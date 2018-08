Inhalt Seite 1 — Flüchtlingserfolge in Bayern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Interview mit Staatssekretär Jaenicke

Es gibt keine Flucht vor den Flüchtlingen! Diese Schlagzeile der ,Zeit‘ mache ich mir voll zu eigen!" So sagte der bayerische Staatssekretär Wolfgang Jaenicke. "Das uns auferlegte Schicksal müssen wir nach besten Kräften meistern." Wir sprachen den Staatssekretär auf einer Leistungsschau der in Bayern ansässig gewordenen Heimatvertriebenen, die kurz vor dem von neun Millionen Flüchtlingen zum ersten Male in Westdeutschland begangenen "Tag der Heimat" in München eröffnet wurde.

Viel Willenskraft geht von dem ehemaligen preußischen Regierungspräsidenten aus, der fast vier Jahre lang als Flüchtlingskommissar wie seine Kollegen in Norddeutschland mit schier unüberwindlichen Schwierigkeiten gekämpft hat. Die Bevölkerung grollte ihm wegen beschlagnahmter Wohnungen, die Flüchtlinge wegen "unhaltbarer Zustände". Jetzt erst, da eine seiner Initiative entsprungene Ausstellung der Heimatvertriebenen in München dem Publikum die Augen darüber geöffnet hat, welche Leistungen vollbracht sind, hört man auch Anerkennung.

"Der Einstrom der Flüchtlinge", so sagte der Staatssekretär, "bedeutet für Bayern nicht nur eine Belastung, Sie bedeutet auch eine Vermehrung der produktiven Kräfte und damit auch die Möglichkeit einer Reichtumssteigerung. Die Sudetendeutschen, der Hauptteil der fast zwei Millionen Flüchtlinge in Bayern, haben einst in ihrer alten Heimat 65 v. H. der Staatseinnahmen aufgebracht, obwohl sie noch nicht einmal ein Drittel der Gesamtbevölkerung darstellten. Auf der Leistungsschau sieht man die Verschiedenartigkeit ihrer nun in Bayern aufgebauten Betriebe: Glasperlen und Spielzeug, aber auch Kühlschränke und feinste Damenwäsche ... In dieser Vielfalt sehe ich die Hauptchancen der neuentstehenden Betriebe." "Aber gibt das nicht für die alteingesessene Industrie Bayerns eine unangenehme Konkurrenz?"

"Hier und dort wohl! Doch im ganzen gesehen stellt sich das Bild so dar, daß die neue Industrie eine Lücke ausfüllt. Bayern war vor dem Kriege im Vergleich zu anderen Ländern verhältnismäßig schwach industrialisiert. Seine Wirtschaftsstruktur wird sich sowieso wandeln müssen. Eine dezentralisierte Industrie ähnlich wie in Württemberg oder im Thüringen der Vorkriegszeit, wäre wohl das Ideal."

"Wird diese Industrie auch exportfähige Waren liefern?"

"Die Sudetendeutschen haben in ihrer Heimat von den 65 v. H. der erwähnten Staatseinnahmen die Hälfte in Gestalt von Devisen ins Land gebracht. Insofern wird es auch in Bayern keine Enttäuschung geben. Ich war kürzlich in der Leistungsschau Zeuge, wie eine argentinische Firma bei einer, kleinen Fabrik für 300 000 D-Mark Kühlschränke bestellte, wodurch diese auf mehrere Monate Beschäftigung erhielt. Die Kaufwünsche der Ausländer sind überhaupt enorm und übersteigen bei weitem die Lieferfähigkeit der noch jungen Firmen."