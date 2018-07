Er wurde gerade aus dem Gefängnis einer norddeutschen Stadt entlassen, in dem er ein volles Jahr verhaßt hatte. Doch obwohl er solange hatte schweigen müssen, legte er keinen Wert darauf, sich auszusprechen. „Die Büchermacher“, meinte er, „sind ganz dumme Leute! In ihren Romanen schreiben sie immer von der Stille der Gefängnisse. Dabei herrscht dort unentwegt ein ziemlich toller Krach. Scheppern von Eimern und Eßnäpfen... Türzuschlagen – Schritte, die in den leeren Fluren hallen... Es ist nichts mit der Zuchthaus- und Gefängnisstille.“ – Er glaubte, einen Kriminalschriftsteller vor sich zu haben, und er öffnete sein Herz erst, als er erfuhr, es sollte um die sachliche Nachzeichnung der Schattenseiten unseres Alltags gehen; ja, da wurde der Panzerhauptmann a. D. fast allzu offenherzig...

„Als wir einmal im südbelgischen Städtchen Mons lagen, wo wir uns langweilten, wurde uns als Sehenswürdigkeit die Gefängniszelle des Dichters Rimbaud gezeigt. Er hat ein Buch yMes Prisons‘ geschrieben. Sehen Sie, das könnte ich lässig auch –: ein Buch „Meine Gefängnisse’ schreiben ... Wer könnte dies in Deutschland nicht? Meine Mutter wäre daran gestorben, wenn sie von meinen Gefängniserlebnissen noch erfahren hätte; sie starb vorher – an einer Bombe. Mein erstes Gefängnis war ein Lager. Nun, solche Gefängnisse haben ja die meisten deutschen Männer in den dafür in Frage kommenden Jahrgängen mitgemacht; der Unterschied zu den zivilen Gefängnissen, ist nicht so groß wie man denken sollte. Ob Massenlager oder Einzelteile – eingesperrt ist eingesperrt! Es ist auch kein großer Unterschied, ob man unschuldig oder schuldig ist. Die Verhöre sind in beiden Fällen unangenehm, und der Gefangenenfraß ist auch derselbe. Wie sie’s ehemals in den Rekrutenkasernen manchmal taten, so tun sie in den Gefängnissen oft Soda ins Essen. Das schmeckt widerlich und muffig und erspart – wie sie meinen – sexuelle Nöte. Na, schön...“

„Sie waren Panzerhauptmann während des Krieges?“

Er erwiderte leichthin „Ja“ und ließ sich nicht beirren. „Mein zweites Gefängnis“, sagte er, „lernte ich durch einen Irrtum kennen. War das erste; sozusagen das allgemeine Gefängnis aller uniformierten Deutschen dadurch ,berechtigt‘, daß wir den Krieg verloren hatten, so geschah mir mit meinem zweiten Gefängnis das, was ‚recht und billig‘ war insoweit, als meine schwarze Uniform der Panzertruppe die Amerikaner auf die Idee brachte, ich sei kein Panzerhauptmann, sondern ein Sturmbannführer der SS gewesen oder wie der entsprechende Dienstgrad dort nun einmal lauten mochte. Man machte damals, nach Kriegsende, noch keinen Unterschied zwischen ,Allgemeiner‘, das heißt politischer, und ‚Waffen-SS‘, das heißt militärischer SS. Ob sie freiwillig zu ,des Führers schwarzer Garde‘ gegangen oder durch einen Gestellungsbefehl dazu eingezogen worden waren man warf sie alle in ein und denselben Topf – und mich mit meiner schwarzen Uniform dazu. Da saßen wir in dem süddeutschen Camp und waren allesamt – gleichgültig, ob wir auf Schreibstube gehockt oder grausame ‚Säuberungsaktionen‘ gegen Partisanen oder gegen wen sonst gemacht hatten – also, wir waren allesamt ‚Verbrecher gegen die Menschlichkeit‘. Und die Verteidiger der Menschlichkeit taten viel von dem, was – wie ein gewisser Dr. Goebbels prophezeit hatte – sie tun wurden. Als ich ihnen den Unterschied zwischen der Führung einer Panzer-Kompanie und einem Erschießungskommando klarmachen wollte, nahmen sie mich beiseite und sagten: ,Ausziehen!‘, und ich wollte nicht, und sie halfen ein bißchen nach und verprügelten mich, bis sie außer Atem waren und ich am Boden lag, splitternackt, voller Striemen, blutend aus Mund und Nase. Nie wieder auf diese Weise, aber sozusagen en passant bin ich in der folgenden Zeit noch sechsmal verprügelt worden. Ich brauchte mich nicht mehr auszuziehen – das war der ganze Unterschied. Ich weiß nicht, wieso sie mir plötzlich glaubten, daß ich nicht SS-Offizier, sondern Panzermann, also ein regulärer Soldat, gewesen war. Sie waren plötzlich sehr höflich, erklärten, ich sei ‚by mistake‘ in dieses Lager geraten; ich erhielt eine Überweisung in ein normales Gefangenenlager, und der amerikanische Soldat, der mich begleiten mußte, gab mir Zigaretten, Schokolade, Fleischkonserven, schimpfte auf seine Vorgesetzten und erzählte mir von seiner Familie und ihrem hübschen, gemütlichen Leben in einer kleinen Stadt in Kansas...“

