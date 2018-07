- Wiesbaden, Im Oktober. Ä m Abend zuvor hatte der neue Wiesbadener Intendant Heinrich Köhler Helffrich noch die Vorstellung ausfallen lassen müssen, da sich zu Gerhart Hauptmanns "Iphigenie in Delphi" kein einziger Zuschauer eingefunden iatte; aber mit der deutschen Erstaufführung TOB Franz Molnars "Arthur" haben er und sein Scha uspieldirektor Heinz Dietrich Kenter ein Zugstück erster Klasse gewonnen "Die Zaubereien des Dr. Cortin" heißt es im Untertitel: der Dr. Cortin, der in einem nicht durchsichtigen Verhältnis als väterlicher Freund zu einer jungen Dame steht, zaubert nämlich einen — Mann für sie. Aus den Requisiten eines ganzen Menschenlebens, vom Geburtsschein bis zum versiegelten Testament, die Kinderschuhe, Liebesbriefe, Hund und Pyjama mit eingeschlossen, läßt er da einen imaginären Homunculus auf der Bühne erstehen, der Freunde und Feinde gewinnt, der sogar eine Vergangenheit hat, eine nicht ganz einwandfreie dazu, — der aber eben doch ein Mann ist, den man heiraten kann, ohne daß die Ehe mit ihm enttäuscht. Und das Ganze nur, damit eine kapriziöse Frau zuletzt doch an den Mann kommen kann, den sie wirklich liebt. Graf Arthur aber, der Nicht Existente und doch s© real Gewordene, geht ins bessere Jenseits hinüber, betrauert von der Mitwelt, die ihn liebgewann, Was Molnar alles aus einem Nichts zu machen verstand, hat er wohl noch nie so bewiesen wie hier: gepflegte Dialoge s spritzige Pointen, ein stets nobler atmosphärischer Rahmen. Axel Ivers als Regisseur hat das sehr geistvoll und farbig in Szene gesetzt. Clemens Wilmenrod offerierte mit Nonchalance und Hautgout die Taschenspielerstüekchen des Dr. Cortin, Elisabeth von Lüdinghausen war mit Charme und Intellekt die Frau, um die sich alles dreht, und Klaus Behrendt folgte treuherzig als schüchterner, zarterrötender Liebhaber auf allen ihren etwas zweideutigen Sparen., Ulrich Seelmann Eggebert

