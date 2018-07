In dieser Woche sind die westdeutschen Hoteliers und Gastwirte einmal selbst Gäste: sie geben sich in Hannover aus allen Teilen der Bundesrepublik zu einem Kongreß der Arbeitsgemeinschaft Hotel- und Gaststättengewerbe ein Stelldichein. Neben der Teilnahme an der öffentlichen Kundgebung, an den Tagungen der einzelnen Fachabteilungen und der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft gilt ihre Anwesenheit vor allem dem Besuch der „Jahresschau für das deutsche Hotel- und Gaststättengewerbe und die Nahrungsmittel-Hersteller“.

In den Tagungen der Fachabteilungen werden die aktuellen Fragen des Fremdenverkehrs, Werbung um den ausländischen Gast und Verbesserung der deutschen Hotelkapazität, eingehend diskutiert. Und draußen auf dem Messegelände von Laatzen holen sich dann die Teilnehmer vielfältige Anregungen für die weitere Aufbauarbeit in ihren Berufszweigen. Dazu bieten die Ausstellungshallen beste Gelegenheit. Etwa ein Drittel der Ausstellungsfläche wird von Ausstellungsständen der Industrie, des Handels und des Handwerks eingenommen, die mit ihren Erzeugnissen dem Hotel- und Gaststättengewerbe dienen. Da sind mit modernen Kojen und Pavillons alle Firmen vertreten, die Hotel- und Gaststätteneinrichtungen liefern, angefangen vom Fußbodenbelag des Hotelzimmers bis zum Damast und Porzellan der festlichen Tafel. Einen besonders großen Raum nehmen die wirkungsvollen Stände der Getränkeindustrie und der Nahrungsmittel- und Genußmittelindustrie ein. Aber auch Textilien, Kellereieinrichtungen, Bäckerei-, Konditorei-, Fleischerei- und Müllereigeräte sind vertreten und legen ein Zeugnis von der volkswirtschaftlichen Bedeutung und umfangreichen Verflechtung des Gaststätten- und Hotelgewerbes mit fast allen Wirtschaftszweigen ab.

Von besonderer Anschaulichkeit sind die Sonderschauen, die zwei Drittel der Ausstellung füllen. Hier sehen wir das moderne „Hotel unserer Tage“, das „fliegende, schwimmende und fahrende Hotel“, werfen einen Blick in das „Reich der Köche“, betrachten sehnsuchtsvoll die bunte Fülle der Werbeplakate des Auslandes und erleben die Vielgestaltigkeit der deutschen Landschaft in der Schau „Deutschland – das schöne Reiseland“ mit Dünenstrand, Heide, Wald und Gebirge. ww.