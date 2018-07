Von Marion Gräfin Dönhoff

Es ist schwer zu sagen, wer bei den ersten Schaustellungen der neuen deutschen Demokratie seine Rolle mit weniger Würde gespielt hat: unsere Volksvertretung oder unsere geistigen Mentoren? Francis. Poncet, der wenige Tage zuvor dem deutschen Volk versicherte, daß die Hohe Kommission ausschließlich kontrollieren wolle, nahm jedenfalls die erste Gelegenheit wahr, um anläßlich der Markabwertung seine Stellung im Interesse der französischen Wirtschaft weidlich auszunutzen. Und die Deutschen, nicht faul, riefen "Diktat" und sagten "niemals". Im Grunde zeigt dies nur, wie krankhaft neurotisch die politische Atmosphäre ist. Es handelt sich ja letzten Endes bei der Festsetzung des Kohlenpreises gar nicht um eine Staatsaktion zwischen der französischen und der deutschen Regierung, sondern um ein Handelsgeschäft zwischen Produzenten und Konsumenten. Hätte man diese selbst es aushandeln lassen, würde sich gezeigt haben, daß sie sich sehr bald auf irgendeiner für beide annehmbaren Basis geeinigt hätten. Denn die französische Industrie braucht die deutsche Kohle unter allen Umständen, und der deutsche Bergbau muß versuchen, langfristige Verträge abzuschließen, um während der kommenden Kohlenschwemme einen sicheren Absatz zu finden. –

Worum handelt es sich eigentlich bei der ganzen Angelegenheit? Der deutsche Bergbau erhielt bisher 35 DM pro t Kohle im Inland und 16 Dollar – 53 DM im Export, wovon etwa 10 DM pro t für Fracht bis zum Seehafen abzusetzen sind, so daß die exportierte Kohle tatsächlich nur 43 DM erbrachte – also 8 DM je t mehr als auf dem Binnenmarkt. Dieser Exportmehrerlös wurde zur Unterstützung der nicht rentablen Gruben verwandt, die darüber hinaus noch eine laufende öffentliche Subventionierung erhalten. Nachdem die Deutsche Mark abgewertet ist von 3,33 auf 4,20 DM je Dollar, würde der deutsche Bergbau in Zukunft für jede exportierte Tonne 16 Dollar X 4,20 = 67 DM bekommen. Es würde also der Mehrerlös durch Export zunehmen und gleichzeitig die Differenz zwischen Inlands- und Auslandspreis steigen. Die deutsche – Industrie hätte nämlich Kohle zur Verfügung, die einschließlich eines mittleren Frachtsatzes von 10 DM je t Weiterhin 45 DM kosten würde und mithin 22 DM billiger wäre als die exportierte Kohle. An dieser Stelle nun erstand vor den französischen Augen das Gespenst der deutschen Stahlkonkurrenz, denn eine konkurrenzlose Stahl-Vormachtstellung, die bürgerliche Sicherheit und heroische Größe zugleich verheißt, ist seit langem der Wunschtraum der grande nation.

In diesem Jahr will Frankreich 55 Milliarden Franc in seiner Stahlindustrie investieren, die von etwa 10 Millionen t heutiger Produktion auf 15 Millionen t im Jahre 1951 gesteigert werden soll. Hier also, beim Stahl, liegen die tieferen Gründe für die französische Unerbittlichkeit bei der deutschen Währungsabwertung. Seit Jahren bemüht man sich jenseits des Rheins, das Schwergewicht vom Ruhrgebiet fort weiter nach Westen zu verlagern. Auch der Monnet-Plan strebt diesem Ziele zu mit seinen gigantischen Entwürfen zum Ausbau einer Stahlindustrie, die im Rahmen der intereuropäischen Planung von vornherein als Kapitalverschwendung zu bezeichnen ist, weil ohnehin binnen kurzem eine Überproduktion an Stahl da sein wird. Man möchte gern, daß das französische Erz nicht mehr, wie bisher, im Ruhrgebiet veredelt werden soll, sondern die deutsche Kohle soll nach Frankreich kommen, um dort das Erz zu verhütten. Für Verhüttungszwecke aber ist die deutsche Kokskohle die geeignetste und kann durch amerikanische, englische oder polnische nicht ersetzt werden. Deutschland hat also gewissermaßen ein Sortenmonopol, und da Monopolgüter nun einmal die Eigenschaft haben, in bezug auf die Preisbildung außerhalb des allgemeinen Wettbewerbs zu stehen, ist die Versuchung natürlich groß, den Eigentümer eines solchen Monopolgutes – sofern man es kann – auf andere Weise "weich zu machen". Dies geschah in der Weise, daß man die Zustimmung zur D-Mark-Abwertung mit der französischen Auflage belastete: entweder zu garantieren, daß der Preis der deutschen Exportkohle der gleiche bleibe (also nicht von 53 auf 67 DM steigt) oder den Preis der Kohle auf dem deutschen Binnenmarkt um den Abwertungsbetrag (nämlich um jene 14 DM) heraufzusetzen. Es soll mit anderen Worten durch die Markabwertung die Differenz zwischen Außen- und Binnenpreis der Kohle nicht vergrößert werden.

