Internationale Arbeitstagung In Frankfurt a. M.

Die Musik der Meister sieht Goethe als eine Brücke menschlicher Verständigung, die auf den beiden Grundpfeilern der musica sacra und der Volksmusik ruht. Immer blieb die musica choralis unmittelbare Quelle der Befruchtung für die Kunstmusik – stets war die musica vulgaris ihr ein zuführender und ableitender Seitenstrom. Die musica composita, die Musik der Meister, blieb immer dann am fruchtbarsten, wenn sie sich diesen Urströmen geöffnet zeigte. Zu manchen Zeiten waren musica choralis und musica composita gar miteinander identisch, wie etwa in den Gipfelleistungen der Vokalpolyphonie eines Lassus, Palestrina, Vittoria. Und der Gregorianische Choral hat auf die Entwicklung der neuen Muik unserer Zeit in entscheidendem Maße eingewirkt. Im gtoßen lebendigen Musikganzen sollte man daher die Kirchenmusik im engeren und die musica sacra im weiteren Sinne nicht von der weltlichen Musik trennen, als unterschiedlich nach Wert und Bedeutung.

Eine Internationale Arbeitswoche der musica sacra nova, wie sie eben in Frankfurt (dem Gründungsort der "Internationalen Gesellschaft für neue Kirchenmusik" – IGK) wieder nach langer Pause unter Beteiligung von zehn Nationen stattfand, durfte also gewiß das Interesse aller musisch aufgeschlossenen Menschen erwarten. Dem Kenner der Sachlage wird aufgefallen sein, daß in den Werken der letzten Musikentwicklung auch immer wieder sowohl das geistliche Thema wie die schöpferische Auseinandersetzung mit dem Gregorianischen Choral und der Sacral-Polyphonie der Altmeister spürbar wurde. Es gibt um einen Meister der Neuen Musik, in dessen Schaffen sich nicht dieser Wesenszug in der Grundhaltung oder im Stil offenbarte.

In Ergänzung zur Tätigkeit des Allgemeinen Cäcilien-Vereins", der die unmittelbare kirchenmusikalische Praxis betreut, obliegt es der IGK vornehmlich, sich den inneren und äußeren Frader Existenz einer musica sacra im weitesten zu widmen, in allgemeiner Erfassung die Kräfte to sammeln und das neue Schaffen dieses Bereiches auf internationalen Tagungen bekanntzumachen.

Das universale Programm der ersten großen Nachkriegstagung versäumte es nicht, die Kontinuität von den "Anfängen der abendländischen Musik" (Ippels instruktiver Schallplattenvortrag) bis zur "Musik der Gegenwart, in der christlichen Entscheidung" (die geistvollen Ausführungen Th. B. Rehmanns und des Schweizers J. B. Hilber) zu verdeutlichen und vor allem in einer Fülle tönender Beispiele lebendig wenden, zu lassen. Die zahlreichen kirchlichen Anlässe und Orgelkonzerte boten in den Meßkompositionen, Motetten und Orgelwerken überzeugende Beispiele einer nach strengen Maßstäben erneuerten Kirchenmusik. Doch der programmatische Schwerpunkt war zu erkennen in einer musica sacra außerhalb des kultischen Dienstes. So war der Anlaß gegeben, Strawinskijs Bläsermesse zur Diskussion zu stellen. Hier waren auch die Voraussetzungen erfüllt, daß die "Apokalyptischen Gesänge" auf Gedichte Reinhold Schneiders von Hugo Herr-, mann sich als neu und wertvoll in Substanz und Gestalt erweisen konnten und die Faust-Kantate "Carmen mysticum" von Hermann Schroeder als Beispiel einer inspirierten und gekonnten neuen Musik geistlicher Haltung wirksam wurde.

Es darf durchaus nicht als Zufall erscheinen, daß die meisten der vielen aufgeführten Komponisten uns auch von ihrem Schaffen für Konzertsaal und Bühne her bekannt sind. Ebensowenig wie der geistige Mensch von heute eine Diskrepanz darin empfinden kann, sondern sich über die wiedergewonnene Einheit des Lebens freut wenn etwa I. K. Chesterton und Graham Greene Kriminalromane und zugleich Essays und Dichtungen einer neuen religiösen Deutung schreiben, oder wenn Arthur Honegger zugleich Filmmusiken und Claudels "Totentanz" komponiert. Es darf als das entscheidende Ergebnis dieser Woche angesehen werden, daß sie diese Einheit vielfältigen Lebens aus einer neuen religiösen Gesinnung zum Ausdruck brachte – umfassend in der Internationalität der Werke, der Interpreten wie der Gäste. Berten