Der Glaube als eine der Mächte dieser Welt fordert diese Welt heute heftiger als so manche Epoche der neueren Weltgeschichte heraus. Schrieb nicht gerade Heidegger in den letzten Jahren an den Franzosen Beaupré: "Vielleicht besteht das Auszeichnende dieses Weltalters in der Verschlossenheit der Dimension des Heilen. Vielleicht ist dies das einzige Unheil." Fordern nicht alle großen Religionen unserer Welt heute mehr denn je die Welt in die Schranken des Agon im Glauben? "Wir begegnen aber doch überall dem verlorenen Menschen, dem außer sich selbst nur das Nichts heilig ist und der sich nur aus der Fülle des Nichts geheiligt und sich nur dort heil weiß!", ruft es uns freilich entgegen. Denn Nihilismus ist doch die mondäne Losung unserer Zeit, die sich im Gruseln des ungeheuerlichen Erlebnisses wollüstig ergehen möchte: Gott ist tot. Ja, aber dies ist eben unser Glaube heute, daß Gott tot ist und daß daher die Welt nur als eine endliche mit endlicher Bestimmung da ist.

So gibt es den absoluten Glauben an das Leben, an die Wirtschaft, an die Rasse, an die Persönlichkeit, an das politikón, an das philosophische Geschehen im Menschen – (nur den Glauben an die Kunst scheint unsere Zeit ganz zu entbehren) –, aber alles dies gilt jeweils als Endliches, so daß freilich solcher Glaube das eben vorangestellte Prädikat "absolut" nur gewinnt aus dem absoluten Glauben an das Nichts. Das Heil wird vom Unheil abgeleitet und ein "Sinnganzes" dem Endlichen entlockt. Vom Heil des Künstlers und der heilen Kunst hingegen bekennt Hölderlin: "Im Arme der Götter wuchs ich groß."

in diese verwegenen Jahrzehnte hinein hat uns Heidegger vor wenig mehr als zwanzig Jahren mit dem ersten Bande seines Werkes "Sein und Zeit" und seither mit einigen weiteren neuartigen, aber stets mühsam und bedächtig schürfenden Schriften seine Philosophie des Endlichen, des endlichen Daseins geschenkt. Heideggers Wurf ist seiner Zeit ein unvorhergesehenes positum. Heute fragen wir vielleicht, wie bei einem Meteor die Alten fragten: Woher ist dies "geworfen" worden? – so wie schon Kants Zeitgenossen bei dessen Werken rätselten: Was ist uns da für eine. Philosophie hereingeworfen worden in unser Leben? Längst ist Kants positum zu einem depositum humani generis geworden. Man darf mutmaßen, daß der Philosoph im Schwarzwald über die Tumulte dieser Jahre hinaus nicht anders geschickt sein möchte als damals Kant: denn "in verwegener Zeit ist er ein Weg gewesen", werden die Kinder einer künftigen Zeit ihren Kindern überliefern.

Worum unser Denken, das endliche, kreist, ist das Sein ebenso wie die Wahrheit. Parmenides, einer aus dem Vortrupp griechischer Denkkunst, faßte dies mit den Worten: "Denken ist Denken des Seins". Der Ort, da unser Denken zu Hause ist, ist die Wahrheit; die Aussage im Sinne des logischen Urteils gründet im Entdecken, in der Erschlossenheit des Daseins. "Das Dasein ist – als konstituiert durch die Erschlossenheit – wesenhaft in der Wahrheit. Die Erschlossenheit ist eine wesenhafte Seinsart des Daseins." (Sein und Zeit.) Umgekehrt ist aber auch der Ort der Wahrheit das Dasein. Dem erschließenden Logos, nicht dem je auch verdeckenden gilt der Eros Heideggers und der Grenzsituation, in der wir uns dabei immer vorfinden. Ungleich schärfer, elementarer als Kant, eben realistischer und heutiger sieht er aber auch die Grenzen, die vom phänomenalen, vom nichtintellektualen Bereich her kommt.

