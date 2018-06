Mit unheimlicher Sicherheit steuert Stalin seine Außenpolitik im Fernen Osten. Als er in Yalta die Rückgabe "Mandschukuos" an Nationalchina als Selbstverständlichkeit bezeichnete und sich lediglich den Hafen Port Arthur und Vorrechte in Dairen und auf den mandschurischen Bahnen zuschreiben ließ, wußte er, was sich daraus machen lassen würde.