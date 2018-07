Von Walter Boßhard

Zürich, im September

Eines der beiden altherkömmlichen, in schöner Tradition wurzelnden Zürcher Feste, das diese größte Schweizer Stadt alljährlich im September in würdigem Rahmen feiert, ist neben dem Sechseläuten im Frühjahr das Knabenschießen, das Fest ihrer Jungen, die in diesen Tagen zu Tausenden sich mit der Waffe ihrer Väter im Wettkampf messen und deren Bester unter ihnen mit dem Titel eines Zürcher Schützenkönigs geehrt wird.

Wie kaum ein anderes Volksfest legt das Zürcher Knabenschießen Zeugnis von einem unerschütterlichen Willen zur Wehr gegen tyrannische Übergriffe innerer und äußerer Feinde ab. Diesem, echtem Gemeinschaftsgeist entspringenden Willen "zu Schutz und Trotz", wie es so schön und treffend im Bundesbrief der alten Eidgenossen heißt, verdankt diese älteste Demokratie ihr Werden und ihren Bestand. Und diesem militanten Geist, der, weit entfernt militaristisch zu sein, einzig und allein dem Schutz von Haus und Herd, der Verteidigung diente und dient, entsprang im 15. Jahrhundert das Zürcher Knabenschießen. Nach dem dreißigjährigen Kriege, als das sogenannte "Tätsch-Schießen" mit der Armbrust dem Gewehrschießen Platz machte, wurde dieses Knabenschießen zu einer ständigen, von der Bevölkerung und den Behörden mit allen Kräften unterstützten Einrichtung. Alljährlich während der Hundstageferien, "da der Geist bei der Sommerhitze nicht zum studieren aufgelegt sei", wurden die jungen Bürgerknaben von neun bis sechzehn Jahren durch obrigkeitlich bestellte Drillmeister in der Handhabung der Feuerwaffe geübt. Diese Ausbildung galt als Teil der öffentlichen Erziehung.

Der idyllische See mit seinen sanft ansteigenden Ufern und der blitzsauberen, eleganten Stadt an seinem Ausfluß lag in blendender Septembersonne, als das große Fest seinen Anfang nahm. Schon Stunden vor dem öffnen der Tore zum Schießstand sammelten sich Hunderte von jungen Wettschützen, jeder in heller Begeisterung und mit einem unverwüstlichen Optimismus bewaffnet. Als pünktlich um vierzehn Uhr der riesige Schlüssel im großen Tor sich drehte, wurden die Torflügel buchstäblich eingedrückt und der Schießstand überflutet. Kurz danach bellte zum Zeichen der Eröffnung ein Kanonenschuß auf, und sein Echo war noch nicht verhallt, als auch schon die ersten Gewehrschüsse der kleinen Schützen aufpeitschten und bis zum Schießschluß am Abend nicht eine Minute mehr aussetzten.

Als sich mit der immer kleiner werdenden Schar der 6000 Schützen der Höhepunkt des Festes näherte, standen zwei Jungen mit gleicher Ringzahl an der Spitze der Klassierung. Wenige Minuten vor zwölf Uhr knieten diese beiden Rangersten mit je 32 Punkten im Stand, um den Ruhm eines Schützenkönigs auszustechen. Der entscheidende Schuß war bereits gefallen und schon nahm der Sieger die Glückwünsche der Umstehenden entgegen, schon reckte er sich in der aufgehenden Sonne des Ruhmes, als plötzlich in einem Stand nebenan noch – ein später Schuß knallte, ein Schuß, der ins Schwarze traf und dem bereits erkorenen Schützenkönig den Sieg wieder aus der Hand. nahm.

Mit der Ehrung des 15jährigen Schützenkönigs Ernst Dieriker in Anwesenheit hoher und höchster Gäste, Vertreter der Armee mit dem General an der Spitze, der Regierung und des diplomatischen Korps, mit der darauffolgenden Preisverteilung an die erfolgreichen Jungschützen und feierlichen Ansprachen nahm dann das Fest seinen Fortgang. Zu dem offiziellen Teil mit Hunderten von Ehrengästen gehörten auch ein Bankett, Musik und turnerische Darbietungen. Gegen 6000 Zürcher Jungen haben sich dieses Jahr in freiheitlichsportlichem Geist zum friedlichen Wettkampf mit der Waffe in den Schießständen im "Albisgütli", dem großen, am Fuße des 500 Meter über die Stadt hinausstrebenden Ütliberges gelegenen Festplatz eingefunden. Die Sieger nach fünf Schüssen über 300 Meter konnten von dem reichen Gabentisch einen Radio, ein Paar Skier, einen gießen Werkzeugkasten, eine Schweizer Uhr, eine goldene Füllfeder und andere schöne Dinge nach Hause tragen.

Die ganze Bevölkerung der eleganten Stadt aber feierte das "Knabenschießen" auf die ihr abgemessene Weise. In der fahnen- und blumengeschmückten Stadt wurde der Besucher von einer festlich-heiteren Atmosphäre umfangen. Neugierig und staunend bewunderte man dieses vornehmste Auslagefenster Europas. Auf dem Paradeplatz hatten die mächtigen Bauten der Großbanken ihr sonst so nüchternes und Macht ausstrahlendes Gesicht verloren und prangten in farbenfrohem Galaschmuck. Die blitzsauberen, modernen Leichttriebwagen der Straßenbahn in den leuchtenden weißblauen Standesfarben waren schon dieser frühen Vormittagsstunde überfüllt und die Ausfallstraßen nachdem "Albisgütli" waren belebt wie eine Bahnhofshalle und wurden schon einen halben Kilometer vor dem eigentlichen Festplatz zu beiden Seiten von unzähligen Verfkaufsständen flankiert. Alle Leckerbissen einer anspruchsvollen Budenstadt lockten die in Scharen hinausströmende Bevölkerung: das traditionelle Magenbrot, Berge von echt türkischem Honig, feinste Früchte aus aller Welt, die unvermeidlichen Zürcher Rostbratwürste, Eisstengel (mit reiner Sahne und in sämtlichen Fruchtaromen aller Kontinente hergestellt!), Seidenschals und anderer Tand, den junge Burschen für ihre hübschen Begleiterinnen erstehen! Und dann empfing uns mit dem wilden Lärm der Drehorgeln und Lautsprecher und in einer unübertrefflichen Vielfalt an Attraktionen der größte Rummelplatz Europas, der all die Tausende verschlang, sie schob und quetschte, lockte und abstieß, um sie erst am Montag spät nachts wieder freizugeben. Wahl nirgends wird Geld so leichten Herzens ausgegeben, wie auf einem Badenplatz, aber dennoch muß man den Zürchern eines lassen: mit dieser Grandezza und Freizügigkeit wird kaum irgendwo anders der Göttin aller Rummelplätze der althergebrachte Tribut entrichtet als bei diesem echten Volksfest.