus tat – ein billiges Bücherregal erhalten, man kann mit übereck aufgestellten schlichten Bänken und aufgelegten einfachen Kissen eine gemütliche Sitzende schaffen, in der zur Not auch ein Logiergast schlafen kann. Ist ein Waschbecken im Zimmer, das immer etwas die Atmosphäre des Schlaf- oder ärztlichen Behandlungszimmers schafft, so kann man davor mitten in das Zimmer ein Bücherregal stellen und mit einem Wandschirm eine kleine Pantryecke erreichen, die mit einem elektrischen Kocher und schmalen Regalen für das Geschirr an der Rückwand des Regals als Teeküche oder überhaupt als Küche dient. Ist das Zimmer genügend groß und dazu geeignet, so soll man den Einbauschrank wählen, den es heute schon als Fertigfabrikat gibt. Man spart die Rückwand und die Seitenwände. Man kann dort drinnen hinter einem Vorhang oder hinter einer Tür eine komplette, kleine Behelfsküche unterbringen, und da dieser Schrank den Vorzug hat, bis zur Decke zu reichen, bleibt dort der von jeder Hausfrau stets geforderte Abstellraum für Koffer, für die am Tage überflüssigen Betten und all die Dinge, die, wenn sie in der Ein-Zimmer-Wohnung stehen, so leicht den Eindruck der "Unaufgeräumtheit" machen, der die Nerven der Hausfrau zermürbt.

Sicherlich ist es luxuriöser, komfortabler, auch hygienischer und ordentlicher, ein gesondertes Schlafzimmer zu haben, in dem die Betten tagsüber luftig liegen. "Doch die Verhältnisse, die sind nicht so", so singt es die "Dreigroschenoper". Nicht nur die Wohnküche, sondern die Wohnschlafküche ist vorläufig unser Standard; – aber dieser nun wirklich etwas miefige Begriff darf nicht Macht über uns gewinnen. Viele Frauen klagen über die Mehrarbeit des Ein- und Auspackens der Betten und finden, daß trotz vieler Patente die richtige praktische Lösung noch nicht gefunden ist. Zunächst schien sich das raumsparende Wandklappbett großer Beliebtheit zu erfreuen, aber das An- und Abschnallen der Betten, das körperliche Kraft verlangende Auf- und Abklappen und das nicht sehr rosige Gefühl, in einer Kiste zu schlafen, hat viele entmutigt. Aus der Schweiz – auch im reichen Ausland besteht die Tendenz, teuren Raum zu sparen – kam der Entwurf für einen Bettensatz für das Kinderzimmer, der am Tage genügend Platz zum Spielen läßt und nachts, auseinandergeschoben, drei Kinderbetten verschiedener Größe und in verschiedenen Etagen ergibt; bisher waren schon Sätze von Abstelltischchen im gleichen Prinzip vorhanden. Neu ist ein in Amerika konstruiertes als Bett verwendbares Sofa, bei dem durch Druck auf ein Fußpedal die Rücklehne zum Schlafen herunterklappt. Aber alle diese Konstruktionen und Patente sind nicht nur unruhig und ungemütlich, sondern, wenn sie wirklich gediegen gearbeitet sind, so daß der Mechanismus stets und auch nach langem Gebrauch fehlerlos funktioniert, vor allem sehr kostspielig. Wer die Bequemlichkeit liebt, wird unter den Sitzmöbeln lange und sorgfältig seine Wahl treffen. Seit Jahren bemühen sich die Architekten, um immer neue zum Ruhen einladende, die Körperform umschmeichelnde Varianten. Besonders originelle und genießerische Entwürfe kommen aus Amerika, und besonders tugendhafte und bequeme aus den reichen Ländern Schweiz und Schweden.

Obwohl Deutschland aus seiner Arbeit und seinen völlig neuen Anfängen heraus mit den einfachsten Mitteln arbeiten muß und obwohl der Geschmack durch so viele Jahre unterdrückt werden mußte, bewegen sich die neuen Entwürfe ganz auf der Linie des internationalen modernen Stils. Allein die neuen Schaufensterfronten unserer Städte geben einen erstaunlichen und erfreulichen Eindruck eines sicheren Geschmacks. Es ist kein neues Biedermeier und kein neues Barock gekommen, auch die alte materialistische Echtheitsforderung von Semper ist überwunden, es hat sich unsichtbar und unmerklich die vom Dessauer Bauhaus revolutionierter Linie weiterentwickelt: Es geht um die Formung des Lebens in seiner Ganzheit. Und unsere Erlebnisse der letzten Jahrzehnte haben uns klargemacht, daß die Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit am ehesten die Verantwortung für die Gemeinschaft wachsen läßt. Die Förderung der Persönlichkeit aber beginnt und gedeiht in der harmonischen Heimstatt. Diese eigene Heimstatt, und sei sie noch so klein, ist heute der sehnlichste Wunsch von Millionen.

Man soll nun vorsichtig wägen und wählen. Wir wissen heute, wie wenig Dinge man wirklich zum Leben braucht. Sie müssen unseren äußeren und inneren Bedürfnissen entsprechen und auf unsere Mittel und Möglichkeiten abgestimmt sein. Prunk und Repräsentation sind wir losgeworden, nicht mehr auf den materiellen Wert, sondern auf den geistigen soll es ankommen, auf das harmonische Maß, die schöne Form, die edle Einfachheit.