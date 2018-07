Nunmehr ist es möglich, von den nach dem Festkontogesetz gesperrten Anlagekonten auf Anlagekonten anderer Personen Geld zu überweisen. Ferner können Inhaber von Anlagekonten bei verschiedenen Geldinstituten ihre Guthaben auf ein einziges Konto zusammenziehen.

Kommerziell zu verwerten sind Guthaben auf Anlagekonten, wenn sie in Schuldverschreibungen der Düsseldorfer Industriebank oder in von privaten und öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten nach der Währungsreform begebenen oder im Jahr 1949 noch zu begebenden Pfandbriefen, Schiffspfandbriefen und Kommunal-Obligationen angelegt werden. Zudem dürfen aus Festkontengeldern die 6 1/2proz Schluchseeanleihe 1948/49 und die Reichsbahnanleihe 1949 erworben werden; Zudem ist jetzt die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit ihrer steuerfreien Wohnungsanleihe (3 1/2 v. H.) und ihrer Wiederaufbau-Anleihe (5 1/2 v. H.) an den Kapitalmarkt herangetreten. Auch hier sind die Festkonten nicht „fest“. W.