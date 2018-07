Von Jan Molitor

Unsere Veröffentlichungsreihe über die Verbrechen der Nachkriegszeit kann nicht beendet werden ohne den erneuten Hinweis, daß es sich bei diesen Schilderungen um typische Ausschnitte abgründigen Geschehens von heute oder aus jüngster Vergangenheit handelt Jan Molitor ist jenen Fällen nachgegangen, an denen die Zeitkrankheit deutlich wird. Seelische Roheit, hemmungsloses Streben einzelner, sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern und „es besser zu haben als die anderen“, endlich aber auch eine weitverbreitete souveräne Mißachtung heutiger Gesetze und Verordnungen: dies sind die Triebkräfte, die insbesondere gegenwärtig Menschen eines Verbrechens oder Vergehens schuldig werden lassen. Verbrecher zwar hat es zu jeder Zeit, in jedem Lande gegeben. Aber heute und in Deutschland sind jene Fälle bezeichnend, in denen das Chaos der Nachkriegszeit, die seelische und leibliche Not vieler Millionen Menschen, die Unsicherheit im Politischen, Wirtschaftlichen und im Leben der menschlichen Gesellschaft benutzt wurden, Kapital aus alledem zu schlagen oder unberechtigte Positionen zu besetzen. Typisch sind zumal die Fälle moderner Hochstapelei...

Er war ein strenger Richter, dieser Dr. Franke, der beim Amtsgericht Berlin-Mitte in der ersten Nachkriegszeit jene Fälle abzuurteilen hatte, in denen die Täter auf frischer Tat ertappt worden waren und weitere Ermittlungen sich meist erübrigten! Das Amt des Schnellrichters also war ihm anvertraut. Und er stand in dem Ruf, daß er hart zupackte und nicht lange fackelte, wenn ein großer oder kleiner Bösewicht vor den Gerichtsschranken stand. Dabei müßte man sich eigentlich denken, daß er Milde hätte walten lassen sollen. Dazu hätte er allen Grund gehabt...

Dr. Franke also richtete schnell und hart. Und alles lief wie am Schnürchen, sozusagen. Aber als er einmal den ihm zustehenden Urlaub antrat – was stellte sein Vertreter fest? Er zählte die Häupter seiner Untersuchungsgefangenen, und siehe: es fehlte ein teures Haupt. Es handelte sich um ein gewisses Fräulein, dem man einen ziemlich lockeren Lebenswandel nachsagte. Ob zu Recht, ob zu Unrecht, sei dahingestellt. Der Vertreter Dr. Frankes konnte sich den Sachverhalt nicht ohne weiteres erklären und verfügte, das Fräulein möge neuerlich vor Gericht erscheinen.

„Wieso befanden Sie sich daheim und nicht in Ihrer Zelle?“ „Man hat mich entlassen und nach Haus geschickt.“

„Wer?“

„Herr Amtsgerichtsrat Dr. Franke.“