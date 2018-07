Es gibt Uranfänge von Kunst, die man am ehesten in völkerkundlichen Sammlungen findet.“ Das sagt Paul Klee, er drückt damit aus, wie sehr unsere moderne ästhetische Sensibilität durch die Kunstformen fremder, ferner Volker erregt wird. Leider ist unser Besitz an völkerkundlichem Anschauungsmaterial durch die Kriegswirkung schrecklich zusammengeschrumpft. Die Berliner Sammlungen sind verloren und, wie es scheint, auch die der ganzen Ostzone. Bleiben nur die Sammlungen von Hamburg, Köln und München, in Köln und München sind aber leider die Ausstellungsräume total zerstört. Um so notwendiger, daß uns diese kostbaren Dinge wenigstens in einzelnen Ausstellungen wieder zugänglich gemacht werden: Kürzlich zeigte Köln eine wundervolle kleine Ausstellung ostasiatischer Keramik; Nürnberg bringt jetzt eine Ausstellung chinesischer Kunst aus Beständen des Münchner Völkerkundemuseums, und in München hat der amerikanische Collecting Point seine Räume für eine Ausstellung orientalischer Gebrauchskunst dem Museum zur Verfügung gestellt. Diese Ausstellung trägt den Titel ‚Kunsthandwerk des Orients‘ und enthält hervorragende Stücke des islamischen, indonesischen und ostasiatischen Kulturkreises und wundervolle Beispiele der Kunst der Primitiven der Südsee.

Kunstgewerbe also? – Nun, gerade in dieser Ausstellung sieht man, wie sinnlos der künstliche Unterschied zwischen ,hoher‘ Kunst und ,angewandter‘ Kunst eigentlich ist. Gegenüber der Kunst des Orients, die dem Gebrauchsding höchsten künstlerischen Gestaltungsrang einräumte, versagt er völlig. Ich wüßte nicht, wie man etwa die herrlichen nahöstlichen Teppiche anders bezeichnen sollte, denn als ,Kunstwerke‘! Gerade dort, wo das ‚Bildlose‘, Urwüchsig-Abstrakte ganz zur Geltung kommt, wie in den Nomadenteppichen –, die im Gegensatz zu den großen darstellenden Bildteppichen der höfischen persischen Manufakturen aus dem einfachen handwerklichen Vorgang eine geometrische Schönheit erfinden – wird unser modernes Formgefühl besonders angesprochen. Der Islam schaltete die bildliche Darstellung ja überhaupt aus. Es blieb also nur die abstrakte Sprache des Ornaments und der Kalligraphie, die zu einer so außerordentlichen Vollendung – in den Kacheln und Schriftfliesen z. B. – emporreift, daß der Wohllaut der Komposition und der Bewegung bezaubert.

Gegenüber diesen exakten kalligraphischen Spielen des persischen Geschmacks wirken die indischen Dinge wuchernd und dschungelhaft, barock möchte man’s nennen. Es ist die Sprache einer reichen, alten, sinnlichen Kultur, die ihren unvergleichlichen Ausdruck in der Architektur und Skulptur erreicht hat, die aber bis zum Kleidungsstück hinunter ihre Empfindungswelt durchzusetzen verstand. Indien als das Baumwolland hat gerade in seinen Textilien im Technischen und Künstlerischen einen Gestaltungsreichtum aufzuweisen, der einzigartig ist.

Die Ausstellung führt dann weiter zu den Batikgeweben Javas und zu den Ikattüchern des östlichen Indonesien, – Techniken von hohem künstlerischen Reiz, bei denen einmal die aufzufärbenden Muster durch eine Wachsschicht ausgespart werden, zum anderen die Fäden vor dem Weben bereits präpariert sind. In diesen indonesischen Tüchern lebt etwas seltsam Fremdes, Primitives, Dämonisches, Ausdruck von Inselvölkern altertümlicher Struktur, in deren Denkweise der Dämonenglaube noch natürlich ist.

Dieses dämonische Element verstärkt sich dann im Kulturkreis der Südsee zu einem echten magischen Primitivismus. Von einer einfachen gewaltsamen Formkraft geordnet sind Kultzeichen, Gewebe und geschnitzte Geräte. Das von Menschenhand Geformte wird als Bannzeichen einer gefährlichen, von Dämonen durchwalteten Welt entgegengehalten. Man kann es sich nicht verhehlen: – es ist diese ausdrucksstarke Welt, die uns Heutige ganz besonders anzieht. Die Kraft des freien abendländischen Geistes hatte es mit sich gebracht, daß unsere abendländische Kultur zur Weltkultur wurde. Stärker als bisher aber treten neuerdings die Dinge ferner Kulturen in unsere Sensibilität ein. Billigt man diesen ästhetischen Erregungen höchste Gleichniskraft zu, so erkennt man, daß auch wir Europäer in unserer innersten Konstitution anfangen, Weltbürger zu werden. Dieser Prozeß ist unvermeidlich. Er wird zur Folge haben, daß neben die alte Bildungswelt unseres Geistes, neben das Griechentum andere Welten treten werden: Persien, Indien, China, auch Peru oder Mexiko oder die Südsee. Tote Welten, sterbende Welten, deren letzter Anruf uns jetzt erreicht, damit wir ihn in uns aufnehmen, ihn nicht vergessen, mit ihm zu leben lernen, damit der Reichtum und die Größe dessen, was der Mensch war, in die neue großgewordene Weit des Menschen hinübergenommen werden kann.

Werner Haftmann