Die Wies, das geniale Alterswerk des großen Dominikus Zimmermann, bedarf keines preisenden Anwalts mehr: Als eine Bauschöpfung, bei der die Inbrunst des Auges mit der Inbrunst des Herzens eine hinreißende Verbindung eingegangen ist, in der antikischer, spätmittelalterlicher und höfisch-gesellschaftlicher Geist zusammenstrahlen und in der sich volkstümliche und verfeinerte Stilelemente so bezaubernd und auf einmalige Weise durchdringen, singt sie sich selber ihren unsterblichen Ruhm.

Carl Lamb, der getreue Interpret der Wies, hat bereits 1937 eine monographisch zusammenfassende Arbeit über die Wallfahrtskirche aus dem "Pfaffenwinkel" vorgelegt und darin neben seinem Hauptanliegen, die Wies als Gesamtkunstwerk zu charakterisieren, einen grundsätzlichen Beitrag zur Stilgeschichte des bayrischen und süddeutschen Rokokos geliefert. Die Monographie beglückte durch methodische Sauberkeit, ordnende Intensität und schönste ästhetische Einfühlung. Nun läßt Lamb, zwölf Jahre später, eine erweiterte Fassung seiner Wies-Studien folgen ("Die Wies", Prestel-Verlag, München, z. Z. Gmünd am Tegernsee. Hlwd., 22 DM.) Das Buch ist um rund fünfzig Seiten stärker, ist umfassender in den Literaturangaben und zeigt auch eine stärkere kritische Verarbeitung des einschlägigen Schrifttums. Sein besonderer Vorzug gegenüber der schon ausgezeichneten Erstveröffentlichung besteht darin, daß es im ganzen eine straffere Hand verrät: es ist organischer im Aufbau, zeigt textlich mehr Ausgewogenheit und läßt ideenmäßig einen weiteren Atem verspüren. Es bedeutet ein volles Glück, diesem Text, der alle Grade einer echten wissenschaftlichen und menschlichen Hingabe aufweist und darin ungewöhnlich ist, zu folgen. Lediglich zu dem Problem der Lichtführung ist vielleicht eine fragende Anmerkung zu machen. Daß das Licht als schöpferisches Element in die Zimmermannsche Bauidee mit eingearbeitet ist, daß es – wie die Mondscheibenverglasung der Fenster ja auch beweist – "künstlerischer Werkstoff" für ihn war, steht außer Frage. Daß die Funktion des Lichts jedoch so weit gehen sollte, daß jedes architektonische und plastische Detail von vornherein und mathematisch abgefingert in seine Wirkung mit eingerechnet wurde: diese Beweisführung Lambs kann nicht in allen Stücken überzeugen.

Buchtechnisch ist die Wies-Monographie so gut, als sie nur sein kann, wenn auch dem schönen Gegenstand noch nicht völlig angepaßt. Die Bildbeigaben jedoch sind herrlich: Jedes der sechsundneunzig meist ganzseitigen und vom Verfasser selbst aufgenommenen Fotos ist vorzüglich, ist in Licht gebadet und singt mit seinem weißen Duft die Schönheit der Wies von neuem in die Welt hinaus.

Paul Appel