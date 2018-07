Seit Monaten beschäftigen sich die Satiriker und Ironiker der Weltpresse mit der Expedition des Archäologen Dr. E. J. Newton, der der Oberzeugung Ausdruck gegeben hat, die Arche Noah sei auf dem Ararat aufzufinden, wenn man nur ordentlich nachsehe. Und als das Unternehmen dann wirklich startete, und von sowjetrussischer Seite Zweifel in den wissenschaftlichen Charakter der Nachforschung gesetzt wurden, hatte das allgemeine Weltvergnügen kein Ende. So zu tun ist Unrecht, jedenfalls insofern, als der Spott nur an die Außenfläche des Unterfangens rührt. Das Interesse verschwand mit der Feststellung, daß Newton die Arche nicht gefunden hatte. Aber warum fand er sie nicht? Hat er nicht ein Anrecht darauf, eine Erklärung zu geben?

Im Kopenhagener Lufthafen Kastrup lief dieser Tage ein kleiner Mann in größter Aufgeregtheit herum: der ehemalige Tankstellenbesitzer Newton aus Colfax, North Carolina. Er suchte einen Koffer (der sich inzwischen in Amerika wieder angefunden hat) mit den Filmaufnahmen, die er auf seiner Bergbesteigung im biblischen Bezirk hergestellt hatte. „Das ist mein Ruin“, so sagte er, „wenn sich der Koffer nicht wieder anfindet. Millionen von Menschen sollen diesen Film sehen, und dadurch sollen die notwendigen Gelder einkommen, die es mir möglich machen, im nächsten Jahr eine neue Expedition durchzuführen und die Arche wirklich zu finden.“ Und er suchte weiter, während er authentische Aufklärung gab über das Fiasko der ersten Runde. „Es war die Schuld der Esel, ihre Schuld allein. Wir hatten einige große Wasserbehälter mit einer Öffnung oben, und bei jedem Schritt, den die Esel taten, schlenkerten sie so von der einen Seite zur anderen, daß das Wasser herausschwuppte. Zuletzt hatten wir keinen Tropfen mehr. Zwei Tage lang bekamen die Tiere nichts zu trinken, und wir auch nicht. Wir suchten nach Wasser, fanden aber nur einen Tümpel mit Schlangen darin. Darüber hatten wir die Zeit verpaßt, es begann zu schneien, und schwarze Wolken umgaben den Gipfel des Ararat. Wir mußten umkehren. Ich hatte 25 Pfund an Gewicht und 25 000 Dollars verloren.“

Die gleiche schlichte Realistik, die Mr. Newton bei der Schilderung seines Abenteuers anwendet, gebraucht er für die Darstellung seiner Existenz außerhalb der Forschung: als Besitzer einer Tankstation und eines kleinen Restaurants lernte er in der Bibelschule Mr. South kennen, der, gestützt auf eine Ausgabe der New York Tribune aus dem Jahre 1883, von den Resten der Arche Noah erzählte. Sie ist aus Monkey-Holz erbaut, und das hält sich sehr lange.

Diese Offenbarungen ermunterten Mr. Newton – zu einem bedeutungsvollen Schritt, er verkaufte seine geschäftlichen Unternehmen, hinterließ seine Familie und die ihr zum Leben erforderliche Summe in den Staaten, und brach mit drei anderen Arche-Interessierten nach Istambul auf: mit Mr. Smith, mit Mr. Ogg und mit Mr. Wood. Die Türkei stellte zwanzig Soldaten für einen Teil des Weges, und alles wäre gut gegangen, wenn die Esel vernünftiger gewesen wären...

R. R.