Von Josef Marein

Man muß wieder schmökern dürfen! Man nimmt, falls man sich nicht geniert, ein Buch in die Hand, blättert darin, dreht es um und um und spürt: Dies kaufe ich heute oder später, jenes nicht. Wie jedoch, wenn der Bücherfreund kein Geld hat? Trotzdem muß er schmökern dürfen! Aber leider zeigt die Praxis vieler Buchhändler, daß die Bücherfreunde sich heutzutage in den Buchläden genieren. Seht aber diese Ausstellung! Dort schmökert der Bücherfreund...

Es sind die Verleger Hamburgs und Schleswig-Holsteins, die – nachdem ihre süddeutschen Kollegen ihnen in Frankfurt und Stuttgart mit wirksamem Beispiel vorangegangen sind – diese Buchausstellung eröffnet haben. Sie haben dabei die schönen Räume im Altbau der Kunsthalle zur Verfügung. Und als Bürgermeister Brauer und Dr. Hauswedell die Ansprachen hielten, stand Ernst Rowohlt in der ersten Zuhörerreihe wie ein Rocher de bronce. Auf seinem kahlen Schädel, den er pfleglich rasieren läßt, wächst kein Haar mehr, aber seine Buchproduktion wächst und wächst. Sie wächst, so scheint es, den Käufern über den Kopf. Und so auch die Produktion der anderen Verleger, die – fast 60 an der Zahl – hier ausstellen. Bücherfreunde, laßt diese Unentwegten nicht auf ihren Beständen sitzen bleiben! Dann wird es auch an den neuen Autoren, auf die wir alle hoffen, nicht mangeln. Die Ausstellung selbst ist dafür schon ein Beweis.

Mit dem Schmökern aber ist es auf dieser – sagen wir’s getrost – großartigen Schau so: Die Verleger haben, ein jeglicher nach seiner Art und seinem "Stand", vorzüglich die neuere Produktion ausgestellt. Der Neugierige betrachtet alles und ist von der aus charakteristischen Einzelheiten zusammengesetzten Vielfalt imponiert und darf es sein. Darauf begibt er sich zwei, drei Räume weiter und, hat er sich bisher nicht getraut und sich des Schmökerns enthalten, so kann er es jetzt unbesorgt tun. Denn hier, im letzten Raum, reicht man ihm aus gefüllten Regalen die Bücher zu, die ihm vorhin, beim Rundgang, in die Augen gestochen haben. Hat er diesen Stich verspürt und hat er auch Geld, so kann er an Ort und Stelle kaufen. Hat er keins, so darf er sich bequem in eine Ecke setzen, wo ihm getrost das Schmökern zur Lektüre entarten mag. Denn die Hamburger Verleger – das muß ihnen zugestanden bleiben – sind großzügig (manchmal sogar gegenüber den Autoren). Außerdem wissen sie: Der Schmökerer von heute wird der Leser von morgen sein!

Hamburg war immer eine Stadt, in der angesehene Verleger wohnten. Seit dem Krieg vollends haben sich aus Berlin und den Ostgebieten so viele Buchverleger an der Alster niedergelassen, daß die Verlagsstadt Hamburg heute auf das schärfste mit München und Stuttgart konkurriert, obwohl die hanseatischen Bücherproduzenten darin im Nachteil sind, daß die Kapazität der bisher vorhandenen Betriebe der graphischen Industrie – der Druckereien und Buchbindereien, der Klischieranstalten und chemigraphischen Werkstätten – nicht ausreichend ist. Hier Hilfestellung zu leisten, versprach Hamburgs Bürgermeister mit allem Nachdruck seiner Persönlichkeit. Wie wäre Heinrich Heine – einst Autor des Hamburger Verlages Hoffmann und Campe, dessen Bücher inmitten einer reizenden historischen Schau in so lieblich-biederer Ausstattung sich präsentieren, als sei kein einziger Gifttropfen des betörenden Heineschen Witzes darin verborgen – wie also wäre Heine verdutzt zu hören, daß eines Tages nicht nur der Hafen, nicht nur Handel und Schiffahrt an der Elbe wichtig sei...