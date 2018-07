Im Mai 1939 irrte der deutsche Passagierdimpfer St. Louis wochenlang auf dem Meer umher, eh es gelang, die 900 jüdischen Emigranten aus Deutschland in Antwerpen an Land zu bringen. Der Kapitän des Schiffes, Gustav Schröder, hatte die Flüchtling in Hamburg an Bord genommen, m si m Amerika in Sicherheit zu bringen; aber keiner der amerikanischen Staaten wollte sie aufnehmen. Als schon alle Hoffnung, noch irgendwo landen zu können, aufgegeben werden mußte und der Kapitän den Plan ausgearbeitet hatte, unter dem Vorwand einer Havarie an der englischen Küste zu landen, als eine Panik der Flüchtlinge bei den Bermuda Inseln nur durch die entschlossene Haltung der Besatzung verhindert werden konnte, geschah das Wunder: durch ungewöhnlich geschickte und hinter dem Rücken der damaligen deutschen Regierung durchgeführte Verhandlung gelang es der Hamburg AmerikaLinie, die Passagiere in Amsterdam auszuschiffeft und sie vor einer Rückkehr nach Deutschland, die Konzentrationslager und Tod bedeutet hätte, zu bewahren, Diese selbe Begebenheit Ist der Stoff des Dramas "Schiff ohne Hafen" Von Jan de Hartog, dem holländischen Seefahrerschriftsteller, in Deutschland bisher durch seinen ausgezeichneten Roman "Jan Wandelaar" bekannt. Seltsamerweise will de Hartog jedoch die Handlung seines Stückes, das — nachdem es fast alle europäischen Bühnen von Rang mit Erfolg durchlaufen hat — ini Deutschen Schauspielhaus Hamburg (Haus der Jugend) in der Obersetzung von Rolf Italiaander eine deutsche Erstaufführung erlebte, nichc diesem historischen Ereignis entnommen haben. Um es vorweg zu sagen: Dieses Stück ist so voll von falschem Pathos, so peinlich auch durch unpassende Bibelzitate, daß ein Theaterskandal ia einer anderen deutschen Stadt als Hamburg, wo man ja eine verzeihliche Schwäche für alles hat was mit dem Wasser zusammenhängt, schon nach dem ersten, Akt unvermeidlich gewesen wäre. Der Heldenkapitän des holländischen. DampferSj der die Emigranten in die Freiheit fährt, ist ein so bigotter Seemann, daß man ihm ohn e weiteres zutrauen würde, er werde seine Mannschaft auch zum Mittagessen mit Matthäus und Lukas anstatt mit Erbensuppe und Speck füttern. Der Chefingenieur Davelaar, der die Flüchtling verprügelt, um das Schiff zu retten, und der mit dem Ersten Offizier und dem Schiffsarzt gegen den bibellesenden Kapitän eine kleine Meuterei anzettelt, ist- eine unglücklich unechte Mischung aus einem polternden Spintiseur und einem in menschliche Gestalt geschlüpften, sehr faablosen Klabautermann. Wie sich Jan de Hartog einen Psychopathen vorstellt demonstriert er an dem Messejungen Henky —: es wäre besser gewesen, er hätte sich vorher mk einem Nervenarzt darüber unterhalten. Alle Personen der bösen Außenwelt (die ja die Emigranten nicht aufnehmen will) zeichnen sich durch unglaubliche Borniertheit alle Emigranten selbst durch geradezu pathologische Demut aus. Aber die echte Problematik, nämlich die Lieblosigkeit der ganzen Welt dem gequäken und verfolgten Bruder gegenüber, wird durch solche Verzerrungen verdeckt. Außerdem fragt man sich fassungslos Wie konnte dies Jan de Hartog passieren, der selbst zur See fuhr und dem immerhin ein gutes und echtes Buch über die See, über ihre Schiffe und Männer gelungen Ist? Eins freilich ist richtig: Di echte Wek der Seeleute ist oft ein seltsames Gemisch aus pathetischem Aberglauben (denn es bleibt zu hoffen, daß Jan de Hartog sein in diesem Stück demonstriertes Christentum wenigstens für Aberglauben hält), sentimentaler Einkehr und leiser, tief empfundener Melancholie Aber die Träger dieses Milieus sind doch schließlich Männer und keine schwärmerisch theologjsierende Sekiußdaner, , Die Aufführung in Hamburg erreichte nirgendwo Format. Die Regi von Robert Meyn hätte, nur Aussicht auf Erfolg gehabt, hätte sie dieses Stück zart inszeniert. Aber das Verhaltene liegt diesem Regisseur wohl nicht. Die Darsteller — man muß es zu ihrem Ruhm sagen — fühlten- sich 2um großen Teil unglücklich in ihren RöEen. P. Hühnerfeld

