Die Büchernot unserer Tage – die ja nicht nur eine Not der Lesehungrigen, sondern vor allem eine Not der geistig Schaffenden oder Lernenden, der Bücherschreiber, schließlich der Bibliotheken und aller an der Entstehung und Verbreitung des Buches Beteiligten ist – diese Büchernot nimmt solche Ausmaße an, daß wohl an außerordentliche Mittel gedacht werden muß, um ihr zu begegnen. So ist auch die Initiative jenes Tübinger Kreises zu begrüßen, der im Wege der Selbsthilfe vor allem die Privatbüchereien der wissenschaftlich Arbeitenden wiederherstellen will. Die "Wissenschaftliche Buchgemeinschaft e. V." überschreitet mit ihrem Programm natürlich ebenso die "Grenzen der Gemeinschaft" wie jene buchklubartigen Organisationen der Zeit nach dem ersten Weltkriege, mit denen sie dem Namen nach verwandt zu sein scheint; aber wenn jene ihre Daseinsberechtigung in der Befriedigung eines Bedürfnisses fanden, das sie im wesentlichen selbst geweckt hatten, so geht das Tübinger Unternehmen von einer vorhandenen und dringenden Notlage aus: durch genossenschaftlichen Zusammenschluß der Konsumenten soll der "wissenschaftliche und geistige deutsche Buchbestand in seinen wesentlichen Werken neu erstellt", es sollen also die Lücken, die der Krieg auch in die wissenschaftlichen privatbüchereien gerissen hat, geschlossen, der aufgestaute Bedarf der nachgewachsenen Bildungsschicht befriedigt werden. Als Mittel dazu dient ein umfangreicher Subskriptionsapparat; durch Teil Vorauszahlungen der Mitglieder, Lizenzgebühren-Nachlässe der Original-Verleger, stark herabgesetzte Handelsspannen der Sortimenter und "großzügige Stiftungen von Staat, Handel und Industrie" will man bei friedensmäßiger Ausstattung auf etwa die Hälfte der heute üblichen Ladenpreise kommen. Der Genuß dieser Vorteile steht jedem offen, der sich zur Zahlung eines bescheidenen Jahresbeitrages und zur Abnahme mindestens eines Werkes oder einer Zeitschrift verpflichtet. Das erste Subskriptionsangebot umfaßt ungefähr ein Viertelhundert Titel, darunter die Gesammelten Werke Max Schelers, eine achtbändige Goethe-Ausgabe, Jakob Grimms "Kleine Schriften", Droysens "Hellenismus", Gregorovins’ "Stadt Rom im Mittelalter", vier Bände des Dehio-Gall’ schen "Handbuchs der deutschen Kunstdenkmäler", ein Hauptwerk von Schleiermacher, Lorenz von Steins "Geschichte der sozialen Bewegung", Mommsens "Römisches Staatsrecht".

Das Vorhaben der Tübinger Buchgemeinschaft und das Subskriptionsverfahren als Mittel zu seiner Verwirklichung erscheinen auf den ersten Blick überzeugend. Aber es müssen doch Bedenken geäußert werden, weil es nicht so schnell wiedergutzumachen wäre, wenn der hier eingeschlagene Weg sich als eine Sackgasse erwiese. Wenn heute Verleger sich ausrechnen, daß sie bei 3000 Subskribenten ceteris paribus zu noch wesentlich günstigeren Preisen kommen würden, so könnte man ihnen zwar erwidern: "Ja, warum habt ihr denn geschlafen?" Näher liegt aber die Frage, warum die Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, die keine Rücksichten auf die Sortimenter zu nehmen braucht, nicht ihrerseits die schlafende Initiative der Verleger geweckt und für das eigene Projekt eingesetzt hat, statt einem einzelnen Verlag die technische Durchführung ihrer Produktionspläne anzuvertrauen. Wenn der Verlagsbuchhandel, auf dessen Lizenzen die Wissenschaftliche Buchgemeinschaft ja angewiesen ist, nun mit Vorbehalten bei der Sache ist, so bedeutet das ein ganz entscheidendes Handicap für das Unternehmen.

Hier liegt vielleicht der Grund dafür, daß die erste Subskriptionsliste, so verlockende Titel sie immer enthält, doch wenig überzeugend wirkt. Will man die "unmittelbaren Lücken im Handbestand der Lehrenden und Lernenden schließen", so müßte man wohl beim ganz Unentbehrlichen anfangen und über das Notwendige zum Wünschenswerten fortschreiten. Kein Zweifel aber dürfte darüber bestehen, daß der Inhalt der ersten Liste so gut wie ausschließlich den beiden letzteren Gruppen angehört. Es scheint so, als ob für Bücher, die zum "ganz Unentbehrlichen" zählen (nennen wir nur als Beispiel Gebhardts "Handbuch der deutschen Geschichte"), die auch für den Originalverleger häufig den Rest seiner geschmälerten Existenzbasis darstellen, Lizenzen eben nicht zu haben waren.

