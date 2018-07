Kann man einen Mann namens Seidenspitz wirklich ernst nehmen? Wie aber, wenn der Mann sich selber diesen Namen beigelegt hätte, um als ein heimlicher Lehrer der Weisheit, zu der auch die echte Heiterkeit gehört, schon mit seinem Namen allein gegen eine gewisse Art von Ernst zu demonstrieren – einen gewissen glotzäugigen, fanatischen Ernst, wie wir ihn, ach, nur allzugut von gewissen großen und kleinen Diktatoren aus einer gewissen Zeit her kennen? Ein kühner und witziger Enkel Ulenspiegels, der als einzelner im Kleid des Narren und Sonderlings gegen eine angemaßte unduldsame Autorität den Kampf für die Freiheit des Geistes führt. Erstaunlich genug schon eine solche Gestalt in der Entstehungszeit dieses kleinen, jetzt im Atharva-Verlag in Frankfurt a. M. erschienenen Romans (1944), in dem der Titelheld seine waghalsige und aufrührerische Rolle spielt. Viel erstaunlicher noch die zugleich lustspielhafte und romantische Atmosphäre, in der der junge Autor – er heißt Elmar Schoene – diesen gefährlichen Doktor Seidenspitz mit viel Grazie und Esprit agieren läßt. Kein Hauch jener bösartig humorlosen Zeit stört die zarte Beschwingtheit der locker verschlungenen Fabel mit ihrer Fülle von originellen und spaßigen Nebenfiguren, keine giftige Polemik trübt die heitere Kunstform der Parodie. Dabei sind es sehr heikle Probleme wie Gleichschaltung der Presse, Machtkonzentration und Vergewaltigung der öffentlichen Meinung, gegen die der Stachel sich richtet. Der gelöste anmutige Geist eines Films von René Clair schwebt darüber. Es ist kein Zufall, daß der Zauber des "Sommernachtstraums" als Spiel im Spiel eines der köstlichsten Kapitel füllt. Und – vielleicht das Allererstaunlichste: ein solch bunt schillernder Schmetterlingvon Roman erhebt sich lautlos und träumerisch aus der leeren, aus der als so völlig und kläglich leer verschrienen Schreibtischschublade des nicht emigrierten deutschen Dichtertums!

Peter Supf

*

Günter Eich, Abgelegene Gehöfte, Gedichte (G. K. Schauer Verlag, Frankfurt/Main). Günter Eich, der bereits vor Jahren "Gedichte" erscheinen ließ, die den Freund der Lyrik aufhorchen ließen, ging aus jenem Kreis um die Zeitschrift "Kolonne" hervor, dem zu Beginn der dreißiger Jahre Namen wie Georg von der Vring, Elisabeth Langgässer, Horst Lange, Britting, Huchel verbunden waren. Soeben hat er nun seine neuen Gedichte unter dem Titel "Abgelegene Gehöfte" erscheinen lassen, einen Band, in den er auch einzelne der wichtigsten älteren Verse aufnahm. Es ist ermutigend, hier von einem – von Karl Rössing mit einigen Holzschnitten versehenen – Lyrikbuche von Rang einmal die Malheurs vergessen zu können, die unserer gegenwärtigen Lyrik oft genug geschadet haben, und von Seite zu Seite ursprüngliche Dichtung festzustellen, eine Verskunst von eigenartiger Kühnheit, komprimiert und knapp, die sich mitunter nur wenige Zeilen auferlegt, sich gewissermaßen kondensiert, um sich zu einem zarten, durchsichtigen, da und dort geradezu exotisch anmutenden Gewebe aufzulockern, das freilich von einer sehr präzisen Geistigkeit zusammengehalten ist. Eich ist in gewissem Sinne "realistischer" geworden. Er ist unmißverständlicher eingelassen in ein Jetzt und Hier, das jedoch zugleich – tief verwandlungsfähig – von den Entzückungen und Schaudern abgelebter Zeiten genährt wird. Das ist kein unverbindliches und virtuoses Spiel, sondern vielmehr Weltaussage, Ausdruck und Abbild einer Wirklichkeit, die, mit einem "leicht zerstörbaren Gefühl der Nähe" ausgestattet, von Eich spontan erkannt und lyrifiziert wird. Die Entzifferung solcher unsicher werdenden und sich verschleiernden Nähe, die Auslotung ihrer Abgründe und das Herstellen von Verbindungen ins Unauslotbare hinein werden zum Anliegen seines Gedichts, das schließlich zu jenem Geheimniswesen wird, als das sich von jeher jeder bedeutendere Vers legitimiert hat. Er hat teil an jenem Geisterland, für das gilt (wie es in einem Gedicht des Bandes heißt): "Nichts bleibt als das Unsichtbare."

Karl Krolow