Tod, Nichtsein gewähren dem Menschen die markanten Konturen seiner Endlichkeit. Die Sorge nimmt von dort ihren Anfang; gleichsam rücklaufend zu unserer Geburt hin begegnet sie uns und lehrt uns gründlicher als alles andere, des Lebens als eines Ganzen, nämlich als ganzer Endlichkeit innezuwerden. Umfangen vom Nichts findet sich unser Dasein und ist deshalb von einer elementaren Stimmung der Angst gepackt. Das Seiende entgleitet uns und wir selbst entgleiten uns inmitten des Seienden. Die Sorge auf dem Grunde der Angst möchte uns behüten und hinleiten zum eigentlichen Dasein, zur echten Verantwortlichkeit, zur wahrhaften Individualitat, daß wir uns nicht an die Welt, an die Fülle des Seienden verlieren und im unverantwortlichen Reden und Tun des Jedermann versinken. Das Nichts durchflutet das Sein und ist wie ein Ferment für das Sein, daß es zu seiner Wahrheit gelange. Einen "Platzhalter des Nichts" nennt Heidegger den Menschen. Dann aber ist ihm der Mensch auch wiederum der "Hirt des Seins"; denn Existenz, von "ek-sistere" her verstanden, meint, daß der Mensch "in die Offenheit des Seins hinaussteht". Von der Sorge besorgt unternimmt das Dasein dieses Übersichhinausstehen, auf das Verborgene hin, das Vergessene, das Nichtgegenwärtige. Das ganze Sein, die physis, versteht Heidegger als "Aufgehen", das sich aber sein Geheimnis nicht ganz entreißen läßt. Das Dasein hat über die Sorge dabei eine geburtshelferische Aufgabe am Sein Der Mensch tut der Welt einen besonderen Dienst, es ist, als ob er die seufzende Kreatur wenn auch nicht erlöse, so doch zum Teile löse, entbinde. Der Mensch hat die Wahrheit des Seins zu hüten, er ist sein Hirt,

Aber der Mensch ist nicht der Machthaber des Seins. Es ist nicht der majestätische Gedanke Hegels, daß im Menschen das Sein zu seinem Selbstbewußtsein komme, oder Kants, daß der Verstand der Natur die Gesetze vorschreibe; vielmehr sind wir in Heideggers Philosophie nach seinem Empfinden herabgestiegen von der Höhe der Metaphysik und des Denkens "in die Armut der Ek-sistenz des homo humanus". "Das Denken legt mit seinem Sagen unscheinbare Furchen in die Sprache", langsam, wie der Landmann die Furchen durch sein Feld zieht und noch unscheinbarer als diese. Das Sein im Glauben, die gläubige Existenz aber ist unendlich, ist sie doch eine schwache Vorwegnahme des Schauens am Ende der Tage. Dieses Schauen ist Gottes. In seinem Bereich gibt es keine endliche Existenz. Die unendliche Existenz aber ist undenkbar, unsagbar in der Sagekunst der Philosophie. Der kainos anthropos, der neue Mensch der christlichen Dogmatik, kam daher hier nicht zur Sprache, soviel "enttheologisierte Theologie" auch in dieser Philosophie steckt und soviel höchstes abendländisches Erbe damit hier um gemeingültige Aussage ringt. Die Sichtung des Nichts würde freilich nicht gut tun, sich nicht auch des orientalischen Erbes zu bemächtigen. In der Konfrontierung mit dem Nichts geraten wir nicht immer nur in Angst, es kann sehr wohl sein, daß das Dasein ob der Fragwürdigkeit des Seienden sich umflossen und eingefügt im Nichts als in dem zum Seienden ganz anderen und Nichtfragwürdigen geborgen weiß. Entscheidend wäre dabei, daß das Seiende sich in einem ganz anderen aufgehoben fühlen kann, auch die noch dies ganz andere sich von sich aus offenbart und das Dasein mit dem Glauben umfängt. W. Hellebrand