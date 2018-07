Von Fred Liebscher

Auf der Tagung der Deutschen Röntgengesellschaft in Hamburg wurde auch von intensiverer Einwirkung auf Krebszellen durch Elektronenstrahlen berichtet, die mit dem Betatron erzeugt werden. Im Physikalischen Institut der Universität Göttingen gelangen bereits praktische Versuche mit dieser neuen Strahlentherapie.

Zum erstenmal ist es der Wissenschaft nach langwierigen Versuchen gelungen, mit Elektronenstrahlen Krebsgeschwülste im menschlichen Körper zu beseitigen. In aller Stille entwickelten im Göttinger Physikalischen Institut der Atomphysiker Dr. Paul und der Strahlenbiologe Professor Schubert diese neue Therapie. Dann unternahm der Direktor der Göttinger Universitätshautklinik, der Dermatologe Professor Dr. Bode, das Wagnis, menschliche Tumoren mit Elektronenstrahlen zu behandeln.

Zur Erzeugung dieser Strahlen dient eine sogenannte Elektronenschleuder, auch Betatron genannt, weil sie Beta-Strahlen aussendet. Das Göttinger Betatron ist die einzige Apparatur dieser Art auf dem europäischen Festland, mit der praktische Forschungsarbeit getrieben wird. Es gelang Professor Bode, schon nach einmaliger Bestrahlung, die heilende Wirkung der Elektronenstrahlen zu beweisen.

Das Betatron im Universitätsinstitut in Göttingen ist eine feinnervige, hochkomplizierte Apparatur zur Erzeugung schneller Elektronen und extrem harter Röntgenstrahlen. In Amerika wurde das Betatron zusammen mit dem Zyklotron in den letzten Jahren zu solcher Leistungsfähigkeit entwickelt, daß bald die Milliarden-Elektronen-Voltgrenze überschritten sein dürfte. Wenn man vor dem "arbeitenden" Betatron steht, so deutet nichts darauf hin, daß in der Elektronenschleuder die Elektronen innerhalb einer zweitausendstel Sekunde mit einer Geschwindigkeit von 300 000 Kilometer in der Sekunde durch einen schmalen Schlitz ins Freie schießen. In dieser unvorstellbar kurzen Zeitspanne sind die Elektronen zweihunderttausendmal im Kreis herumgejagt und haben einen Weg von rund 150 Kilometer zurückgelegt. Sie haben dabei eine solche Durchschlagskraft, daß sie in der Lage sind, Atomkerne zu spalten.

Da die Elektronen ihre größte Wirkung erst dort entfalten, wo ihre Geschwindigkeit abnimmt, wird die zu behandelnde Körperstelle der Strahlung so ausgesetzt, daß sich der Elektronenstrahl auf den unter der Hautoberfläche sitzenden Krebsherd ausrichten läßt, während das Oberflächengewebe nicht angegriffen wird. Man arbeitet dabei mit einer Elektronenenergie, die dem Durchlaufen einer Spannung von sechs Millionen Volt entspricht. Die Reichweite der Strahlen wird durch Steigerung oder Minderung der Energiezufuhr reguliert. Daß die Elektronen bei ihrer hohen Geschwindigkeit in der Jagd im Kreis nicht nach außen gerissen werden und sich so verlieren, ist einem starken Elektromagneten zu verdanken, der eine flache, luftleer gepumpte Trommel – die "Elektronenrennbahn" – umschließt.

In dieser Trommel vollzieht sich das geheimnisvolle Wunder. Ein eingebauter glühender Drahtbügel läßt Elektronen frei werden, die negativ geladen sind und die von einem positiv geladenen Blechplättchen angezogen werden. In diesem Plättchen befindet sich ein schmäler Spalt, durch den die Elektronen in die luftleere Trommel hinein "schlüpfen", wo sie dann ihren rasenden Umlauf antreten. Sie geraten nach ihrem Eintreten auf das Kraftfeld des Elektromagneten und werden dann solange herumgewirbelt, bis sie mit Lichtgeschwindigkeit ins Freie schießen. Mit dieser Geschwindigkeit und mit der Energie von sechs Millionen Elektronen-Volt hageln die Elektronen wie ein Trommelfeuer auf die Krebszellen und entfalten dort ihre zerstörende Wirkung. Dabei wird das gesunde Gewebe nicht angegriffen, denn die Elektronenstrahlen gelangen ja erst in einer gewissen Tiefe zur größten Wirksamkeit.

Um die letzten Geheimnisse des Krebses zu erforschen, wäre ein Betatron mit der Leistung von ungefähr 25 Millionen Volt nötig. Bis jetzt scheitert das Projekt an den erforderlichen 100 000 D-Mark. Wenn auch das Göttinger Betatron einstweilen "nur" mit einem reichlichen Fünftel dieser gewaltigen Energie auskommen muß, so kann es doch für sich den Ruhm in Anspruch nehmen, zum erstenmal Menschen von der zerstörenden Krebskrankheit geheilt zu haben.