Von Karl N. Nicolaus

Es gibt seltsame Dinge, die mitten unter uns geschehen. Beispielsweise: ein Mann, Rechtsanwalt, Anfang vierzig, kehrte aus der Kriegsgefangenschaft heim. Er bekannte sich – auch seiner Frau gegenüber, mit der er fast zwanzig Jahre verheiratet ist – zu einem mönchischen Leben, da, wie er sagte, "die Schwere der Erlebnisse es ihm unmöglich mache, das Leben so mir nichts, dir nichts, wieder dort fortzusetzen, wo es aufhörte". Der Mann machte einen gefestigten, ruhigen Eindruck. Und jeder Mensch hat schließlich Anspruch darauf, daß ihm Zeit gelassen wird, in sein früheres Leben zurückzufinden.

Nun aber geschah etwas Unplanmäßiges. Innerhalb von vierzehn Tagen lernte der Mann, der früher die Solidität selbst war, eine junge Dame kennen, neunzehn Jahre alt. Explosionsartig kommt ihm das Bekenntnis zu den mönchischen Prinzipien abhanden. Ja, es geht ihm alles verloren, was an Vernunft in ihm ist. Und es bleibt nicht bei der einen jungen Dame. Er gerät in einen Strudel von Liebesabenteuern, und zwar ausschließlich mit sehr jungen Partnerinnen.

Ich kenne diesen Mann sehr gut; er ist aufgeschlossen und in keiner Weise ein Narr. Und seltsam: in der Mittagsstunde erscheint es ihm selbst absurd. Aber abends, da sickert eine Unruhe in ihn ein; dann ist es, als würde eine Empfangsapparatur in seinem Innern auf eine gewisse Wellenlänge geschaltet, auf der ihn Anrufe von irgendwoher erreichen, die seinen Verstand ausschalten und ihn fortziehen.

"Was soll aus Betty werden, die doch deine Frau ist?" habe ich ihn gefragt.

"Es ist wie ein Fieber!" hat er geantwortet. "Glaubst du, ich könnte einen Fieberanfall dadurch abschütteln, daß man mir sagt, Betty würde sich deshalb beunruhigen? Es ist mir, als müßte ich nicht nur die verlorenen Jahre, sondern als müßte ich mein ganzes Leben nachholen."

Und das ist es nun, weswegen ich diesen Fall geschildert habe. Hier entfaltet sich ein seelisches Phänomen unserer Tage: der Nachhole-Wahn. Er gehört zu den üblichen Epidemien nach großen Kriegen. Er ist keine bösartige Erfindung der Betroffenen. Es handelt sich vielmehr um ein elementares Ereignis, das aber vielleicht etwas von seiner Furchtbarkeit verliert, wenn man seine Mechanik zu durchschauen versucht.