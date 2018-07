Inhalt Seite 1 — England wertet ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Entschluß von weltweiten Folgen

Die große Überraschung der Pfundabwertung ist vorüber. Die Diskussion geht nicht mehr darüber, daß überhaupt abgewertet worden ist, sondern dreht sich ausschließlich um die Folgen – und daneben um die Frage, weshalb der Schnitt so unerwartet scharf ausgefallen ist. Wollte Cripps mit diesem radikalen Schnitt, der das Pfund auf seinen Schweizer "schwarzen" Kurs von $ 2.80 abwertete, etwa Eindruck auf die Verhandlungspartner in Washington machen? Oder war es seine Absicht, dem Pfund einen guten Vorsprung vor den übrigen weichen Währungen zu sichern – in der Annahme, daß nicht alle die anderen nun plötzlich vor die gleiche Entscheidung gestellten Länder, den gleichen Mut zu einer Radikalkur aufbringen würden? Oder, aber, gehört diese Maßnahme zu einer Art von Schocktherapie, die er dem eigenen Land gegenüber anwenden will? Das also sind die Fragen, die London nach diesem Wochenende diskutiert.

Tatsächlich ist England weitgehend unvorbereitet in die Abwertung hineingegangen; nur die Fachleute haben dies Thema untereinander besprochen, aber der Mann auf der Straße, der fest an Cripps, an Labour-Politik und Pfund glaubte, war davon nicht berührt, jetzt aber wird ihm, mit der "Kopfsteuer" auf das tägliche Brot, das sich (nach Einschränkung oder Fortfall der Verbilligungsaktion) von einem Tage zum anderen um ein volles Drittel im Preis verteuert, sehr drastisch klargemacht, was die Abhängigkeit des Landes vom Dollar oder (was das gleiche ist) von der eigenen Exportleistung bedeutet. Es zeigt sich die böse Kehrseite einer Wirtschaftspolitik, die, mit dem Mittel des "billigen Geldes" und der Kreditausweitung arbeitend, den Wohlfahrtsstaat, die Vollbeschäftigung und – trotz planwirtschaftlicher austerity – den überhöhten Stand des Reallohnes für die Dauer stabilisieren zu können meinte. Da unter dem bisherigen System die propagierten Ziele, Kostensenkung und Leistungssteigerung, nicht erreicht worden sind, müssen sie nun aus der Alltagsarbeit herausgeholt werden. Das bedeutet also: mehr tägliche Arbeit bei gleichem Lohn, der weniger Brot kauft. Das ist die.sehr harte Wirklichkeit, gegen die vielleicht bei den kommenden Wahlen mit dem Stimmzettel protestiert werden wird, vielleicht auch schon vorher, bei der täglichen Arbeit. Sollte sich der Widerstand der Werktätigen gegen die Lasten aus der Abwertung als zu heftig erweisen, so rechnet man durchaus damit, daß die Regierung, etwas nachgeben, also da und dort Lohnaufbesserungen zulassen wird.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen Großbritannien während der letzten Jahre zu kämpfen hatte, sind mit der Anwendung dieser "Patentmedizin" also keineswegs beseitigt: sie haben sich zunächst nur verlagert. Aber das wenigstens ist erreicht, daß nun das Pfund wieder eine einwandfreie rechnerische Basis darstellt, daß die trügerisch niedrigen Einfuhrpreise für Waren aus den Hartwährungsländern künftig fortfallen, die eigene Verarmung also vor aller Augen offengelegt wird. Und umgekehrt bedeuten nun die Erlöse für Ausfuhren in jene Länder, über das Pfund gerechnet, einen starken (wenn auch vielleicht nur vorübergehenden) Anreiz zum Export, an dem jetzt auch ein ganzes großes Warensortiment teilhaben kann, das bisher hoffnungslos überteuert war.