Dies Problem ist keineswegs neu, seit etwa einem Jahr stellt das Cool Committee der OEEC Untersuchungen darüber an, was geschehen könne, um die Differenz zwischen Inlands- und Auslandspreis der Kohle in Deutschland und England zu verringern. Während die Differenz bei uns etwa 25 v. H. beträgt, beläuft sie sich in England sogar auf 30 v. H. Diesem Umstände ist es zweifellos zu danken, daß die Engländer, deren Sorge vor. der deutschen Konkurrenz im allgemeinen gewiß nicht kleiner ist als die der Franzosen, bei den jüngsten Auseinandersetzungen kaum eingegriffen haben. Im Dezember. 1948 schrieb der Economist: "Der beste Weg, um zu verhindern, daß die britischen Exportpreise (für Kohle) heruntergesetzt werden, ist es, die deutschen Exportpreise heraufzusetzen." Großbritannien wird also den Franzosen wenig Dank wissen für die neue "Kohlenklausel", die einen Tatbestand, der für England nicht angefochten wird, in Deutschland als Diskriminierung bezeichnet. Die englische Kohle kostet bisher im Durchschnitt eif französischem Hafen 20,50 Dollar, die deutsche frei Grenze 16 Dollar. Schon diese Differenz hätte sich auf die Dauer nicht aufrechterhalten lassen, noch viel weniger dürfte dies der Fall sein, wenn der deutsche Exportpreis entsprechend den französischen Forderungen auf 12,60 Dollar festgesetzt würde.

Anfang dieses Jahres hatte der sogenannte Frankfurter Enquete-Ausschuß, der mit der Überprüfung des Kohlenpreises beauftragt war, festgestellt, daß der deutsche Preis im Durchschnitt aller Sorten 2–3 Dollar unter dem Weltpreis liegt. General Clay hat daraufhin vorgeschlagen, den Exportpreis für deutsche Kohle entsprechend zu erhöhen, weil dadurch der Anfall an Devisen zur Bestreitung der Getreideimporte gesteigert und ferner durch diesen Mehrerlös die Subventionierung der deutschen Kohlengruben überflüssig werden würde. Dieser Plan kam damals nicht zustande, hätte aber in veränderter Form jetzt mit Hilfe der Abwertung durchgeführt werden können – wenn nicht die französische Kohlenklausel die automatischen Auswirkungen der Markabwertung verhindern würde. Für den Bergbau selbst bleiben die Rentabilitätsverhältnisse zwar die gleichen wie bisher, denn die Bedingung der Franzosen lautet ja, der Exportpreis müsse in deutscher Währung unverändert 53 DM je t betragen, was bei dem neuen Kurs von 4,20 DM einem Devisenpreis von nurmehr 12,60 Dollar entspräche. Der Protest des Bergbaus gilt also gewissermaßen nur einem entgangenen Gewinn und nicht einer zusätzlichen Belastung. Die deutsche Volkswirtschaft als Ganzes aber erleidet einen erheblichen Schaden, weil sie die Nachteile der Währungsabwertung in Gestalt der relativ teurer gewordenen Importe in Kauf nehmen muß, ohne die Vorteile beim Export wahrnehmen zu können, jedenfalls nicht beim Export der Kohle, dessen Gegenwert im ersten Halbjahr 1949 immerhin 19 v. H. der gesamten deutschen Exporterlöse betrug.

Niemand kann bestreiten, daß die deutsche Erregung über die Kohlenklausel nur allzu verständlich ist; sind wir doch gezwungen worden, unsere Kohle jahrelang weit unter dem Weltmarktpreis zu verkaufen. Ob die deutsche Reaktion allerdings sehr weise war, das ist eine andere Frage. Hätte man auf die unvernünftige Aufregung der Franzosen mit ruhigen Verhandlungen reagiert, so hätte man wahrscheinlich einen individuellen Kohlenpreis und langfristige Verträge ausgehandelt. Jetzt dürfte es dafür reichlich spät sein, mindestens ist es fraglich, ob es Erhard noch gelingen wird, zweiseitige Verträge und individuelle Sortenabkommen abzuschließen. Die Gefahr besteht, daß der Kohlenpreis jetzt generell festgesetzt wird und dann für unsere gesamte Ausfuhr gilt, gleichgültig, in welche Länder sie geht.