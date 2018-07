Österreich wählt am 9. Oktober sein zweites Nachkriegsparlament. Bei aller Spannung des Wahlkampfes rechnet man kaum mit umstürzenden Veränderungen. Das heißt, daß die (christlichsoziale) österreichische Volkspartei und die Sozialisten, die seit Kriegsende die Regierungskoalition bildeten, zusammen die Mehrheit behaupten werden. Bisher entfielen von den 165 Sitzen des Nationalrates 85, also mehr als die Hälfte, auf die Volkspartei und 76 auf die Sozialisten. Die Kommunisten, die vor zwei Jahren aus der Regierung ausgebootet wurden, hätten mit ihren vier Abgeordneten sie eine Rolle spielen können, stände nicht die sowjetische Besatzungsmacht hinter ihnen. Aber wie angenehm es auch für eine Regierung sein mag, jederzeit fast das ganze Parlament für sich zu haben, so pflegt eine solche Einhelligkeit von Legislative und Exekutive doch den Keim zu einer außerparlamentarischen Opposition zu legen, der eines Tages Rechnung getragen wenden muß. So hat die langdauernde Koalition der Ö. V. P. und der die Sozialisten nicht nur zu Absplitterungen der beiden Parteien geführt – vor allem will eine linkssozialistische Gruppe gemeinsam mit eine Kommunisten kandidieren – sondern das den dürfnis breiterer Schichten, sich außerhalb der drei bisher zugelassenen "Monopolparteien" polidrei auszuwirken, hat schon geraume Zeit die ganze politische Auseinandersetzung beherrscht. Wesentlich fällt dabei ins Gewicht, daß bei der jetzigen Wahl etwa 700 000 neue Wähler auftreten, zum Teil Nachwuchs und heimgekehrte Kriegsgefangene, zum größeren Teil die ehemaligen Nationalsozialisten, die im vergangenen Jahr bis auf wenige schwerer Belastete amnestiert und rehabilitiert worden sind.

Die Erwägung, daß die Zulassung einer neuen Partei sehr viel eher zu Lasten der bürgerlichen Ö. V. P. gehen werde als zu Lasten der Sozialisten, hat die Koalition in dieser Frage gespalten. Die Sozialisten, die es gern sehen würden, wenn die Ö. V. P. die absolute Mehrheit verlöre, waren für die Zulassung einer vierten Partei, die Ö. V. P. dagegen, die die Gefahr erkannte, hätte lieber versucht, die unzufriedenen und die neuen Wähler durch eine Reform ihrer Kandidatenlisten in sich zu ziehen. Hierüber fand dann vor drei Monaten jene Diskussion zwischen Ö. V. P.-Funk-Monaten und einigen ehemaligen Nazis statt, die als eine "neofaschistische" Ente durch die Weltpresse flatterte. Indessen setzten schließlich die Sozialisten ihren Standpunkt durch, und die tinigen Wochen verlangte der Ö. V. P.-Kanzler Fiegl von den Alliierten amtlich die Aufhebung eines Beschlusses vom Jahre 1945, wonach neue Parteien der Zustimmung des Alliierten Rates bedürfen. Zwar kam hierüber keine Einigung zustande, aber der Alliierte Rat genehmigte immerhin, daß "die wahlwerbenden Gruppen gemäß dem österreichischen Wahlgesetz von 1949 frei an den Wahlen teilnehmen dürfen". Nach diesem Gesetz kann jeder kandidieren, der hunden Unterschriften beibringt. Jetzt bewerben sich also alle Oppositionsgruppen, ohne sich Parteien zu nennen.

Unter ihnen ist nur eine bemerkenswert, nämlich der Verband der Unabhängigen, der eigentlich der Anlaß des ganzen Streits um die vierte Partei gewesen ist. Er ist die Gründung des Journalisten Dr. Herbert Kraus, der nach dem Kriege mit zwei Zeitschriften in Salzburg einen solchen Erfolg hatte, daß sich aus den Lesern gewissermaßen ganz von selbst eine politische Belegung entwickelte. Kraus, Generalssohn, vierzigjährig, in der Wirtschaftspresse herangewachsen, ist der Typus eines bürgerlichen Intellektuellen. Dem entspricht die Haltung seiner Organisation, in der auch sonst Journalisten eine bedeutende Rolle spielen. Die bürgerlichen Intellektuellen pflegten sich früher in Österreich auf die nationalliberalen Gruppen zu verteilen. Es scheint, daß Kraus ungefähr auf diesen Kurs einzuschwenken beabsichtigt, was für ihn etliche Mandate bedeuten könnte, vorausgesetzt, daß – Nationalsozialismus und Krieg die Gesellschaftsstruktur Österreichs nicht allzusehr. verändert haben. Die Ö. V. P. würde dann die absolute Mehrheit verlieren, die Sozialisten vielleicht die stärkste Partei werden. Jedenfalls ist die Kraus-Partei das große Fragezeichen der kommenden Wahl. H. A.