Trifft diese Annahme zu, so bleibt der Aktionsbereich der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft von vornherein auf Titel beschränkt, die auf der Wunschliste der Käufer erst ziemlich weit unten stehen. Damit würde aber nicht nur der Effekt, sondern auch der Charakter des Unternehmens wesentlich beeinträchtigt, denn dieses tritt nun in Konkurrenz mit den Angeboten, die schon heute die Schaufenster des übersetzten Handels beherrschen und den Bücherkäufer immer mehr instandsetzen werden, seine beschränkten Mittel – bei allerdings destruktiven Preisen – noch wesentlich günstiger anzulegen.

Es ist also für den Erfolg des Versuches schlechthin entscheidend, ob es der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft gelingt, Standard-Literatur im strengen Sinne an die Spitze ihres Programms zustellen, Werke also, die nicht nur als willkommene Ergänzung der privaten Bücherei erworben werden, sondern zum unentbehrlichen Handapparat des wissenschaftlich Arbeitenden gehören. Eine solche Akzentuierung des Programms würde allerdings voraussetzen, daß die Wissenschaftliche Buchgemeinschaft ihr Verhältnis zu den Original-Verlegern in anderer Weise ordnet als es jetzt geschehen ist. Und auch das zu den Sortimentern denn so bedenklich es wäre, wenn die unbedingt notwendige personelle und funktionelle Bereinigung des Zwischenhandels mit Büchern dadurch aufgehalten würde, daß man Firmen von zweifelhafter Existenzberechtigung als Verteiler einschaltet, so soll auf der anderen Seite das echte und gutgeführte Sortiment doch auch leben können.

Einer der kritischsten Punkte des Programms ist die Frage der finanziellen Förderung aus öffentlichen Mitteln, auf die die Wissenschaftliche Buchgemeinschaft bei ihren Kalkulationen rechnet. Wer in ihr den Schwung des Willens zur Selbsthilfe begrüßte, der wird durch diesen Rückfall in das Anlehnungsbedürfnis an den auf schwachen Füßen stehenden Vater Staat enttäuscht. Wer in ihr eine Form genossenschaftlichen Wirtschaftens sieht, den wird die trübe Ahnung beschleichen, daß man die unwirtschaftlichen Subventionen eines Tages auch in den unwirtschaftlichen Unternehmungen, den "Nieten" also, festgelegt finden werde. Wer aber aus der Verantwortung für die öffentlichen Haushalte urteilt, der wird die zunächst konkurrierenden Zwecke in Betracht ziehen und zu dem Schluß kommen, daß eine kräftige Erhöhung der Bücherei-Etats der Allgemeinheit nachhaltiger dienen würde als die Subventionierung noch so dringender und sinnvoller Ergänzungen von Privatbüchereien.

Die Wissenschaftliche Buchgemeinschaft wäre also zweifellos besser beraten gewesen, wenn sie auf Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln verzichtet hätte. Wenn ihr erster Aufruf einschlägt, dann steht ihr ein ganz stattliches Anlaufkapital aus den Mitgliedsbeiträgen und Anzahlungen zur Verfügung; wenn sie ferner Subskriptionen, die sich nicht selber tragen, unausgeführt läßt, so fallen auch gefährliche Risiken fort. Solange unsere größten wissenschaftlichen Büchereien so schlecht ausgestattet sind, daß sie noch nicht einmal die Anschaffungslücken der vergangenen anderthalb Jahrzehnte ausfüllen, solange wird man nicht befürworten dürfen, daß Haushaltsmittel der Länder oder Kommunen derart fehlgeleitet werden. – Überhaupt ist Horst Kliemann beizustimmen, der (im "Börsenblatt für den deutschen Buchhandel", Frankfurter Ausgabe vom 26. Juli) die Vermehrung der wissenschaftlichen und öffentlichen Büchereien und die Erhöhung ihres Anschaffungsetats als den archimedischen Punkt bezeichnet, von dem aus der Hebel zur Linderung der Büchernot anzusetzen wäre.

Auf weitere Sicht kann und soll die öffentliche Bücherei die private nicht in dem Maße ersetzen, wie dies heute der Fall ist; sie kann es vor allem ja nicht bei solchen Werken, die eben zum "Handbestand" des wissenschaftlich Arbeitenden gehören, und so behalten Bemühungen wie die der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft ihren Wert. Wie hoch wir ihn einzuschätzen haben werden, das hängt von der Stichhaltigkeit der Titelwahl und davon ab, ob es der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft gelingt, ihr Programm zu verwirklichen, ohne daß andere ebenso wichtige oder gar wichtigere Aufgaben dadurch beeinträchtigt werden. Nur dann kann der glückliche Gedanke der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft auch auf wirtschaftlich gesunde Grundlagen gestellt werden. F. K.