Nach einer Stichprobenerhebung, die EMNID, das Bielefelder Institut für Marktforschung und Marktbeobachtung, über die "Kaufkraftschwerpunkte" beim kommenden Weihnachtsgeschäft durchführte, scheinen sich die Weihnachtswünsche in starkem Maße dem Bekleidungsgebiet und überwiegend praktischen Gebrauchsgegenständen zuzuwenden.

Auf die Frage nach vordringlichsten Wünschen wurden in erster Linie Schuhe und Wäsche (Damen- und Herrenwäsche, Bettwäsche), Kleiderstoffe, Strümpfe, Oberbekleidung für Damen und Herren sowie Kinderbekleidung genannt. Es folgten dann: Bücher, danach, in einer weiteren Gruppe Handtaschen, Möbel (vor allem Kleinmöbel), Fahrräderund Motorräder sowie Wohnungsschmuck. Eine nächste Gruppe umfaßte Spielzeug, Sportartikel, Aktentaschen, Uhren, Radioapparate, Porzellan und elektrische Geräte und weiter folgten Schirme, Koffer, Schmuck, Füllfederhalter, Glaswaren, Fotoapparate, Schallplatten. Weiterhin, also unter "ferner liefen", wurden schließlich genannt: Nähmaschinen, Noten, – Schlipse, Waschmaschinen, Gardinen und natürlich eine Reihe weiterer Dinge, diese aber nur in relativ wenigen Fällen.

Eine Unterteilung dieser Weihnachtswünsche nach Geschlechtern zeigte, daß z. B. Schuhe bei den Männern etwas stärker gefragt werden (14 v. H. gegen 12 v. H.), Strümpfe dagegen stärker von Frauen (8 v. H. gegen 4 v. H.). Bei Büchern überwiegen die Wünsche der Männer (6 v. H. zu 5 v. H.). Desgleichen spielen Möbel bei den Männern eine etwas größere Rolle als bei den Frauen, was naturgemäß auch für die Wünsche auf dem Gebiete der Fahrräder und Motorräder gilt. Auch bei Uhren ergeben die Wünsche der Männer etwa die doppelte Prozentzahl im Vergleich zu Frauen. Desgleichen überwiegen die männlichen Wünschebei Radiogeräten, Elektrogeräten und Füllfederhaltern.

Nach Einkommenschichten aufgeschlüsselt, ist der Wunsch nach Schuhen in den Einkommen-Massen bis 300 DM etwa um 50 v. H. höher als der in den Einkommenschichten über 300 DM. Auch Bettwäsche tritt bei den niedrigen Einkommenschichten um50 v. H. stärker in Erscheinung; in schwächerer Weise gilt dies für Kleiderstoffe, Unterwäsche, Kinderbekleidung, Schürzen, Tischwäsche und Koffer. In den höheren Einkommenschichten überwiegen dagegen die Wünsche nach Büchern, Handtaschen, Schmuck, Möbeln, Fahrrädern und Motorrädern, Wohnungsschmuck, Uhren, Radiogeräten und Elektrogeräten ganz eindeutig.

Wenn auch naturgemäß das Weihnachtsgeschäft erst später seine eigentliche Prägung erhalten wird, wenn der direkte Eindruck von Werbung, Angebot und Auslagen starke Suggestivwirkungen ausübt, so wird doch die EMNID-Stichprobe schon jetzt gewisse Rückschlüsse auf die zu erwartenden Tendenzen gestatten. Insgesamt wurden über 2000 verschiedene Artikel auf den Wunschzetteln angeführt. egs.

