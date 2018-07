wicklung zu einem eigenständigen Industriezweig, der den Rahmen der landwirtsdiaftlidien Gebundenheit sprengen maßte.

Die Produktioasbedingangen in dieser jungen Industrie hängen nach wie vor eng mit den natürlichen Grundlagen der Herstellung zusammen. Der Ziegel hat den technischen Fortschritt überdauert, die Güte des Baustoffes hat sich über alle Zeiten und Länder hinweg behauptet. Seine dominierende Stellung als Bauelement gegenüber der verschärften Konkurrenz neuer Bauweisen und Baumethoden nach den beiden "Weltkriegen verdankt der Ziegel besonders dem Umstand, daß er sich technisch vervollkommnet hat. Fordaufende innerbetriebliche Rationalisierungsmaßnahmen in der Ziegelindustrie — durch Mechanisierung der Transportwege, automatische Ofenbesdhiofcung, künstliche Trocknung und so weiter — haben dazu geführt, daß heute für die Jahresproduktion von einer Million Ziegeln nur noch drei bis vier Mann gebraucht werden, während im Jahre 1912 für das gleiche Produktionsvolumen noch 12 1 Ar; heiter angesetzt werden mußten.

; Neben der Durchführung kostensenkender RajtionalisierangsmaßnahTnen ist die Ziegelindustrie jjetzt auch dazu übergegangen, im Rahmen der [Gesamtwirtschaft die bauwirtschaftlichen Probleme von der technisch wissenschaftlichen Seite Iher systematisch zu lösen. Durch das in diesem jJahre in Stuttgart ins Leben gerufene Fprschungsjinstitut der Ziegelindustrie sollen bereits in früjheren Jahren ermittelte wissenschaftliche Ergebnisse und Erfahrungen ausgewertet und weiterentwicfcelt und neue Mittel und Wege erforscht werden, die in- der Produktionstechnik und auch in den Produkten selbst sich den modernsten Anforderungen der Bauwirtschaft anpassen. In der Umstellung vom Volltnauerziegel auf den hochentwickelten Klinker sowie auf die leichten großformatigen fLangloch- und "Wabenziegel zeigt sich die fortschrittliche Entwicklung. Die dadurch ermöglichte Kostensenkung wird sich sicher auf den sozialen Wohnungsbau auswirken. Als einen weiteren wesentlichen Faktor der Kostensenkung in der Bauwirtschaft sieht die Ziegelindustrie die allgemeine Neuordnung der Baunormen an. Die Umstellung auf die neuen Normen wird ohne besondere Schwierigkeiten in kurzer Zeit durchgeführt werden können.

Im Jahre 1938 wurden im gesamten Reichsgebiet von 108000 Beschäftigten in 4200 Ziegelwerken rund 12 Milliarden Ziegeleierzeugnisse hergestellt. Der Gesamtwert dieser Produktion belief sich auf 470 Millionen Reichsmark. Im ersten vollen Nachkriegsproduktionsjahr 1946 wurden dagegen im Gebiet der Doppelzone nur 600 Millionen Mauerziegel und 257 Millionen Dachziegel produziert. Durch intensive Rationalisiernngsmaßnahmen, durch Ausbau der Werke mit modernen Maschinen und Geräten sowie durch verstärkte Kohlezulieferung erhöhte sich die Doppelzonenproduktion im Jahre 1948 bei einem Einsatz von 40000 Arbeitskräften bereits auf 1 6 Milliarden Mauerziegel und 40© Millionen Dachziegel mit einem Produktionswert von 200 Millionen Mark. Ein Blick auf die Produktionsziffern des ersten Halbjahres 1949 läßt erkennen, daß die Produktionskurve in der Ziegeiindustrie stetig ansteigt und in diesem Jahre mit einer hundertprozentigen Produktionssteigerung von Mauerziegeln gegenüber 1948 gerechnet werden kann. W. O. Banditt