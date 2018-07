Vorbedingungen einer künftigen Außenpolitik

Von Johann Albrecht v. Rantzau

Wird es zweckmäßiger sein, die bescheidenen Anfänge einer künftigen deutschen Außenpolitik in die Hände von Berufsdiplomaten oder Von Wirtschaftlern zu legen? Diese Frage beschäftigt heute viele Menschen. In der Zeit nach 1918 war einer der wenigen Punkte, in der die Rechte und die Linke sich einig zu sein pflegten, die gerngeglaubte und zum Gemeinplatz erhobene Ansicht, daß die deutsche Isolierung in den Jahren vor 1914 unseren Berufsdiplomaten zur Last zu legen sei. In nationalen Katastrophen ist es immer angenehmer, einzelne Personen oder "Kasten" als Sündenböcke zu verfemen, als die Verantwortung beim ganzen Volk zu suchen.

Gerade für den Historiker kann, wenn er das riesenhafte Aktenmaterial zur Vorgeschichte des ersten Weltkrieges studiert und die beginnenden Veröffentlichungen zur Entstehung des zweiten, kein Zweifel darüber, bestehen, daß die außenpolitischen Fehlerquellen nicht in unseren auswärtigen Vertretungen, sondern ausschließlich in der Zentrale, also in der Leitung der auswärtigen Politik zu suchen sind. Wilhelm II. und die damalige Reichsregierung, und ebenso Hitler und seine Berater, wollten die wirkliche Lage Deutschlands nicht erkennen, mochten die Berichte unserer Botschafter die Haltung der Großmächte In einem europäischen Konflikt auch noch so treffend analysieren und die innere und die materielle Stärke unserer künftigen Gegner noch so eingehend schildern. Wer sah beispielsweise vor 1914 die kommende Haltung Großbritanniens richtig: die Botschafter Wolff-Metternich und Lichnowsky oder die unter Einwirkung des Kaisers, des Reichsmarineamts und eines großen Teils der öffentlichen Meinung stehende Reichsregierung? Hat Hitler und seine Umgebung oder haben die Berufsdiplomaten die Reaktion der Mächte auf den polnischen Konflikt richtig vorausgesagt? Über alle derartigen Fragen kann sich heute jeder, dem daran gelegen ist, aus den vorliegenden Dokumenten selbst ein Urteil bilden.

Auf die Dauer kann es dem klar Denkenden nicht verborgen bleiben, daß das wirklich fundamentale Problem unserer Außenpolitik in der Spannung zwischen den Wunschträumen unseres Volkes und seiner Regierung einerseits und den von den Vertretungen im Ausland meistens richtiger erkannten wirklichen nationalen Interessen und Möglichkeiten anderseits gelegen hat – und noch künftig liegen wird! Demgegenüber ist die jetzt wieder aufgeworfene Frage, ob Botschafter, Gesandte und Konsuln aus den Reihen der Berufsdiplomatie oder der Wirtschaft zu wählen seien, ganz sekundär.

Wunsch und Wirklichkeit

Beiden Berufsgruppen haften typische Gefährdungen an. Gewiß ist dieser oder jener aus dem Auswärtigen Amt hervorgegangene Diplomat im Formalistischen und Protokollarischen erstarrt, dafür wird mancher Wirtschaftler versucht sein, die ökonomischen Interessen eines anderen Volkes mit dessen politischer Willensbildung zu verwechseln. Wer die Beamten unseres früheren auswärtigen Dienstes gekannt hat, wird ihnen zubilligen, daß ihr berufliches Interesse im allgemeinen auf das Wesentliche, nämlich auf politische Zielsetzungen gerichtet war. Die Frage ist eben nur, ob ihre Auffassungen bei unseren Regierungen die verdiente Berücksichtigung fanden. Zentralbehörden und Regierungen sind überall stark abhängig von der öffentlichen Meinung, diese aber pflegt bei uns in außenpolitischer Hinsicht mit einer besonders hohen Hypothek von Urteilslosigkeit und Unvernunft behaftet zu sein – ein nationaler Mangel, der sich zum Teil aus der historisch so spät erfolgten Beteiligung unseres Volkes an den öffentlichen Angelegenheiten erklärt.