In dem Besatzungsstatut ist unter den Aufgaben, die sich die Hohen Kommissare vorbehalten haben, die Überwachung des Außenhandels und des Devisenverkehrs erwähnt. Es soll hierfür ein besonderer Ausschuß eingesetzt werden. Den Erklärungen hoher alliierter Persönlichkeiten zufolge wird dieses Organ sich auf behördliche Aufsichtsfunktionen beschränken und der Verantwortung deutscher Behörden weitgehenden Spielraum lassen. Für die Tätigkeit einer Export- und Import-Agentur mit eigenem Betriebskapital und kommerziellen Aufgaben ist dann kein Raum mehr. Das Ende der JEIA, wiederholt angekündigt und immer wieder hinausgeschoben, wird also nun Tatsache.

Der Versuch, eine objektive Bilanz aufzuhellen, begegnet heute, da die Akten noch nicht offen liegen, mancherlei Schwierigkeiten. Auf der Aktivseite steht, daß der Export Westdeutschlands seit Einrichtung der JEIA im Frühjahr 1947 laufend gestiegen und im ersten Halbjahr 1949 – die Einnahmen aus Dienstleistungen eingerechnet – an 600 Mill. $ herangekommen ist, weiter, daß der Anteil der Rohstoffe, die in der ersten Zeit der Besetzung (neben Reparationsgütern) fast ausschließlich in den Export gingen, auf etwa 25 v. H. zurückgegangen ist und schließlich, daß sich die Ausfuhr heute nach normalen geschäftlichen Grundsätzen vollzieht, behördliche Genehmigungen also nur in besonderen Fällen notwendig sind.

Als das Bevin/Byrnes-Abkommen im Dezember 1946 die erste im wesentlichen durch den Morgenthau-Plan diktierte Phase der alliierten Besatzungspolitik in Westdeutschland abschloß und der Außenhandel wieder zugelassen wurde, waren so gut wie keine Voraussetzungen für einen Warenaustausch über die Grenzen vorhanden.

Seit dem Wiederanlaufen des Exports – er fällt zeitlich etwa mit der ersten Hannoverschen Messe im Jahre 1947 zusammen – ist das Verfahren schrittweise, in einem sehr langwierigen und hin und wieder durch böse Rückschläge unterbrochenen Prozeß verbessert worden. Die Währungsreform ermöglichte die Schaffung eines relativ festen Verhältnisses der Mark zu den fremden Währungen und damit die Beseitigung umständlicher Kontrollen. Die Wirtschaft konnte sich schnell anpassen, so daß unsere Waren bis jetzt – Abwertung! – preislich konkurrieren konnten.

Während auf der Ausfuhrseite der Grundsatz des Individualgeschäfts von Anfang an anerkannt wurde, konnte er sich für die Einfuhr nur zögernd durchsetzen. Die Regie-Einfuhren der JEIA, die bis in die ersten Monate dieses Jahres hinein abgeschlossen wurden, haben mit Recht zu lebhaften Beanstandungen geführt. Unzweckmäßige und überteuerte Einkäufe sind die Folge eines Systems, in dem ungenügend vorgebildete Angestellte mit wirtschaftlichen Machtbefugnissen ausgestattet wurden denen sie nicht gewachsen waren. Zu den umfangreichen Lägern an Rohstoffen aller Art, vor allem aber an Fetten, Metallen und Lumpen, die unsere Speicher füllen, werden noch weitere hinzukommen, denn die Abwicklung der eingegangenen Verbindlichkeiten geht nur langsam vonstatten.

Die Handelspolitik der JEIA wird mit dem Begriff der Dollarklausel verbunden bleiben, die sich vor allem für unsere Ausfuhren nach europäischen Ländern, die den überwiegenden Teil unserer Erzeugnisse abnehmen, als ungeeignet erwiesen hat. Die zwangsläufige handelspolitische Verbindung zwischen Ein- und Ausfuhren wurde nur zögernd anerkannt. Erst in der letzten Zeit sind weitgehend unter deutscher Mitwirkung Handelsabkommen zustande gekommen, die einen Warenaustausch ermöglichen wie er den echten volkswirtschaftlichen Bedürfnissen der Partner entspricht. K-n.