Natürlich partizipieren an diesen Vorteilen, mit dem englischen Kaufmann und Industriellen, auch die Exporteure aller derjenigen Länder, die sich dem britischen Vorgehen der Währungsanpassung anschließen, nachdem nun die im Abkommen von Brettern Woods künstlich aufgerichtete Schranke endgültig beseitigt ist, mit der man zur Unzeit – verfrüht – die Welt zur Kurs- und Preisstabilität veranlassen wollte. Zufällig gewählte und damit also falsch fixierte Kursparitäten haben in den letzten Jahren fast überall in der Welt zwangsläufig, wenn auch meist wider den Willen und wider besseres Wissen der Regierenden, zu einer immer stärkeren Abschnürung der Außenhandelswirtschaft geführt. Die nun vollzogene Anpassung der Währungsaußenkurse an den "wahren Wert", also an die Sätze, die sich im freien Devisenverkehr herausgependelt" haben, wird daher nach menschlichem Ermessen zu einer Intensivierung des Außenhandels und der außenwirtschaftlichen Beziehungen überhaupt führen. Dazu sollen ja auch die mannigfachen Konzessionen mit verhelfen, die Snyder und Acheson jüngst gegenüber Cripps und Kevin gemacht haben – Konzessionen, die ja nicht nur Großbritannien zugute kommen.

Wir in Westdeutschland haben im Laufe der letzten fünfzehn Monate einige Erfahrungen gesammelt, wie vorteilhaft sich ein "richtiges" Währungsgeld, in Verbindung mit einem von unnötigen Reglementierungen befreiten Warenaustausch, in der Entfaltung der produktiven Kräfte auswirkt. Das mag uns den Anlaß dazu geben, der neuen weltwirtschaftlichen Entwicklung, wie sie durch die Anpassung der Währungsrelationen – beginnend mit dem Sterlingblock, weitergreifend auf die übrigen Länder mit "weichem" Geld – eingeleitet worden ist, mit einigem Optimismus zu begegnen. Voraussetzung dafür ist natürlich, daß die nun endgültig fällige Kurskorrektur der DM-Währung durch die Besatzungsmächte nach den deutschen Vorschlägen vollzogen werde, also die Wettbewerbsfähigkeit für unsere Ausfuhrwaren auch gegenüber (und in) den Ländern des neuen "Abwertungsblockes" voll erhalten bleibt. Die Tatsache, daß das gleiche Wort "Abwertung" heute wieder eine Rolle spielt, genau so wie am 20. Juni (als es sich freilich um die radikale Abwertung im Innenverhältnis handelte, gegenüber einer bloßen Anpassung des Außenwertes der DM an die neuen Kurse von Pfund, Gulden, Krone usw. heute), darf bei dem völlig andersartigen Tatbestand nun freilich nicht zu unnützen Besorgnissen wegen einer "Geldverschlechterung" (oder Teuerung) führen.

Natürlich wird bei den aus dem Dollargebiet stammenden Rohstoffen und Lebensmitteln ein leichter Preisanstieg fühlbar werden, der aber durch die seit Jahresfrist eingetretenen Preisrückgänge für eine ganze Reihe wichtigster Waren noch gemildert wird: was wir jetzt verbrauchen, im ja fast durchweg schon vor geraumer Zeit eingekauft worden, zu sehr viel höheren (Dollar-) Preisen, als sie heute gelten. Im übrigen wird, bei einem leichten Anziehen der DM-Preise für eingeführte Lebensmittel die uns verfügbar gemachte Dollarhilfe ja nicht geschmälert. Dafür erhöht nach aber der für Investitionen verfügbare Gegenwerts-Fonds. Und wenn ein Teil der verfügbaren Kaufkraft derart gebunden wird – ohne (laß nun etwa durch eine lange Kreditpolitik zusätzliche künstliche Kaufkraft entstünde –, dann werden auch die kostenmäßig vom Inland her bestimmten Preise an der Strippe der verknappten kaufkräftigen Nachfrage hübsch festgehalten werden, wie das ja so auch nur gut und wirtschaftlich vernünftig ist.