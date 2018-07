Unbekannter Lustspiel-Dichter

Eigentlich heißt das Lustspiel "Zu treuen Händen". Es lag zwischen Hunderten neuer Bühnenmanuskripte, wurde um seiner offenkundigen Vorzüge willen von der Düsseldorfer Generalintendanz zur Uraufführung angenommen und wird in diesen Tagen auch in Hamburg (Thalia-Theater) gespielt werden. Bei der Düsseldorfer Premiere verbeugte sich kein Verfasser. Der Verlag erklärte, Melchior Kurtz sei ein Pseudonym. Will sich der Autor verbergen oder zuvor die Tragkraft seiner Feder ausprobieren? Der Erfolg wird ihn hervorlocken. Es handelt sich zwar "nur" um ein leicht gewogenes Stück Unterhaltungstheater. Aber dieses tägliche Brot der Bühnen ist rar, meist wenig schmackhaft und zu einem großen Teil Importware. Wer also das Publikum amüsieren will, ohne albern zu werden, einen gescheiten Dialog ohne Tiefsinn liebt und die Schauspieler für solche diskrete Kunst der Oberfläche hat, der wird nach diesem Lustspiel greifen.

Die Handlung allein kann das Stück nicht tragen. Eine Dame "in den besten Jahren", die vor ihrer dritten Ehe steht, übergibt ihren erwachsenen Sohn "zu treuen Händen" ihrem Bruder, einem Romanschriftsteller, der mit einer Schauspielerin zusammenlebt und dann zu seiner Sekretärin überwechselt. Der junge Student sammelt aber keineswegs die ihm von Mutter Und Onkel verordneten "Erfahrungen". Hinter dem Rücken der "verzwickten Romantiker" in Liebesdingen führt er eine handfeste heimliche Ehe und macht mit deren endlicher Enthüllung die Alten sprachlos. Das dramaturgische Gerüst also wird von der Situationskomik geliefert. Sie führt im letzten Akt dicht an die Familienposse heran. Vorher gibt es Stockungen, weil eine kräftige Nebenhandlung und Charakterentwicklungen fehlen. Diese Lücke wird überbrückt durch kluge Marginalien, hinter denen ein erfahrener Menschenkenner und amüsant pointierender Plauderer hervorlugt. Einige rieten auf keinen Geringeren als Erich Kästner.

Es war das Verdienst von Günther Lüders, daß er seine Inszenierung und seine Darstellung des Romanschriftstellers auf dieser Schicht der Zwischentöne aufbaute, die Drastik diskret überspielen ließ und der Statik des nur episodischen Vorwurfs mit einer sehr differenzierten, reizend komischen Mimik seiner Schauspieler begegnete. Dabei brillierten neben Lüders selbst Gerda Maurus, Adelheid Seeck und als das junge Paar Wolfgang Wahl und Solveig Thomas. In solcher Darstellung wurde das neue Stück ein runder Erfolg. Johannes Jacobi