Der Start des wiedererstandenen deutschen Parlamentarismus verlief einigermaßen erwartungsgemäß. Man mag mit überraschter Befriedigung registrieren, daß Dr. Schumacher dem Bundeshaus nicht die Lautstärke einer Massenversammlung zumutete, daß sogar Loritz keinen Wert darauf legte, unbedingt ein Debüt alt. enfant terrible zu geben. Aber im übrigen spielte jeder die vorgesehene Rolle, von Adenauer bis Reimann, vom Präsidenten des Bundestages bis zu den Zwischenrufern. Selbst die beiden Rußlandheimkehrer, die in den Sitzungssaal andrangen, änderten kaum etwas an dem Gesamteindruck eines Ablaufs gemäß Programm und Personenverzeichnis.

Man kann über diesen reibungslosen Start einige Genugtuung empfinden. Und man muß sich freuen, daß nach einer Pause von mehr als sechzehn Jahren überhaupt wieder in einem deutschen Parlament von mehr als lokaler Bedeutung eine Opposition zu Worte kam. Aber im ganzen hatte diese Veranstaltung eher ein technisches als ein menschliches Niveau, eher konventionelle als persönliche Züge. Zuviel Routine für einen Neubeginn, zuviel Schablone.

Das begann bei der Ministerliste. Weniger wäre hier mehr gewesen. Koalitionsverpflichtungen scheinen eine gewisse Inflation verschuldet zu haben. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Parteiflügel, einem bestimmten Land, einer bestimmten Konfession ist offensichtlich zuweilen stärker ins Gewicht gefallen als die unbedingte persönliche Eignung. In so mancher Hinsicht ist dies eher ein Kabinett der Kategorien als der Personen. Man hätte sich gewünscht, daß der Kanzler weniger als Rechner und mehr als Menschenfischer ans Werk gegangen wäre. Sein zusammenkalkuliertes Ministerium ist nicht wirklich überzeugend. Und seine Regierungserklärung war mehr eine zuversichtliche Rundreise durch die Probleme als ein greifbares Programm. Man vernahm sehr viel routiniert Abgewogenes und wenig, was darüber hinausging. Unsere politische und soziale Notlage fand in dieser Rede kaum einen angemessenen Ausdruck. Wir brauchen gewiß kein Pathos der großen Worte und lauten Töne, wohl aber die Gewißheit, daß Deutschland auch mit dem Herzen regiert wird und nicht allein, mit dem Rechenstift. Es gibt einen Grad – der Kühle, der enttäuscht.

Aber auch von der Generaldebatte läßt sich kaum mehr sagen, als daß sie abgewickelt wurde. Große und kleine Fraktionen schickten ihre Vertreter vor. Auch da vermißte man die persönliche, die menschliche Färbung. Eigenwillig, wenn auch etwas gedämpft, wirkte im Grunde nur Kurt Schumacher, und es wird immer zweifelhafter, ob seine besondere Eigenwilligkeit für seine Partei übrigen haben wir noch darauf zu warten, daß sich eindrucksvolle parlamentarische Figuren abzeichnen, die mehr sind als nur Fraktionssprecher.

Der jungen Generation wurde von Regierung wie Opposition die landesübliche Reverenz erwiesen. Auf der Ministerbank war sie nicht, im Bundestag nur schwach vertreten. Der Kanzler versicherte, er sei gerade der Jugend den Verzicht auf die große Koalition schuldig gewesen. Es sei undemokratisch, die Regierung wegen dieses Verzichts zu tadeln. Vieles spricht dafür, daß die junge Generation für eine bloße Technik der Demokratie wenig Verständnis hat, daß sie die große der kleinen Koalition bei weitem vorgezogen hätte. Noch darf man sich ungestraft über die Meinungen der jungen Deutschen täuschen. Aber Regierung und Opposition täten gut daran, nicht zu vergessen, was nach ihnen kommt. Routine hat keinen sehr langen Atem in Deutchland. Fr.