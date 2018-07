Früher waren gewisse Dächer schräg, und aus der Geographiestunde wußte man, daß die Erdachse etwas schräg steht. Sonst gab es keine schrägen Sachen. Heutzutage gibt es beinahe keine Dinge, die nicht „schräg“ sein können. Es gibt schräge Musik, schräge Geschäfte, schräge Mädchen, schräges Geld und schräge Politik. Dies sind nur einige geläufige Beispiele.

Die Schrägheit der Erdachse ist eine solide Einrichtung, die auf das Leben von erheblichem Einfluß ist. Aber das Modewort „schräg“ hat einen leichten Schimmer von Anrüchigkeit, die auf das Leben der Menschen von heute gewisse Schlüsse zuläßt. Nein, die Zeitgenossen meiden die schrägen Sachen und Wesen keineswegs. Vom Standpunkt des Moralisten ist das verwerflich, vom Standpunkt des Lebens aus verständlich. Spötter sagten früher vor dem sogenannten „ersten Weltkrieg“ „Das Leben ist eine Rutschbahn“. Auch eine solide Rutschbahn ist aber auf jeden Fall schräg. Auch die „schiefe Ebene“, auf die einst in soliden Zeiten jemand geriet, war schließlich schräg. Also die schrägen Sachen waren durchaus nicht unbekannt. Aber die Menschen waren damals nicht so versessen darauf, sich, damit zu brüsten. Es war mehr eine verschämte Schrägheit. Wie es auch einst eine verschämte Armut gab. Auch sie ist heute offensichtlich und offenkundig. Ist die Welt ehrlicher geworden?

Es gab eine Zeit, da fand man alles „phantastisch“! Mit der Phantastik halten wir es nicht mehr, seit das Leben Formen annahm, die eine geheime Sehnsucht nach dem gar nicht phantastischen Biedermeier in manchen Gemütern nährte. Die Phantastik hatte diverse Pferdefüße, man sah sie zu deutlich. In Amerika haben sie neuerdings eine neue Bezeichnung, die ähnlich wie phantastisch gebraucht wird, nämlich atomic, das heißt aromisch und hängt selbstverständlich mit der Atombombe zusammen. In Amerika sind sie immer up to date. Eine Geliebte ist atomic, oder eine party. Wie bitte, wer denkt denn da an Nagasaki! In Amerika hatten sie auch „Stromlinien-Mädchen“ als die Tropfenform als technisches Phänomen aufkam. Unsere Damen kamen auch ohne Stromlinien einigermaßen durch die Krisen.

Dafür gibt es jetzt „schräge Mädchen“. Ja, sie sollen in irgendeiner Beziehung stehen zu Nylon-Strümpfen! Diese wiederum bestehen aus einem Saft, der durch irgendwelche Düsen gepreßt wird, bevor er verhärtet und ein Gewebe wird. Jawohl, der Ring schließt sich. Wir segeln in eine Epoche der Düsen: Düsen – Autos, Düsen – Flugzeuge, Nylon-Düsen –, nein, es ist dies letztere keine Umschreibung für nylon – bestrumpfte junge Damen. Diese Behauptung ist mir zu heikel.

Was das Schräge betrifft, so ist es, – siehe Erdachse –, vielleicht sogar im Plan der Schöpfung miteinbegriffen. Anders hätte es ja kaum so in Schwung kommen können. Was die schräge Musik betrifft, so fand ich kürzlich in der Zeitschrift „Simplizissimus“, Jahrgang 1905, eine glänzende Formulierung; es stand dort: „Wenn es mit der heutigen Musik so weitergeht, wird man sie bald zu Hinrichtungszwecken verwenden können!“ Womit ich mich bescheidenerweise den Herren vom Simplizissimus aus dem Jahre 1905 anschließe! Karl N. Nicolaus