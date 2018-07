Die Diskussion über das landwirtschaftliche Pachtwesen reißt nicht ab: sie hat im Gegenteil, besonders in der Fachpresse, neuen Auftrieb gewonnen, seitdem der Deutsche Bauernverband durch seine "Bonner Richtlinien" eine Auflockerung der bisherigen Pachtpolitik zur Erörterung gestellt hat. Neuerdings richten die örtlichen Bauernverbände paritätisch besetzte Schiedsstellen ein, die bei Streitigkeiten zwischen den Parteien vermitteln sollen.

Vielfach wird es sich bei solchen Streitigkeiten auch um den Pachtzins handeln, der durch die Preisstoppgesetzgebung weithin auf dem Stand von 1938 festgehalten worden ist. Über die Frage, in welcher Richtung die Entwicklung der Pachtpreise gehen wird oder gehen sollte, dürften demnächst zahlreiche gerichtliche oder außergerichtliche und auch publizistische Auseinandersetzungen geführt werden. Im Vorgriff auf diese belehrt uns ein Artikel in der "Welt" (Ausgabe vom 30. 7.) darüber, daß ganz grundsätzlich die landwirtschaftliche Pachtzinsbasis erhöht werden müsse: weil sich die Bodenwerte angesichts des starken Überwiegens der Nachfrage gegenüber dem Angebot erhöht und außerdem, weil sich auch die Preise für landwirtschaftliche Produkte nach oben entwickelt hätten.

Gegenüber dieser Argumentation, die sich durch eine gewisse Nonchalance gegenüber den Fakten auszeichnet, erscheint die Anwendung einer Dosis Sachkenntnis und Logik am Platze.

Der Verkehrswert des Bodens hat den Pachtpreis nie bestimmt; maßgebend hierfür waren stets Angebot und Nachfrage auf dem Pachtmarkt (nicht aber dem Bodenmarkt: die beiden Märkte können sich auseinander entwickeln), maßgebend waren ferner die landwirtschaftlichen Kapitalverhältnisse und schließlich der Landesans. Daß die Bodenpreise gestiegen sind, ist unbestritten. Das Angebot ist minimal; ein eigentlicher Bodenmarkt existiert nicht. Auch der Pachtmarkt ist beengt; allerdings ist die drängende Nachfrage kapitalmäßig nicht genügend fundiert, und es ist bekannt, daß Pachtpreisgebote im umgekehrten Verhältnis zur Kapitalkraft des Pachtbewerbers zu stehen pflegen. Diese ungesunden Verhältnisse sind es ja gerade, die den Gesetzgeber zu vorsichtig konservierender Haltung in der Pachtpolitik veranlaßt haben und auch weiterhin veranlassen sollten.

Vermag so das Argument der Erhöhung des Verkehrswertes für eine generelle Pachtzinserhöhung nicht zu streiten, so kann dies der Hinweis auf die seit 1938 erhöhten Preise der Agrarprodukte noch weniger. Der Pachtzins ist die Gegenleistung für die Überlassung der Unternehmerchance; er bemißt sich, theoretisch, nach dem in die Pachtdauer projizierten Rentabilitätsbild. Die Agrarpreise sind aber – man schäme sich beinahe, dies zu Papier zu bringen – nur die eine Seite der landwirtschaftlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Die in dem Artikel in der "Welt" angezogene Untersuchung des Statistischen Amtes des Vereinigten Wirtschaftsgebietes enthält auch für die Ausgabenseite nicht alle, aber immerhin wesentliche Ziffern. Solche Untersuchungen zeigen, daß – im Schnitt gesehen – die Erhöhung der Ausgabenseite noch stärker ist, als die der Einnahmeseite. Die Vernachlässigung dieser Tatsache nimmt also dem hier kritisierten Argument jeden Ernst. Im übrigen wird auf das Auseinanderklaffen der Preisentwicklung für Agrarprodukte einerseits, für landwirtschaftliche Bedarfsartikel und Löhne andererseits von selten der Bauernvereine laufend hingewiesen. Einseitige Betrachtungsweisen, wie die hier erörterte, die mit unhaltbarer Argumentation die Ausnützung einer bodenpolitischen Mangellage vorschlagen, machen den unliebsamen Eindruck eines Pronunziamentos für das Bodenmonopol.

H. W.S.