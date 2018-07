Die Dichterin Elisabeth Mulder, als Tochter eines Holländers und einer Südamerikanerin in Barcelona geboren, zählt zu den angesehensten Autoren des heutigen Spaniens. Ihre Romane, Novellen, Kurzgeschichten und Kindermärchen haben ihr auch den Ruf einer feinsinnigen Psychologin eingetragen. Als einzige Frau Spaniens gehört sie dem Vorstand einer offiziellen literarischen Institution – des Ateneo Barcelonés – an.

Er kam die dornige, mit Kieseln bestreute Gasse herunter und blieb an der Apsis der Kirche stehen, um ein junges Mädchen zu beobachten, das an dem Brunnen ihren Krug füllte. Als das Mädchen seinen Blick auf sich ruhen fühlte, drehte es den Kopf herum und fragte: „Was willst du? Wasser?“

Er aber wollte nichts; niemals wollte er etwas, und selbst, hätte er einen Wunsch, könnte er ihn nicht aussprechen; denn ihm war versagt, sich verständlich zu machen.

„Dann geh“, sagte das Mädchen. Und er ging. Er war daran gewöhnt, zu gehen: Sein Leben war seit seiner Geburt wie ein ewiges Fliehen, ohne zu wissen weshalb noch wohin. Er war der Dorfidiot.

Aber es handelte sich hier nicht etwa um ein sehr zurückgebliebenes noch um ein armes Dorf. Lebensmöglichkeiten waren vorhanden, und der Pfarrer und der Schullehrer hatten es fertiggebracht, in die stumpfen Köpfe etwas von menschlicher Ehre und von Nächstenliebe zu stecken. Zwar wurden die Kinder noch geschlagen und man quälte die Tiere noch, aber dem armen Dorfidioten wurden nie Steine nachgeworfen, wie das so oft in anderen Dörfern mit den Dorfdummen geschah. Die Mädchen machten sich über ihn lustig, und er litt unter ihren Scherzen, wenn auch nicht zu stark, denn zu etwas mußte ihm seine Idiotie und sein Stumpfsinn doch nutzen. Sein Instinkt aber, und etwas anderes, was vielleicht kein Instinkt war, sondern eine merkwürdige, dunkle, qualvolle Schönheitssehnsucht, die als stumme Stimme in ihm lebte, führte ihn wieder und wieder den schönsten Mädchen des Dorfes zu, genau so wie es bei einem gesunden Bauernburschen gewesen wäre.

Eine von ihnen hatte ihm einmal im Wald einen Schlag ins Gesicht gegeben, wie sie es mit einem frechen Tänzer auf dem Jahrmarkt getan hatte. Und sie schlug ihn nur, weil er sie, die ein Bündel Gras zusammenband, von einer unsichtbaren Kraft angezogen, wie fasziniert angeschaut und dann nahe an sie herangetreten war und ihre von der Arbeit gerötete Wange leicht berührt hatte. Die Backpfeife ließ ihn taumeln. Er war nicht stark. Nie war er krank gewesen, aber er war nicht stark. Immer war er schwächlich und dünn – das natürliche Ergebnis seiner Armut. Die Hand an die nun gerötete Backe gelegt, ging er fort, am Waldrand entlang dem Flusse zu. Als er dort ankam, streckte er sich der Länge nach auf dem Boden aus und, den Hals durch die zarte Bitterkresse hervorreckend, trank er das grünliche Wasser mit der ruhigen Gier eines Tieres. Das Brennen auf der Backe hatte ihm großen Durst verursacht. Als er getrunken hatte, stand er auf und ging mit dem lässigen Schritt eines Landstreichers durch Stoppelfelder hinauf zu einer Felsplatte, die sich auf dem Gipfel eines Berges ausdehnte. Da legte er sich nieder, kreuzte die Arme unter dem Kopf und sah mit ruhiger Freude dem Aufgehen der Sterne entgegen.

Eines Tages kam eine Zigeunertruppe und schlug ihre Zelte unter der Brücke auf. Ein Warnungsruf ging durch das Dorf: „Zigeuner in Sicht!“ Die Hühnerställe wurden gesichert, die Kinder eingeschlossen, und der Bürgermeister hegte den Gedanken, einen Ausweisungsbefehl auszustellen. Noch nie waren Zigeuner in dieses Dorf gekommen. Jeder fing nun an, zu erzählen, was er von den Gefahren eines solchen Besuches gehört oder gesehen habe.