Von Karl Arnold

Auf Wunsch des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Präsidenten des Bundesrates veröffentlichen wir seine Stellungnahme zu diesem Thema.

Bei den Beratungen des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee ebenso wie bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates in Bonn ist die Notwendigkeit einer Zweiten Kammer in der Gesetzgebung der Deutschen Bundesrepublik eingehend erörtert worden. Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht auf die Kontroverse eingehen, die über die Frage entstanden ist, ob diese Zweite Kammer nach dem Senatsprinzip oder nach dem Länderprinzip gebildet werden; sollo Wichtig ist, daß in die Gesetzgebungsmaschinerie ein zweiter Arbeitsgang eingeschaltet werden sollte, durch den die zur Beratung stehenden Gesetze einer Kontrolle nach anderen Gesichtspunkten als denen der Ersten Kammer, also des Bundestages, unterzogen werden. Einigkei herrschte darüber, daß die Zweite Kammer nicht ein getreues, wenn auch verkleinertes Abbild der Ersten Kammer sein sollte, damit nicht der Kontrollzweck illusorisch gemacht würde. Es kam dem Verfassunggeber vielmehr darauf an, gewissermaßen zwei Kegelschnitte vorzunehmen. Der erste Kegelschnitt geht parallel zur Grundfläche, das heißt, der Bundestag stellt eine unmittelbare Wiedergabe des Wählerwillens dar. Die Wähler werden mindestens alle vier Jahre aufgerufen.

Der zweite Kegelschnitt sollte nun nicht wiederum eine wenn auch näher an der Kegelspitze liegende Parallele zur Grundfläche darstellen, denn damit wäre die Kontrollinstanz allzu ähnlich der Grundinstanz gewesen, und das hätte bedeutet, daß lediglich ein auf ein kleineres Gremium beschränktes Abbild der Ersten Kammer entstanden wäre. Es kam vielmehr darauf an, eine vom demokratischen Standpunkt aus einwandfreie gesetzgeberische Institution zu schaffen, die gewährleistete, daß die Gesetze unter anderem Gesichtspunkt einer Nachprüfung unterzogen werden. Man entschied sich deshalb dafür, den zweiten Kegelschnitt nicht parallel zur Grundfläche zu legen, sondern schräg dazu. Auf die Bundesgesetzgebung angewandt bedeutet das, daß der Bundesrat, der ja aus Mitgliedern der Länderregierungen besteht und sich daher gleichfalls auf das demokratische Prinzip berufen kann, anderer Meinung sein kann als der Bundestag. Es ist dann Aufgabe einer konstruktiven Staatspolitik, eine Lösung zu finden, auf Grund deren beide Gesetzgebungsfaktoren sich in der Lage sehen, dem zur Beratung stehenden Gesetz gebungswerk ihre Zustimmung, zu erteilen.

Diese Konstruktion hat zur Voraussetzung, daß die beiden gesetzgeberischen Körperschaften, wiewohl einig in ihrem Bestreben, dem Ganzen zu dienen, voneinander in persönlicher und sach licher Hinsicht unabhängig sein müssen. Der Bundesrat hat bei seiner Konstituierung schon die Konsequenz aus. dieser Tatsache gezogen, und zwar, wie ich glaube, im Sinne, des Verfassunggebers. Er hat vor der deutschen Öffentlichkeit dargelegt, daß er ein selbständiges Gremium ist, dessen Präsident ebenso wie der Bundespräsident Eigengewicht hat und von den Erfordernissen der Exekutive freigehalten werden soll. Die Stellung des Bundesratspräsidenten muß daher, ebenso wie die des Bundespräsidenten, außerhalb von Koalitionsverhandlungen gehalten werden, zumal dem Präsidenten des Bundesrates im Art. 57 des Grundgesetzes bestimmte Funktionen übertragen sind, die er nur ausüben kann, wenn er nicht in den aktuellen politischen Tageskampf einbezogen wird.

Durch die Wahl des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen hat der Bundesrat dargetan, daß er nach einem objektiven Gesetz gehandelt hat und daß seine Mitglieder "in Distanz zur Tagespolitik ihrer Partei die politischen Gesamtkräfte ihres Landes zum Ausdruck bringen". Der Bundesrat soll eben eine Objektivität der Zweiten Kammer gegenüber der parteienmäßig gebundenen Politik im Bundestag sichern und damit das unentbehrliche Vermit lungsorgan zwischen Bund und Ländern werden. Im Bundesrat können Bedenken und Mängel zur Sprache gebracht werden, die auf der Ebene des Bundestages vielleicht nicht in Erscheinung getreten sind.

Meiner Ansicht nach handelt es sich hier um einen Grundsatz echter föderativer Staatsführung, und es hat mich ein wenig überrascht, daß gerade das deutsche Land, dem der föderale Gedanke besonders am Herzen liegt, die Unterstreichung der Selbständigkeit des Bundesrates verkannt zu haben scheint. Es war ein großer Erfolg meines verehrten Kollegen Dr. Ehard. daß der Parlamentarische Rat die Unabhängigkeit des Bundesrates durch das Grundgesetz gesichert hat. Es wäre durchaus denkbar gewesen, daß der Bundesrat mit der gleichen Einmütigkeit den bayrischen Ministerpräsidenten zu seinem Präsidenten gewählt hätte, wenn nicht zuvor der Eindruck entstanden wäre, als ob die Besetzung des Präsidentenpostens im Bundesrat bereits Gegenstand konkreter Verhandlungen im Rahmen der Regierungsbildung gewesen wäre. Ich weiß, daß es dem Bundeskanzler ferngelegen hat, die Stellung des Bundesrates auch nur in Zweifel zu ziehen. Wenn es dafür eines Beweises bedurft hätte, so hat der Bundeskanzler ihn mit den Worten erbracht, mit denen er sich am 20. September nach der Abgabe seiner Regierungserklärung dem Bundesrat vorstellte: "Der Weg des deutschen Volkes zu geordneten Verhältnissen kann nur in gemeinsamer Arbeit aller Beteiligten bewältigt werden. Ebenso wie beim Bundestag hoffen wir auch beim Bundesrat, daß der Wille zur Zusammenarbeit auf sachlicher Grundlage vorhanden ist."

Diese Bereitschaft kann das deutsche Volk bei seinem Bundesrat jederzeit voraussetzen. Nach dem erfolgten Start kommt es jetzt auf die tatsächliche Leistung an. Erst wirkliche Verdienste gewähren Autorität.