Der 20. Oktober 1949 wird für viele ein schwarzer Tag. Darüber besteht offenbar noch nicht überall die letzte Klarheit. An diesem Tag ist das erste Drittel der allgemeinen Soforthilfe-Abgabe (SHA) zu zahlen, aber gleichzeitig die Einkommensteuer-Vorauszahlung für das III. Quartal 1949 zu entrichten. (In der jetzt erschienenen Neufassung des EStG. ist der Zahlungstermin vom 10. auf den 20. verschoben worden.) Dieses Zusammenfallen der Fälligkeitstermine von SHA und ESt ist eine unglückliche Angelegenheit – aber wiederum auch nützlich insofern, als es die Problematik des SHG (und darüber hinaus noch manches andere) sinnfällig macht.

Die Soforthilfe-Abgaben sind (ebenso wie die darauf anzurechnenden Leistungen auf Umstellungsgrundschulden) bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens und Gewerbeertrags nicht abzugsfähig. Soforthilfe-Abgaben sind also weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten oder Sonderausgaben. Sie sind vielmehr höchst persönliche Abgaben, wie z. B. die ESt, und rechnen damit nach der Systematik des Einkommensteuerrechts zu – den „Kosten der Lebenshaltung“. In der Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens und der Steuerfestsetzung selbst ändert sich also gar nichts. Die SHA werden steuerlich ignoriert. Was sich aber entscheidend ändert, ist der Betrag dessen, was der Abgabepflichtige nach Zahlung der ESt und der SHA noch in Händen hat.

Schön, kann man sagen, das ist ja der Zweck des Gesetzes: Es soll ja jeder, der noch Sachvermögen besitzt, spüren, daß es eine gewaltige Not zu lindern gilt. Und darum stellt das SHG ganz bewußt in Rechnung, daß unter Umständen auch auf die Substanz des Vermögens zurückgegriffen werden muß. Dagegen kann man weder mit Achselzucken noch Ressentiments operieren.

Aber: die SHA sind ja mit Geld zu bezahlen. Sachleistungen sind zwar vorgesehen, aber noch nicht im einzelnen geregelt. Außerdem kann man ruhig davon ausgehen, daß ein primäres Interesse an der Erfüllung der Abgabeschulden in Geld bestehen wird. Mit einem Lieferschein über einige Tonnen Mottenkugeln, Karbolineum oder Rasierklingen und selbst der Übereignung eines Grundstückes kann man die Soforthilfe kaum wirkungsvoll betreiben. Was also soll und kann in erster Linie zur Begleichung der hohen Abgabeverbindlichkeiten anders herangezogen werden als das, was ein Vermögenabwirft: Geld. Daß dieses Geld nicht nur in der Staatskasse knapp ist, hat sich inzwischen herumgesprochen. Und es ist – ja noch immer so, daß das, was heute buchmäßig noch verdient wird, in die tödliche Spirale da Steuertarifs gerät und dann ohnehin nicht mehr viel übrigläßt. Und da Gewinnnicht immer gleich Geld ist (man muß das einmal so ausdrücken, weil es ja so viele Leute gibt, die meinen, daß ein buchmäßig erzielter Gewinn immer griffbereit in der Kasse und auf dem Konto liege!), fällt es den meisten Steuerpflichtigen heute schon sehr, sehr schwer, ihre Einkommensteuer-Vorauszahlungen zu begleichen. „Stundung“ wird bei den Finanzämtern groß geschrieben.

