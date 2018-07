Die Fettrationierung wird noch eine Weile als Fassade bestehen bleiben. Das ist das Ergebnis der Entwicklung in den letzten Wochen, nachdem die offizielle Monatszuteilung rund 1550 g erreicht hat. Und das ist mehr als zur Deckung des Bedarfs an sich erforderlich wäre. Beträchtliche Mengen Öl und Fette aber fließen „grau“ in die französische Zone, nach West-Berlin und in die Sowjetzone. So entstehen also größere Umsätze, als dem wirklichen Verbrauch entsprechen.

Trotzdem ist die VELF jetzt bereit, die Bewirtschaftung wesentlich zu lockern und sich auf eine „Lenkung“ der Rohstoffe (bei den Ölmühlen und Margarinefabriken) zu beschränken. Als Muster dient die lockere Form der Bewirtschaftung bei Käse.

Der freie Verkauf von Ölen und Fetten am Anfang dieses Monats war von einigen deutschen Margarinefabriken gegen den Einspruch der Verwaltung erfolgt; ihnen folgten sofort die deutschen Tochtergesellschaften des britischen Unilever-Konzerns. Anlaß dazu gab der ruinöse Konkurrenzkampf der unterbeschäftigten Margarinefabriken, die sich daran gewöhnt hatten, die durch Minderpreise entstehenden Verluste durch Abgabe freier Mengen (zu erhöhten Preisen) auszugleichen. Dieser Preiskampf war eine Folge des von den britischen Gesellschaften verlangten Bezugschein-Rücklaufs, der entgegen dem entschied denen Protest der deutschen Unternehmen von der VELF vor einiger Zeit angeordnet worden war. Fabriken, die sich in der Abgabe freier Mengen Zurückhaltung auferlegten, gerieten in ernste Schwierigkeiten. Deshalb beantragten sie bei der VELF, sie möge entweder die Bewirtschaftung auflockern oder sie durch zusätzliche Kontrollmaßnahmen so wirksam machen, daß schwarze und graue Märkte ausgemerzt würden. Die VELF erklärte, weder den einen noch den andern Weg beschreiten zu können.

Nunmehr setzten sich einige Fabriken über alle Vorschriften hinweg und verkauften zunächst Margarine, dann aber auch Kokosfett in Tafeln bezugscheinfrei zu Höchstpreisen. Sie erzielten so hohe Umsätze, daß sie innerhalb weniger Tage auf Wochen hinaus ausverkauft waren. Die Firmen, die sich auch jetzt noch an die Bewirtschaftungsvorschriften gehalten hatten, erlitten hohe Einbußen im Umsatz. Sie glaubten ein langfristig geplantes Vorgehen der abtrünnigen Fabriken daran erkennen zu können, daß sie diese die Aktion auf den Monatsbeginn gelegt und vorher große Außenlager angesammelt hatten. Die Verwaltung schickte jetzt „schlagartig“ eine große Anzahl von Prüfern, verhängte Rohstoffsperren und drohte mit Betriebsschließungen und hohen Strafen. Diese so energisch gestartete Aktion aber verlief innerhalb einer Woche im Sande.

Dies Vorgehen der Industrie und des Handels also hat die Verwaltung jetzt zur Auflockerung der ’Bewirtschaftung gezwungen. Versuche, sie wiederherzustellen, scheitern an den tatsächlichen Verhältnissen. Die Entwicklung verläuft in Deutschland wie in allen nicht mehr „total“ planwirtschaftlich arbeitenden Ländern Europas, die unter den Kriegsfolgen leiden: eine überreiche Auswahl von Waren wird in allen Geschäften feilgeboten, aber sie können nur in bescheidenem Maße gekauft werden. Die Geldnote erweist sich als der wirksamste Bezugschein, wenn man sie nicht mit zu viel Lenkungsmaßnahmen koppelt – das gilt auch für die Versorgung mit Fett genau so wie für die mit Brot, Fleisch und Zucker. F. A.