Von Waller Abendroth

Als die Tausendjährigen das wehrlose deutsche Land mit einem engmaschigen Netz von Festen, Feiern und Staatsakten der "Kultur" überzogen, wurde gesagt: man redet immer am lautesten von dem, was man nicht hat. Dieser Satz beruht auf alter Erfahrung, und so gilt er rechtens auch heute noch, wie er schon vorher galt. Mit gemischten Gefühlen blickt man daher auf den nunmehr zu Ende gehenden Sommer zurück, in dem die Kultur wieder einmal ganz erschrecklich ausgiebig in die Wochen gekommen war: in die Festspiel-, Musik-, Theater-, Kunst- und Erziehuagswochen aller denkbaren Schattierungen. Soll man glauben, dies sei ein Symptom gesunder, lebendiger Fruchtbarkeit? Oder handelt es sich nicht etwa um Produkte künstlicher Zeugung, zu der als verschwiegene illegitime Vater die Verkehrsindustrie und das Gastwirtsgewerbe die Ampullen lieferten? Soviel steht doch fest: Ist eine echte Kultur ganz selbstverständlich vorhanden, so bedarf sie nicht der jahrmarktmäßigen Repräsentation, deren zeitliche Begrenzung auf Wochen oder Tage ohnehin widersinnig erscheinen muß; ist aber keine Kultur vorhanden, oder nur eine lediglich artistisch interessierende Scheinkultur, so tut man gut, einen solchen hoch zivilisierten Leerlauf lieber schweigend auf sich beruhen zu lassen. Wie dem auch sei: es wimmelte also von Festen allerorten, und man war stolz auf den "geretteten Kulturbesitz".

Und doch – es scheint eben etwas an diesem erhebenden Bilde nicht zu stimmen. Auf der einen Seite hört man den Freudenruf "Wie herrlich leuchtet uns die Kultur!"; auf der anderen Seite häufen sich die Klagen über die Not der "geistigen Berufe". (Geist zu haben ist plötzlich ein (Beruf, und sogar ein organisierter.) Die "Geistigen" tun sich zusammen und verfassen Anklageschriften wider den Ungeist der Zeit, wider die Gleichgültigkeit der Behörden und des Publikums. Sie rufen zu Rettungsaktionen in eigener Sache und decken vermeintliche Ursachen ihrer Notlage auf. Wer aber sind sie, diese Geistigen? liest man die Mitgliederziffern ihrer Berufsorganisationen – so muß man staunen. Soviele Geistige hat es in der Welt noch kaum je gegeben wie heute in den Organisationen und Verbänden der geistigen Berufe jedes einzelnen Landes vereinigt sind! Wieviel "Publikum" gibt es überhaupt noch, wenn man von den Gesamtbevölkerungen diese Ziffern in Abzug bringt? Und dabei sind nicht einmal alle Geistigen berufsmäßig geistig und somit in jenen Ziffern mitgezählt!

Schon Goethe meinte, in unserem Vaterlande wolle keiner mehr Schuster oder Schneider sein, sondern jeder fühle sich als Dichter. Was damals eine rednerische Übertreibung war, ist heute beinahe buchstäblich wahr. Es gibt in der Tat kaum noch Publikum, es gibt nur noch "Selbst-Schaffende". Jeder Zuschauer, Hörer oder Leser hegt den mehr oder minder heimlichen Ehrgeiz, selbst als Autor zu figurieren. Kultur und Kunst werden nicht mehr als Resultate einer dornenvollen Arbeit an sich selbst verstanden – einer Arbeit, die ein volles Menschenleben ausfüllt und dessen Möglichkeiten wohl noch überschreitet. Sondern wer im "Volke der Dichter und Denker" geboren ist, trägt den Wahn in sich, sie sozusagen von Natur zu besitzen und sich als ihr Träger – natürlich öffentlich – ausweisen zu müssen. Es gibt kein echtes Publikum mehr, gibt keine Empfangenden mehr, da alle sich als Gebende fühlen. Dies und nichts anderes – denn die Auswirkung davon erstreckt sich, bis auf die Nutzbarkeit der technischen und wirtschaftlichen Organe der Publizität jeder Art – ist die Quelle der Not der "geistigen Berufe".

Aber jene besagten und besungenen Feste? Sie demonstrieren bestenfalls fachliche Kompetenz und grenzen die Weit des soliden oder auch des außerordentlichen Könnens gegen die Verführungen des Dilettantismus ab. Aber – wie Beispiele zeigen – nicht einmal dies in jedem Falle. Immerhin: darin liegt noch eine gewisse Rechtfertigung. Genügt sie aber, um den Aufwand, den Betrieb, den Pummel und den Rausch in echte, aufbauende Werte umzumünzen?

Das wahre Fest der Kultur spielt sich im Stillen ab. In der häuslichen Klause, wo der einzelne Mensch seinem Tagewerk die Muße abringt, um an seinem eigenen menschlichen Werte zu arbeiten und sich für die Schätze und Kräfte des Geistes empfänglich zu machen oder zu erhalten. Und in der Werkstatt des Schaffenden, der um die Not eines neuen Werdens weiß, der auch weiß, daß erhoffte und errungene geistige Werte der Stille bedürfen, um zu reifen, und daß Kultur am sichersten dort neu erwächst, wo man gelernt hat, zu warten und sich zu bescheiden.