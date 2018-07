Turmhoch überlegen ist ja doch die wettbewerbsfreie kameralistische Wirtschaft gegenüber den marktwirtschaftlich orientierten Unternehmungen privatkapitalistischer Art. Wer’s nicht glaubt, bezahlt 1,50 DM, kauft sich (falls er bei der Ausgabe von Gratisexemplaren versehentlich übergangen worden sein sollte) beim Hamburger Buchhandel den von der Behörde für Wirtschaft und Verkehr herausgegebenen Bericht "Hamburgs Wirtschaft 1946 bis 1949", und er wird alsbald belehrt sein. Zunächst durch den Augenschein: weil diese Schrift, mit 92 Seiten, 3 Plänen, 27 Abbildungen (oder Graphiken) und einer Bildtafel, auf privatwirtschaftlicher Grundlage hergestellt, sicherlich nicht 1,50 DM, sondern 4,50 DM kosten müßte – wenn nicht mehr. Und dann, vor allem, durch den Inhalt! Was da, in unserem geliebten Behördendeutsch, schlecht und recht (aber mehr schlecht als recht...) zu Papier gebracht worden ist, gibt sich zwar als anspruchslose Prosa, ist aber in Wirklichkeit ein Heldengedicht, das von der Verwaltung Macht und Herrlichkeit singt, von ihrem Schaffen und Wirken, dem allein der Wiederaufbau in Stadt und Hafen zu danken ist: dank ihrer höheren Einsicht, die den Sieg über Not, Trümmer, Elend und Frankfurter Widersacher davongetragen hat!

Allerdings datiert ja nun der Beginn dieses Wiederaufbaus von 1945, wie wir alle wissen. Deshalb ist es, gelinde gesagt, ein Schönheitsfehler, wenn der Bericht, nur auf die drei letzten Jahre abgestellt, alles ignoriert, was in den anderthalb Jahren vorher geschehen ist – in der Zeit vor dem jetzt amtierenden Senat also. Aber denselben Fehler macht ja auch eine weitere Denkschrift gleicher Art, die unter dem Titel

Drei Jahre Arbeit für den Wiederaufbau der Freien und Hansestadt Hamburg" herausgekommen ist, 120 Seiten stark. Weshalb denn also der Eindruck entstand, daß es sich in beiden Fällen um eine reine Propaganda handelte, um eine reine Wahlpropaganda, genauer gesagt – bezahlt aus Staatsmitteln, also aus Steuergeldern, ohne daß eine Autorisation für diesen Ausgabeposten des Staatsetats vorläge: das Parlament hat diese Mittel nicht bewilligt.

Dieser Verstoß gegen Grundregeln und Grundsätze der Demokratie wäre vielleicht noch entschuldbar, wenn die erstgenannte Schrift, mit der allein wir es hier zu tun haben, einen rein sachlichen Rechenschaftsbericht darstellen würde, wenn sie also nicht obendrein einen groben Verstoß gegen die Grundsätze des parlamentarischen Taktes bedeutete: diese hamburgische Regierung, war ja schließlich eine Koalitionsregierung. Und es entspricht nicht den demokratischen Spielregeln und den Gewohnheiten einer fair und ordnungsgemäß geführten Verwaltung – nur in Diktaturstaaten war dergleichen bisher üblich –, – wenn ein Behördenchef seinen Rechenschaftsbericht, den er (überflüssigerweise) außerhalb des Parlamentssaales erstattet, dazu benutzt, seine parteipolitische Linie zu propagieren. Peinlich wirkt dabei vor allem die polemische Schärfe und das doktrinäre Besserwissenwollen gegenüber dem Kollegen in der Verwaltung für Wirtschaft. Dies insbesondere deshalb, weil keinewirkliche geistige Überlegenheit gegeben ist. Im Gegenteil: da sieht es recht kraus und wirr aus. Man vergleiche nur Seiten 70/71 der Schrift, wo einmal zu lesen steht, daß der Kapitalmangel "die Folgeerscheinung der Währungsreform und der Frankfurter Kreditpolitik" sein soll, und ein paar Sätze weiter: der heutige Mangel an "Geldkapital" sei lediglich eine neue Ausdrucksform für den vorher – in der Periode der Zwangswirtschaft und des Geldüberhangs – "drückenden Mangel an Produktionsgütern und Rohstoffen". Was ist nun richtig: das eine oder das andere? Oder ist es vielleicht so, daß, nach dem Satze "sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie auch untereinander gleich", der ja einem Vertreter der mathematisch dargestellten Wirtschaftstheorie geläufig sein sollte, der – frühere – Mangel an Produktionsgütern und Rohstoffen als "Folgeerscheinung" der – späteren – Währungsreform und Kreditpolitik angesehen werden soll?

