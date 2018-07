A uch jenen Mühseligen und Beladenen" unter V dn Deutschen, die noch immer in Lagern oder Gefängnissen auf die Entscheidung ihres Schicksals warten, gewährt die Errichtung des neuen deutschen Staates gewisse Hoffnungen auf ein gerechtes Urteil. Verbietet doch der Artikel 16 der Bundesverfassung die Auslieferung Deutscher an das Ausland. Es kann niemandem daran gelegen sein, einen Kriegsverbrecher, dessen Schuld nachweisbar ist, der verdienten Strafe zu entziehen. Wir haben, uns aber immer dagegen "gewehrt, daß das britische Extradition Trikunal bis zum heutigen Tage den sehr oft völlig unsubstantiirten Auslieferungsanträgen, vor allem der östlichen Länder, stattgibt. Es scheint absurd, daß die westliche Welt sich mit Recht über die Propagandaprozesse in den Satellitenstaaten entrüstet und gleichzeitig noch immer Deutsche zur Aburteilung dorthin ausliefert.

Haben wir uns wirklich genug dagegen gewehrt? Es hat einen Menschen unter uns gegeben, der sich mit heißem Herzen nd dem ungestümen Mut der Jugend für diese Ausgestößenen eingesetzt hat — eine Frau, die nicht politische Vergeltung, sondern die Liebe zu den Hilflosen und Preisgegebenen z ur Aufgabe ihres Lebens gemacht hatte: Melanie Bisni arck, die an führender Stelle imEvangelischen Hilfswerk stand. Uad weil Liebe, die um ihrer selbst willen da ist und die nicht "das Ihre sucht", so selten geworden ist in unserer eifernden Welt, $c4kea wir dieser, durch ein Autounglück zu früh Verstorbenes ein besonderes Gedenken bewahre.