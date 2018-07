Inhalt Seite 1 — Auf dem Marsche zur größeren Grandeur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jean-Charlot Saleck

Paris, im September

Wenn man das der Regierung gefährlich werdende Schlagwort "Immobilismus", in welchem die Gaullisten ihre Vorwürfe gegen Queuille zusammenfassen, buchstäblich auslegte, so müßte der literarisch Gebildete glauben, daß der französische Ministerpräsident sein soeben vollendetes erstes Regierungsjahr auf dem Sofa des Matignonpalais faulenzend zugebracht habe, wie Oblomow der tatenscheue Titelheld von Gontscharows großem Prosawerk. Die Hauptperson dieses Romans hatte einst Lenin das Schlagwort vom Oblomowismus geliefert, womit der Revolutionär die Schlaffheit und Schlamperei des zaristischen Menschen im Gegensatz zum forschen sowjetischen Aktivisten geißeln wollte. Bei der Lektüre der gaullistischen Presse erhebt man unwillkürlich die Frage, ob die 365 Regierungstage Henri Queuilles wirklich ein Oblomow jahr gewesen sind, in dem es den Franzosen unverdient gut gegangen ist, oder ob die Gaullisten übertreiben.

Der gewissenhafte Zeitungskorrespondent mag aber noch so zahlreiche Propagandameetings der Gaullisten besuchen, nie erfährt er plastisch und präzise was die eifrigsten Sprecher des Generals unter dem oblomowistischen "Immobilismus", dessen sie die Regierung zeihen, im einzelnen verstehen. Queuille verfüge über kein Programm, politisch lebe er nur von Erfahrungen, aber nicht von Ideen, er sei undynamisch und schwächlich, ja, er sei überhaupt kein Mann, so heißt es zuweilen bei den Gaullisten, obwohl ganz Frankreich Monsieur Queuilles Kinder und Kindeskinder aus der Wochenschau kennt.

Die Kritik, die die Gaullisten an der Regierung üben, bleibt immer unbestimmt und so allgemein wie ihr eigenes Programm, mit dessen bis jetzt geheimgehaltenen Zaubermitteln sie Frankreich aus dem Sumpf zu retten versprechen, wenn man den General nur einmal mit allen Vollmachten versehen regieren lassen wollte. Dennoch, der eine oder andere Punkt der gaullistischen Kritik ist in der letzten Zeit verdeutlicht worden. So zog sich ein gewisser Dupont, der bei einer gaullistischen Propagandaveranstaltung für Uneingeweihte wissen wollte, was man denn unter "Immobilismus" eigentlich verstehen solle, die Rückfrage des Hauptredners zu, ob der Interpellant unter der Regierung Queuilles auch nur ein einziges Mal das Gefühl gehabt habe, daß die Nation mobil und in Bewegung, daß sie auf dem Marsch sei.

"Auf dem Marsch wohin?" fragte der neugierige Monsieur Dupont nun seinerseits.

"Zur Größe" wurde ihm aufgebracht erwidert, "zur Größe Frankreichs, zu seiner größeren Grandeur"! Und tadelnd examinierte man ihn: "Leiden Sie denn nicht unter der platten Mittelmäßigkeit unseres staatlichen Daseins?"