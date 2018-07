Von Hellmut Holthaus

Die Leute, die in der besten Absicht, eine große Summe für irgendeinen guten Zweck zusammenzubringen, auf die Pfennigidee kommen (jeder gibt nur einen Pfennig, und wir haben einen Haufen Geld!), erinnern immer etwas an den Projektmacher aus einer Cervantesschen Novelle. Gedachter Mann hatte sein Leben lang Projekte geschmiedet und war schließlich im Armenspital gelandet. Auch dort konnte er das Pläneschmieden nicht lassen und erdachte ein ebenso simples wie geniales Projekt, Seine Majestät den König in zwanzig Jahren von all ihren Schulden zu befreien: Jeder Untertan müsse nur einmal monatlich bei Wasser und Brot fasten, das Geld aber, das er auf diese Weise spare, an den König abliefern, ohne daß ein Heller veruntreut werde. Und wenn er Heu fräße, sagte der Projektmacher, könne die Summe doch nicht kleiner sein als ein Real! Die anderen alle, erzählt Cervantes, lachten über das Projekt und den Projektmacher, und er selber lachte mit über seinen Unsinn.

Der Pfennig hat etwas Geheimnisvolles, weil er für sich selber zwar so wenig wert ist, daß mancher sich nicht einmal nach ihm bückt, anderseits aber das faszinierende Grundelement des Reichtums darstellt: ein idealer Baustoff für Luftschlösser aller Art. 1780 wurde in Deutschland das Projekt eines ehrlichen Patrioten gedruckt, das nichts Geringeres beabsichtigte, als „daß Deutschland die höchste Stufe seines Glücks und Ansehens erreiche“. Dieses hehre Ziel war auf die billigste und einfachste Art zu verwirklichen: von jedem Morgen Land sollten nur 5, 6 oder 10 Kreuzer erhoben werden, und man hätte Geld genug, um Akademien zu bauen, Sümpfe zu entwässern, den Viehbestand zu heben, kurz, des Reiches höchsten Flor heraufzuführen. Wieland setzte sich ironisch mit dem Plan auseinander und schlug eine Vereinfachung vor. Es genüge, schrieb er, jedem Deutschen wöchentlich nur einen Pfennig abzunehmen, und das auf zwanzig Jahre. So kämen die erforderlichen hundert Millionen Gulden leicht zusammen. Er rechnete aus, daß es ihn mit 16 Pfennigen wöchentlich treffen würde, erklärte sich aber bereit, das Drei- und Vierfache herzugeben, wenn es auch nur um den höchsten Flor von Feuerland ginge, geschweige um den des Reichs. Er hätte sich zu noch mehr bereiterklären können, ohne in Schwierigkeiten zu kommen, denn das Projekt war undurchführbar wie alle seiner Art.

In Deutschland gab es nach der Währungsreform gleich eine ganze Mappe voller Pfennigprojekte. Einmal ging es um die Wissenschaft, ein andermal um die Kunst. Die Kennzeichen, durch die sie sich von Sammlungen unterschieden, waren allen gemeinsam: sie beschränkten sich nicht auf eine einzelne Aktion, sondern rechneten mit einem längeren Zeitraum, und die Beteiligung einer sehr großen Zahl war die Bedingung ihres Gelingens.

Aus dem königlichen Entschuldungspfennig konnte nichts werden, obwohl Spanien damals nur vier oder fünf Millionen Einwohner zählte, die immerhin noch leichter unter einen Hut zu bringen sein mußten als heute ein großes Volk. Aus dem Florpfennig konnte nichts werden, obwohl um 1780 nur halb so viele Menschen im ganzen Reich wohnten wie heute in Westdeutschland. Und aus den modernen Pfennigideen kann auch nichts werden.

Die Pfennigidee ist eine Kalkulation, die man ins Wasser schreibt. Sie ist zu einfach, zu genial. So einfach wie das berühmte Gedankenspiel um den Pfennig, der bei Christi Geburt zu vier Prozent auf die Sparkasse getragen wurde, so einfach wie die Quadratur des Kreises und das Perpetuum mobile. Auch wenn man annehmen will, die Schwierigkeiten wären zu beseitigen, die das Einnehmen, Sammeln, Registrieren und Kontrollieren („damit kein Heller veruntreut wird“) einer so ungeheuren Summe einzelner Pfennige mit sich bringt, bleibt noch das gewichtige Argument, das Wieland mit folgenden Worten lieferte: „Ein jedes Projekt, dessen Ausführung voraussetzt, daß 20 oder 10 oder 5 Millionen oder auch nur eine Million Menschen uneigennützig, aufgeklärt, edelmütig, voll warmer Teilnehmung, voll anhaltenden Eifers sein sollten, ist ein unmögliches Projekt.“

Je eher die Unmöglichkeit eingesehen wird, desto besser für die Lösung des großen und ernsten Problems, das die Not aufgibt. Für die Bedürftigen wäre überdies das Pfennigprojekt – seine Undurchführbarkeit einmal außer acht gelassen – eine ethisch unbefriedigende Hilfe und keine echte Lösung. Die Pfennigidee sollte ein für allemal ins Kuriositätenkabinett getragen werden wie Doktor Faustens Goldmacherrezept.