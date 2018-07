Dieser Tage erzählte ein Engländer, ein als Geschäftsmann außerordentlich erfolgreicher Herr, der Deutschland starke Sympathie entgegenbringt, einer Gruppe von Deutschen, die er in seinem Wagen spazieren gefahren und dann zu einer Tasse Tee eingeladen hatte, eine Geschichte:

In einem Werk, an dem er beteiligt war, verblieb nach Kriegsende aus der Rüstungsproduktion eine nicht mehr absetzbare Sorte von Feinblechen; es wurde beschlossen, daraus Druckknöpfe herzustellen. Es stand aber nur eine veraltete Maschine zur Verfügung.

Man suchte nun in deutschen Katalogen, benachrichtigte die zuständigen Dienststellen und demontierte alsbald in Aachen eine vorzügliche Maschine, ein Wunderwerk der Technik, die dann in Mittelengland aufgestellt wurde. Aber sie erzeugte lediglich Druckknopfoberteile; man hatte nämlich versehentlich die Demontage der entsprechenden zweiten Maschine nicht beantragt.

Das erzählte also ein Engländer einigen Deutschen. Auf die Frage, ob er denn sein Verhalten, für richtig halte, antwortete er sehr freundlich im Bewußtsein guten Gewissens: Die Deutschen hätten doch den Krieg verloren und – Geschäft sei Geschäft; das habe nichts damit zu tun, daß er mit den Deutschen befreundet sei und stets befreundet bleiben werde... B. R.