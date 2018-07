Es ist schwer, die Stimmung der kleinen Reisegesellschaft, die damals in der prächtigen, viermotorigen Condor-Maschine nach Osten startete, heute wieder einzufangen. Die Geschehnisse der dazwischenliegenden Jahre überschatten die Erinnerung und machen eine lebenswahre Darstellung fast unmöglich. Eine Empfindung aber spüre ich heute noch mit aller Deutlichkeit: die ungeheure Spannung des Abenteuers, in das wir hineinfuhren. Niemand konnte eine Garantie geben, daß uns die Sowjets in Moskau nicht mit einem perfekten englisch-französischen Abkommen überraschten; niemand konnte voraussagen, ob Ribbentrop nicht zu langen, zermürbenden Verhandlungen gezwungen werden würde, wie sie die Praktiker der östlichen Diplomatie gewohnt sind. Vielleicht würden wir in wenigen Tagen schon wieder auf einer unrühmlichen Heimreise sein, mit der Aussicht auf den bekannten Zylinder ...

Ebenso groß wie die Spannung aber war in uns das Gefühl der Zwiespältigkeit darüber, daß uns das Schicksal nach Moskau führte, das wir bisher als den Feind der europäischen Kultur und als erbitterten. Gegner bekämpft hatten.

Aber all diese Gefühle und Gedanken wurden bald überschwemmt von den Eindrücken der kommenden Stunden. Schon lag Moskau im Mittagsdunst des heißen russischen Sommertages vor uns. Das große Flugfeld empfing den fremden Riesenvogel.

Der Eindruck des Empfanges ist nicht überwältigend. Die Sowjets haben, wie man im Jargon des diplomatischen Protokolls sagte, nur einen "kleinen Bahnhof" vorgesehen. Der Stellvertretende Außenkommissar, Potemkin, und der Chef des Protokolls, Barkow, begrüßen Ribbentrop und sein Gefolge, um uns dann der Fürsorge des deutschen Botschafters und seiner Herren zu überlassen. Etwas Überraschendes gibt es aber doch zu sehen auf diesem Moskauer Flugplatz –: das ist eine von den roten Fahnen mit Hammer und Sichel flankierte Hakenkreuzfahne, die aber, da sie durchgenäht ist, das Hakenkreuz auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite falsch zeigt. Das sowjetische Protokoll war der unerwarteten Anforderung, eine Hakenkreuzfahne in Moskau zeigen zu müssen, offenbar nicht gewachsen. Eine halbstündige Autofahrt bringt uns durch die von Menschen wimmelnde Innenstadt Moskaus zum Palais der österreichischen Gesandtschaft, wo wir untergebracht sind. Die Gesandtschaft hat einen kleinen Park, der von einer hohen Mauer abgeschlossen ist. Hinter dieser Mauer wohnt, so will es der Zufall, die französische Militärmission, unser Konkurrent.

Nach kurzem Imbiß bittet Ribbentrop den Botschafter Graf Schulenburg und Legationsrat Hilger, den Wirtschaftssachverständigen der Botschaft, zu sich, damit sie Bericht über die neueste Entwicklung der Lage in Moskau, und über die hier geltenden Gepflogenheiten bei solchen Staatsbesuchen geben. Schulenburg und Hilger berichten und entwickeln ihr Programm für die Veranstaltungen der nächsten Tage. Sich Zeit lassen und keine Übereilung zeigen, ist ihr Ratschlag, geboren aus langen Lehrjahren östlicher Gewohnheiten. Aber da gerät Ribbentrop in Eifer. Er schneidet beiden Herren mit einer, seiner ungeduldigen Handbewegungen das Wort ab. Ohne weitere Erklärung fordert er Schulenburg auf, dem Kreml mitzuteilen, daß er spätestens in vierundzwanzig Stunden wieder in Deutschland sein müsse.

Der Befehl wird ausgeführt, und schon eine Stunde später begibt sich Ribbentrop in Begleitung von Schulenburg, Hilger und Botschafter Gauss, damals ebenso bereites Werkzeug in der Hand Ribbentrops wie später in der Hand des amerikanischen Militärgerichts in Nürnberg, auf den Weg zum Kreml.