Nun kann man freilich den Standpunkt vortreten: Die Analyse (oder Diagnostik) möge sein wie sie wolle – wenn nur wenigstens die Therapie vernünftig wäre! Aber da liegt der Hase erst richtig im Pfeffer... Wer so überheblich-unbelehrbar ist, an der falschen Diagnose "Deflationäre Schrumpfung" festzuhalten – weil er die Deflation eben nur aus den Büchern und nicht aus der erlebten Erfahrungswirklichkeit kennt – und wer, trotz des eklatanten Fiaskos jener Politik der "Vollbeschäftigung auf Pump", drüben bei Labour, keine andere Aushilfe kennt, als die über die Notenpresse finanzierte "Wohlfahrt für alle", der kann auch keine vernünftigen und in sich logisch verknüpften Vorschläge machen. Da heißt es denn also, neben allerlei Selbstverständlichkeiten, "zielbewußte Kapitallenkurg und Investitionskontrolle" sei heute das Wichtigste; wenige Zeilen weiter wird aber gesagt: Der Leistungswettbewerb müsse mit allem Nachdruck hergestellt werden. Also: freier Leistungswettbewerb überall – nur nicht beim Kredit; denn da soll die höhere Einsicht des Bürokraten-Planwirtschaftlers entscheiden, da soll er Subventionsfreiheit haben "für solche Investitionen, die zwar volkswirtschaftlich von großer Bedeutung sind, die wegen geringer Rendite jedoch nicht den heutigen hohen allgemeinen Zinsfuß tragen kön-Ben". Wozu noch hinzuzufügen wäre, frei nach Hermann Göring: "... was volkswirtschaftlich wichtig ist, bestimme ICH!"

Genau derselbe Zwiespalt zeigt sich, wenn der Bericht dem Konsumenten eine "sparsame Verbrauchspolitik" anempfiehlt, um wenige Zeilen weiter unten gegen diese grundfalsche Verbrauchsbeschränkung – wozu wirtschaften wir denn überhaupt, wenn nicht dazu, mehr verbrachen zu können?! –mit dem sentimentalen Einwand zu widersprechen: "Die Sanierung der Volkswirtschaft darf nicht auf dem Rücken des kleinen Mannes ausgetragen werden." Wem also soll da nun "sparsame Verbrauchspolitik der Konsumenten" anempfohlen werden?

Der Bericht, im ganzen, ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, daß der Chef einer Behörde für Wirtschaft und Verkehr tatsächlich so naiv ist zu glauben, von ihm (und seinen Beamten) werde das allgemein wirtschaftliche und das verkehrswirtschaftliche Geschehen veranlaßt, geführt, vorangebracht. Die Fortschritte seit 1945 (nicht also erst seit 1946, wenn wir das einmal berichtigen dürfen) schreibt dieser moderne Münchhausen der behördlichen Leistung zugute: sie ist es also gewesen, die uns alle am Bürokratenzopf aus dem Morast herausgezogen haben will..... Für alle Mängel und Fehler aber lautet die Entschuldigung aus dem Hamburger Rathaus: Daran ist eben der Frankfurter Kurs schuld! Alles, was in diesen Jahren erreicht wurde, ist "vornehmlich der zielbewußten Investitions- und Kreditpolitik des Hamburger Senats zu verdanken" – man vergleiche hierzu, was oben über die turmhohe Überlegenheit der kameralistischen Wirtschaft gesagt wurde: es ist ja leicht, anderer Leute Steuern zu verausgaben. Was immer aber unerfreulich ist, daran ist nur Erhard und Vocke schuld ... so hörten wir es schon im Wahlkampf neulich von Parteirednern, so hören wir es also im Wahlkampf jetzt, diesmal aber vom Senat. E. T.