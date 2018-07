Wir wollen ihn mit dem Kosenamen nennen, den seine Freundin ihm zu geben liebte: Peterle — Sein Abenteuer hatte damit angefangen, daß Peterle am Tor des von amerikanischen Soldaten bewachten Camps stand. Er war soeben entlassen worden. Ehemals Mitglied der SS, stand nun da und wußte nicht, wohin und wie und wovon er sein Leben fristen sollte. Immer würde man ihm den bösen doppelten Konsonanten, das "SS", entgegenzischen und die Tür vor ihm verschließen. Bei des "Führers" schwarzer Garde gewesen zu sein, war plötzlich keine Empfehlung mehr. Peterle drehte den Entlassungsschein in der Hand und starrte ratlos hinein. Da aber entfuhr dem Peterle ein Seufzer der Verblüffung und Erleichterung. Er las, daß n seinem Papier als Berufsbezeichnung "Doctor" stand — Nun, Peterle war "Sani" in einer militärischen Einheit gewesen. Ein gutaussehender, aber zarter Junge, der offenbar mit dem Verbandzeug besser umging als mit dem Schießgewehr. Nichts anderes war er dann in der Gefangenschaft gewesen —: Sanitäter. Hatte einer, der einen Bilderrahmen schnitzte, sich in den Finger geschnitten, so rief er "Sani", nd Peterle kam. Wenn einer Husten hatte, so ging er zum "Sani", und Peterle half. Er war stets freundlich, immer flink, und alle mochten ihn gern, auch die amerikanischen Soldaten, die ihn Doc nannten. Sie wußten es schließlich nicht anders mehr: Peterle war der "Doc". Und Peterle war gewillt, es zu bleiben, nun, da sich das Tor des Camps hinter ihm geschlossen hatte — Wie viele Deutsche — Flüchtlinge, Ausgebombte, heimgekehrte Soldaten — hatten nicht samt allem Hab und Gut auch ihre Personalpapiere eingebüßt! Wie viele besaßen nur sin einziges Dokument, ihren Entlassungsschein nämlich. Dies war dann das Papier, dem jeder glauben mußte. Außerdem traf es sich glücklich, wie Peterle meinte, daß er aus dem östlichen Teile Deutschlands stammte. Nehmen wir an, er habe in Königsberg die Universität besucht und dort den Doktorhut erworben — wer wollte (so überlegte Peterle) dies bezweifeln? Problematisch war nur, daß er zuwenig bejahrt war. Er hatt damals gerade seine Gesellenprüfung als Friseur be standen, als der Krieg begann und sein Führer nach ihm rief. Fast sechs Jahre Krieg, die Hälfte davon im "Sani" Dienst. Peterle beschloß, Kriegsjahre gleich Studienjahre zu setzen, die beiden Jähre der Gefangenschaft gleich Assistentenjahre. Jetzt, als er beschloß, Doktor der Medizin zu sein, weil es ähnlich auf seinem Entlassungspapier stand, zählte Peterle ganze fünfundzwanzig Lenze.

Seltsam, in einer Zeit, da es diesseits des Eisernen Vorhangs an Ärzten wahrlich feeihen Mangel gibt, verstand es dieser junge Mann, sich eine Praxis aufzubauen. In einer süddeutschen Stadt hatte er seine Wohnung aufgeschlagen, ein blankes Emailleschild "Facharzt für Hautkrankheit" langebracht mit seinem, Peterles Namen. Und eine flotte ärztliche Hilfskraft stand ihm zur Seite, ein brünettes Mädchen in Pflegerinnetttracht. Sie war es, die ihn "Peterle" nannte, obwohl er ganz anders hieß. Und weil sie während des Krieges Krankenpflegerin gewesen, konnte sie ihn ärztlich beraten. Was er nicht wußte, das wußte sie. Und dennoch wußte sie nicht, was — wie er glaubte — allein Peterle wußte: daß er bloß ein "Sani", niemals aber ein "Doc" gewesen. Er vertraute ihr alles an, alle Witze aus seiner Studentenzeit. Dies allein nicht.

Peterles Rezepte wurden in der Stadt berühmt. So eine unleserliche Doktorenhandschrift hatten die Apotheker niemals gesehen. Er verschrieb auch, was die Leute verschrieben haben wollten: Morphium beispielsweise, soviel sie wünschten. Dem Peterle kams gar nicht darauf an. Er war ein bißchen roh, das war er. Die leichteren "Kavaliersunfälle", in denen er als "Sani" wohl hin und wieder Erfahrungen gesammelt hatte, kurierte er nach kerniger Soldatenart. Bei schwereren Fällen sparte er nicht mit Quecksillier. Es kam ihm wirklich nicht darauf an. Nur eines—: Spritzen ZFU geben, das verstand er; der Neid mußte es ihm lassen. Wenn er Spritzen verabreichte, war Peterle energisch und zart zugkich. Mancher Arzt hätte sich darin das Peterie zum Vorbild nehmen können. Schließlich blieb es nicht bei den Haut- und Geschlechtskrankheiten, die er behandelt. Er operierte auch. Bei solchen Hantiesungen sah ihn seine Freundin manchmal zweiflerisch an — hatte sie doch während des Krieges Gelegenheit, gehabt, hin und wieder bei Operationen zu assistieren. In Peterles Gehirn sahen die Tatbestände ungefähr so aus —: Die Menschen, durch Hunger, Sorgen, Entbehrungen aller Art mürbe gemacht, waren eben anfällig. Trat ein bißchen ärztliche Behandlung hinzu, gleich legten sie sich nieder und standen lange nicht auf, vielleicht gar überhaupt nicht mehr. Von diesen Fällen hatte Peterle einige gehabt. Eine Zeitlang war er vorsichtig und verschrieb Rezepte und wandte Methoden an, von denen er herausbekommen hatte, daß sie, falls sie nichts nützten, auch nichts schadeten. Hatte er auf diese Weise eine geraume Zeit Robe vor seinem "Gewissen" gehabt, so wwde er dann wieder kühner. Er las Fachliteratur und medizinische Zeitschriften, denn er sagte, ein Arzt müsse auf der Höhe der modernen Forschung bleiben. Und wie er die moderne Forschung verstand, so wandte er sie an. Und so gelang es ihm im Laufe der Monate, sich eine Fülle von lateinischen Fachausdrücken anzueignen, von denen er viele in einer nur ihm eigenen Betonung aussprach. Wunderlich zu sagen: Die Abenteuer Peterles gingen lange gut für ihn aus, wem auch gelegentlich schlecht für seine Patienten. Da besuchte er eines Abends das Haus einer ihm befreundeten Familie. Man nannte ihn "Herr Doktor", und Peterle nahm dies mit selbstverständlicher Würde hin. Ein junges Mädchen aus Ostpreußen war in dieser Runde, es war nicht ganz so fremd, wie Peterle glaubte. Denn kaum, daß der "Herr Doktor" gegangen war, stellte sie die erstaunte Frage: "Warum sagt ihr denn Herr Doktor zu ihm?" "Wieso denn nicht?" "Ach, das ist doch der Jung aus inserer Nachbarstraße daheim. Und im Friseurladen an der Ecke war er Soft Am nächsten Vormittag, als Peterle die Tür Ordinationszimmers öffnete und höflich seines sagte: "Der Nächste, bitte!", standen zwei fremde Herren vor ihm: die waren keine Patienten, sondern zeigten flüchtig einen kleinen Ausweis vor und sagten: "Kriminalpolizei. Und Peterle erblaßte.