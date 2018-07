Im Laufe der Jahre war Maxim zum Lagerverwalter im Kooperativ seines Dorfes aufgerückt. Sein Leben verlief bis dahin völlig normal: Er betrank sich nur am Sonnabend und prügelte seine Frau nach dem alten Grundsatz – Frauen und Pelze muß man klopfen, damit das Fell geschmeidig bleibt.

Eines Tages betrat Maxim später als gewöhnlich seine Hütte. Er setzte sich an den wackligen Tisch, langte behutsam ein Stück Speck, eine beachtliche Wurst und einen Klumpen Butter unter seiner Hemdbluse hervor, ergriff das Rechenbrett und begann emsig klappernd zu rechnen.

Nach einer Weile winkte er seiner Frau. "Marfa, du siehst, ich habe gerechnet. Aber soviel ich auch rechne, es kommt immer dasselbe heraus: das hier ist mein Lohn", er wies auf eine bescheidene Zahl, "und diese Summe hier, die könnten wir haben, wenn ich jeden Abend die Produkte da", er drehte den Daumen in die Richtung der Wurst, "zum Wohle der Familie gewissermaßen, du verstehst..." Maxim warf einen kurzen Blick auf seine Ehefrau. "Der Unterschied ist da", fuhr er fort, "einen neuen Zaun könnte man bauen, das Dach flicken und Für die Wirtschaft dies und jenes kaufen. Was würden sie mir schon geben? Drei Monate. Nun Frau, was meinst du?"

Marfa zuckte ergeben die Achsel: "Du bist der Wirt. Dir ist das ersichtlicher."

Maxim erhielt seine drei Monate.

Als er nach acht Wochen aus der nahen Bezirksstadt zurückkehrte – man hatte ihn zu den irntearbeiten früher entlassen – betrachtete er wohlgefällig das feste Dach seiner Hütte und den neuen leuchtenden Birkenzaun.

"Marfa", rief Maxim, "bring meine Mütze, ich muß auf die Versammlung."