„Kluge Leute“, so warf ich ein, „haben behauptet, es sei der Jammer unserer Zeit, daß die ,Organisation‘, der ,Verband‘, der ,Stand‘, die ,Interessengemeinschaft‘ mit der Macht der Zahl und der ‚Simplifizierung der Ideen‘ den einzelnen, die Persönlichkeit erdrückt. – Der einzelne (wie das Beispiel Ihres Begleitsoldaten lehrt) ist ein normaler Mensch und hat ganz andere Interessen. Er will sein bißchen Leben und Glück und ist zufrieden und umgänglich, wenn er’s hat. – Hatten Sie übrigens das Ritterkreuz?“

„Ja, auch das!“ erwiderte er leichthin und fügte hinzu: „Ich hätte die Sache von der Freundlichkeit des amerikanischen Begleitsoldaten nicht erzählen dürfen. Ohne dies wäre Ihnen klargeworden, warum ich so handeln mußte, wie ich handelte...“

„Wieso? Was taten Sie?“

„Ich erkundete, zu welcher Stunde stets dasselbe amerikanische Militärauto in München an einem bestimmten amerikanischen Offizierskasino vorfuhr. Beladung: Konserven, Obst, Schnapp Zigaretten... Es war ein kleiner Lastwagen. Ich sprang auf, warf eine Packung herunter, schmiß das Paket einfach auf die Straße, sprang wieder ab. Morgens um sieben Uhr. Lag das Paket nicht mehr am Rinnstein – schön, dann war ein anderer schneller gewesen. Lag es noch dort – um so besser, dann war ich ein reicher Mann. Ich tat dies rund ein dutzendmal. – Wie prächtig, wenn ich Ihnen erzählen könnte, daß ich dies tat, um ihnen die Prügel heimzuzahlen ... Narrheit! Ich tat es aus zwei Gründen: Erstens hatte ich Hunger und war obdachlos; zweitens machte ich die Erfahrung, daß man nur morgens auf einen Wagen aufzuspringen brauchte, und schon wurde man abends in den Bars mit tiefen Verbeugungen begrüßt. Jetzt hatte ich keinen Hunger mehr, sondern höchstens Appetit – auf Hummer. Auf diese Weise habe ich mein drittes Gefängnis kennengelernt. Man fing mich, als ich ein von einem Wagen ,gefallenes‘ Paket mit amerikanischen Zigaretten aufhob. Militärgericht. Strafe: vierzehn Tage Haft in der amerikanischen Abteilung eines deutschen Gefängnisses. Billig davongekommen, nicht wahr? Ich ging nachher in die russische Zone, meine Verwandten zu suchen. Ich fand sie nicht, aber bei dem Versuch, über die Grüne Grenze in die Westzonen zurückzugehen, fingen mich die russischen Posten. Ich wurde vier Wochen festgesetzt ...“ „Mit welcher Begründung?“