Und nun ist also am 20. Oktober und von da an in wechselnder Folge von dem, was die ESt noch übriggelassen hat, die SHA zu bezahlen. Frage: Woraus? Natürlich aus den Netto-Einkommen (nach Abzug der ESt). Mancher wird es noch können, aber er wird den Riemen erheblich enger schnallen müssen. Viele aber werden es nicht mehr können, vor allem diejenigen, die neben der allgemeinen noch die Soforthilfe-Sonderabgaben zu zahlen haben. Sie werden am Fälligkeitstag und später immer wieder vor der gleichen Frage stehen: Zahle ich nun das, was ich verdient habe, als SHA oder zahle ich es lieber als ESt ein? Und nebenbei braucht man ja auch ein wenig zum Leben... Eines von beiden wird also nicht oder nicht voll bezahlt werden können; beides zusammen wird eben nicht möglich sein. Erfolg: Ein Stundungsantrag wird entweder der ESt-Erklärung oder der SHA-Vermögensanzeige beigeheftet sein. Das kann pikant werden. Die SHA ist eine Bundesabgabe, die ESt eine Ländersteuer. Die Stundungsgrundsätze des SHG engen das Ermessen der Finanzämter ziemlich ein. Begreiflich, wenn man bedenkt, daß die Soforthilfe mit erheblichen Summen bereits vorfinanziert ist, begreiflich auch, daß Bund und Länder am Hereinfließen dieser Beträge gleichmäßig interessiert sind. Aber werden die Länder geneigt sein, ihre Finanzämter nur für die Soforthilfe arbeiten zu lassen, ohne gleichzeitig ihre Hauptquelle, die ESt, gleichbleibend stark fließen zu sehen?

Es ist leicht dahergesagt: Die SHA müssen aus der Vermögenssubstanz aufgebracht werden, wie es jüngst noch Abg. Schumacher für den Lastenausgleich forderte – ohne offenbar zu wissen, daß der Zuschnitt des SHG und die Konzeption des endgültigen LA bereits auf diesem Grundsatz beruhen. Denn Substanz muß erst einmal verflüssigt werden, und das ist keine Angelegenheit von heute auf morgen. Außerdem: wer soll denn die zu realisierenden Vermögenswerte erwerben, wenn jeder Sachwertbesitzer abgabepflichtig ist? Etwa die wenigen, die noch genügend „schwarzes“ Geld haben, das nach Anlage strebt? Oder die abgabebefreiten UN-Angehörigen? Und welche Belastung stellt allein für den Grundstückesverkehr die Abgabepflicht des Grundbesitzes darf Der Staat selbst wird wohl wenig Wert darauf legen, aus dem Lastenausgleich als der größte Grundbesitzer vorzugehen. Allerdings, es ist schon denkbar, daß nach einiger Zeit die Abgabemüdigkeit so weit geht, daß z. B. Grundstücke nur gegen Übernahme der SHA und etwaigen Umstellungsgrundschulden veräußert werden Ob das im Zeichen des Wiederaufbaues ein Merkmal der Gesundung wäre, bleibe dahingestellt. Übrigens muß man den Abg. Schumacher doch wohl darauf hinweisen, daß jeder Substanzabbau dieser Art im Zeichen des Wiederaufbaues genau so ein Widerspruch ist, wie der von ihm schon so oft mit Recht gerügte Widerspruch zwischen Wiederaufbau und Demontage. Soforthilfe und Kapitalbildung verhalten sich genau so wie Wiederaufbau und Demontage.

Und wieviel schwieriger wird es einkommensteuerlich noch in den so häufigen Fällen, in denen sich infolge der Einbeziehung der Umstellungsgrundschulden („Hohl-Hypotheken“ werden sie genannt) die ganze Ertragsrechnung des Grundbesitzes auf den Kopf stellt, weil die bisher abzugsfähigen Zinsen auf einmal keine Werbungskosten mehr darstellen und bei gleichbleibendem Ertrag nunmehr ein fiktives Einkommen versteuert werden muß! Hier bleibt es also nicht mehr dabei, daß nur da.; Netto-Einkommen gekürzt wird: hier muß tatsächlich ein gar nicht erzieltes Einkommen der ESt unterworfen werden. Die SHA peitscht also – ohne es zu wollen natürlich – die ESt noch höher als bisher.